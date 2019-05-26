Символическая сборная 30-го тура РПЛ

В символическую сборную, по версии «Чемпионата», включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В заключительном, 30-м туре «Локомотив» не без труда переиграл «Уфу» и забронировал себе место на групповом этапе Лиги чемпионов; «Спартак» проиграл «Оренбургу» и уступил прямой выход в Лигу Европы «армейцам», которые разгромили «Крылья» со счётом 6:0; «Динамо» не смогло переиграть «Арсенал» на новом стадионе – туляки вырвали ничью 3:3, трижды отыгрываясь по ходу встречи.

30-й тур РПЛ. В Петербурге идёт чемпионский парад «Зенита». LIVE! Все подробности последнего тура РПЛ.

Александр Беленов, «Уфа»

Вратарь пропустил гол после удара со штрафного от Фернандеша, но такой мяч вряд ли стоит считать ошибкой вратаря, по крайней мере грубой. Зато Беленов позволил своей команде сохранять интригу до конца матча в самом начале второго тайма, отбив пенальти, а также сделал ещё несколько крутых сейвов после тяжёлых ударов от Миранчука.

Брайн Идову, «Локомотив»

Юрий Сёмин намудрил со схемой против «Уфы» – разобраться в задачах футболистов «Локомотива» оказалось не так просто. Идову, кажется, свою роль понял – и отлично исполнил её: Брайн поднимался очень высоко по правому полуфлангу и флангу, даже врывался в чужую штрафную, а во втором тайме вообще сделал больше передач на чужой трети поля, чем на своей. Идову ещё и классно оборонялся и контрпрессинговал – у защитника 3 перехвата (все – на половине поля «Уфы»), 3 отбора и 11 подборов.

Михаил Сиваков, «Оренбург»

Команда Федотова хорошо играла против «Спартака», но 35% всех действий происходило именно на трети «Оренбурга». Сиваков здорово оборонялся против москвичей и был лучшим в тройке защитников хозяев – 2 отбора и целых 9 перехватов, а также вынос мяча из пустых ворот после ошибки Довбни на выходе – не с ленточки, но всё же.

Зоран Нижич, «Ахмат»

Для большинства центральных защитников игра против «Ростова» – стресс. Даже у кризисного «Ростова» всё равно есть мощные нападающие и длинные передачи в борьбу, с которыми тяжело справляться. Нижич смог – у него 90% выигранных единоборств в обороне (6 из 6 – «на втором этаже»), а также 2 отбора и аж 12 перехватов.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

И снова исландец попадает в сборную тура на позицию крайнего левого защитника, хотя играет на позиции крайнего центрального. Тем не менее атакующие заслуги Магнуссона слишком велики – дело не столько в забитом голе, сколько в огромном количестве точнейших длинных передач и диагоналей, которыми Хёрдур начинал атаки, чего стоит одна только точная передача в штрафную из центра поля. В обороне Магнуссон тоже не сплоховал: 1 отбор и 7 перехватов – нормальные цифры для победы со счётом 6:0.

ЦСКА в последнем туре обошёл «Спартак», а Чалов стал лучшим бомбардиром Провальным этот сезон для ЦСКА называть нельзя.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Миранчуку не удалось совершить голевых действий, если не считать заработанный голевой штрафной – тогда Алексей получил передачу между линий и протащил мяч мимо двух игроков «Уфы», а третий сфолил на нём сзади. Миранчук действительно не давал защитникам «Уфы» передохнуть – он открывался между линий по всей ширине поля и накручивал одного за другим. У Алексея на счету 2 удара в створ и целых 5 точных передач в штрафную, а ещё 3 отбора и 2 перехвата – отличные показатели для главной креативной силы команды.

На счету полузащитника туляков гол и голевая передача – Горбатенко был лидером банды, которая трижды крала праздник у болельщиков «Динамо». Результативными действиями Игорь не ограничился – несмотря на качественное давление команды Хохлова на центральную зону, Горбатенко сделал 10 перехватов и 2 отбора, что позволило «Арсеналу» не пропустить ещё больше.

Рикарду Алвеш, «Оренбург»

Можно сколько угодно обвинять Максименко, но гол Алвеша со штрафного с очень дальней дистанции в ближний угол всё равно очень красивый. Рикарду проявил смелость не только в этом эпизоде – в атаке он сделал 2 обводки, 1 передачу в штрафную и 3 передачи под удар, в обороне – 4 перехвата (3 на чужой половине) и 4 отбора.

В отличие от Горбатенко, Кирилл пытался спасти открытие нового стадиона. Дубль Панченко дважды выводил «Динамо» вперёд, а самого нападающего сделал лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Да, первый гол Кирилла – грубая ошибка Нигматуллина, но удар получился крайне сильным; второй гол – результат очень классного рывка во вратарскую, благодаря которому Панченко опередил Альвареса.

Арнор Сигурдссон, ЦСКА

Исландец ассистировал Магнуссону на второй гол, так что его результативное действие нельзя назвать «легким» или «проходным». Сигурдссон весь матч неплохо открывался между линий и в полуфлангах, обострял, сделал 3 обводки и несколько неплохих передач перед штрафной соперника, а также нанёс 2 удара в створ, один из которых завершился голом.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Молодой «армеец» всё-таки стал лучшим бомбардиром РПЛ, несмотря на давление Азмуна, которое иранец оказывал по ходу второй половины чемпионата. Два мяча в ворота «Крыльев» сделали результат и матча, и бомбардирской гонки, а 3 перехвата, 4 подбора на чужой половине и 1 ключевой пас лишь подчеркнули продолжающуюся трансформацию Чалова в более разнопланового форварда.

Главный тренер – Владимир Федотов, «Оренбург»

Кононов не выставил оптимальный состав на последний матч чемпионата, но это его проблемы – Федотов всё равно здорово подготовился к «Спартаку». Да, «Оренбург» очень много глубоко оборонялся, но это позволило им не только победить, но и не дать создать «Спартаку» ни одного по-настоящему опасного момента.