«Динамо» вернулось домой. Как это было
Заполненные трибуны, красивый перформанс, исторический гол Кардозу и другие яркие фото с первого матча «Динамо» на обновленном стадионе.
26 мая в Москве в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на обновлённом домашнем стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:3.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 26 мая 2019
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