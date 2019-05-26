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Лучшие фото с матча «Динамо» — «Арсенал»

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Арсенал»
«Чемпионат»
«Динамо» вернулось домой. Как это было
Заполненные трибуны, красивый перформанс, исторический гол Кардозу и другие яркие фото с первого матча «Динамо» на обновленном стадионе.
Футбол / РПЛ 0

26 мая в Москве в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на обновлённом домашнем стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:3.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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