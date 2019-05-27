Фанаты «Динамо» проверили службу безопасности на прочность. Лучшие фото тура

Поздравление тура
Игроки ЦСКА забавно поздравили Виктора Гончаренко с рождением дочери.
Жест тура
Арнор Сигурдссон отпраздновал гол на манер полузащитника «МЮ» Джесси Лингарда.
Дом тура
«Динамо» наконец-то вернулось на родной стадион, который открылся после продолжительной реконструкции.
Прорыв тура
Болельщики «Динамо» решили сразу же проверить, как работает система безопасности на стадионе.
История тура
Прошлое и настоящее «Локомотива».
Хватка тура
Вячеслав Кротов очень хотел получить майку Рифата Жемалетдинова.
Серебро тура
«Локомотив» отпраздновал попадание в Лигу чемпионов, а заодно привёз в Черкизово Кубок России.
Проводы тура
Тарас Михалик тепло попрощался с «Локомотивом».
«Краснодар» устроил приятный сюрприз Маурисио Перейре и Шарлю Каборе, изобразив их игровые майки на поле.
Луиш Нету также принял решение покинуть «Зенит».
Единение тура
«Анжи» провёл последний тур в РПЛ вместе с самыми преданными болельщиками.
Парад тура
«Зенит» устроил атмосферный чемпионский парад по Санкт-Петербургу.
- 27 мая 2019
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:42
-
08:20
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
07:07
-
06:50
-
06:21
-
06:02
-
05:46
-
05:25
-
05:13
-
03:55
-
03:44
-
03:00
-
02:05
-
00:54
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
-
00:12
- 26 мая 2019
-
23:59
-
23:47
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47