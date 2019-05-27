«Золотой» парад «Зенита» с файер-шоу, красота в Петровском парке, проводы игроков «Локо», «Зенита» и «Краснодара» — в нашей подборке.

Фанаты «Динамо» проверили службу безопасности на прочность. Лучшие фото тура

Поздравление тура

Игроки ЦСКА забавно поздравили Виктора Гончаренко с рождением дочери.

Жест тура

Арнор Сигурдссон отпраздновал гол на манер полузащитника «МЮ» Джесси Лингарда.

Арнор Сигурдссон Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дом тура

«Динамо» наконец-то вернулось на родной стадион, который открылся после продолжительной реконструкции.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Прорыв тура

Болельщики «Динамо» решили сразу же проверить, как работает система безопасности на стадионе.

Фото: РИА Новости

История тура

Прошлое и настоящее «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хватка тура

Вячеслав Кротов очень хотел получить майку Рифата Жемалетдинова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серебро тура

«Локомотив» отпраздновал попадание в Лигу чемпионов, а заодно привёз в Черкизово Кубок России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Проводы тура

Тарас Михалик тепло попрощался с «Локомотивом».

«Краснодар» устроил приятный сюрприз Маурисио Перейре и Шарлю Каборе, изобразив их игровые майки на поле.

Фото: fckrasnodar.ru

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Луиш Нету также принял решение покинуть «Зенит».

Фото: fc-zenit.ru

Единение тура

«Анжи» провёл последний тур в РПЛ вместе с самыми преданными болельщиками.

Фото: fc-anji.ru

Фото: fc-anji.ru

Парад тура

«Зенит» устроил атмосферный чемпионский парад по Санкт-Петербургу.