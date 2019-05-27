Аленичев ушёл из «Енисея». Слишком поздно

Статистические итоги чемпионата РПЛ, контракты Жиркова и Ивановича и уход Аленичева из «Енисея». Главное — в обзоре дня.

«Зенит» предложил контракт Жиркову и продлил соглашение с Ивановичем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (4:1) рассказал о работе руководства клуба по продлению соглашений с игроками.



«Предложили новый контракт Юрию Жиркову. По Кержакову работа также ведётся. У Ивановича контракт продлён автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на странице клуба в «Твиттере».

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«Крылья» в стыковых матчах сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»

Стали известны пары команд, которые сыграют в стыковых матчах за право выступить в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20.



Самарские «Крылья Советов», завершившие нынешнюю кампанию на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, сыграют с «Нижним Новгородом», финишировавшим четвёртым в Футбольной национальной лиге.

«Уфа», занявшая по итогам сезона-2018/19 14-е место в таблице Премьер-Лиги, встретится с «Томью», финишировавшей третьей в ФНЛ.



Первые переходные матчи состоятся 30 мая, ответные — 2 июня.

«Спартак»: без характера, без группы Лиги Европы, без перспективы Красно-белые проиграли «Оренбургу» и опустились на пятое место. Теперь придётся покататься по отборочным раундам.

Чалов — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19

Сегодня, 26 мая, подошёл к концу розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.



По итогам 30 туров был определён лучший бомбардир соревнования. Им стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, записавший на свой счёт 15 голов в 30 матчах. При этом форвард забил два мяча с пенальти. Благодаря результативности Чалов помог московскому ЦСКА финишировать на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ и получить прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

ЦСКА в последнем туре обошёл «Спартак», а Чалов стал лучшим бомбардиром Провальным этот сезон для ЦСКА называть нельзя.

Вторым в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги стал форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий поразил ворота соперников в нынешнем сезоне 13 раз. Этот показатель был достигнут в 26 матчах. Замкнул топ-3 полузащитник «Краснодара» Виктор Классон — на его счету 12 мячей в 29 встречах.

Аленичев объявил об уходе из «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4) и объявил об уходе из клуба.



«Болельщикам искренняя благодарность за то, что поддерживали нашу команду на протяжении всего сезона. Некоторые домашние игры мы провели в Тюмени, и многие болельщики ездили на выезды.



Поздравлю сейчас команду в раздевалке, скажу им пару слов. Я из команды ухожу, контракт закончился. Хочу поблагодарить ребят и пожелать им успехов. Честно говоря, мысль одна — просто отдохнуть после тяжелейшего сезона", — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Дзюба — лучший ассистент сезона-2018/19 в РПЛ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России сезона-2018/19.



На счету 30-летнего нападающего сине-бело-голубых в 27 играх Премьер-Лиги 10 результативных передач. Его главные конкуренты в лице полузащитников Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо») сделали по 8 ассистов. По 7 голевых передач отдали Раванелли («Ахмат»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА) и Фёдор Чалов (ЦСКА). На счету Сергея Ткачёва («Арсенал»), Сердара Азмуна («Рубин»/«Зенит»), Себастьяна Дриусси («Зенит»), Отмана Эль-Кабира («Урал») и Алексея Миранчука («Локомотив») — по 6 ассистов.

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Марио Фернандес — лучший игрок сезона в РПЛ по версии InStat Index

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index. В среднем за матч 28-летний игрок «армейцев» набирал 307 баллов.

Вторым стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Его результат — 303 очка. Тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2018/19 замкнул нападающий «Зенита» Артём Дзюба с результатом 302 балла.



В первой десятке также оказались: Александр Мартынович («Краснодар») — 300 очков, Никола Влашич (ЦСКА) — 300, Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 299, Вандерсон («Краснодар») — 299, Юрий Газинский («Краснодар») — 298, Виктор Классон («Краснодар») — 296, Леандро Паредес («Зенит») — 294.

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Теттех — самый грубый игрок сезона-2018/19 в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех стал самым грубым игроком сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге. Он заработал 12 жёлтых карточек и был дважды удалён с поля.



12 предупреждений и 1 удаление в своём пассиве имеет хавбек «Спартака» Аяз Гулиев. По 11 предупреждений в чемпионате России сезона-2018/19 от арбитров получили Шарль Каборе («Краснодар») и Петрюс Бумаль («Урал»). По 10 раз жёлтую карточку перед собой увидели Андрей Семёнов («Ахмат»), Фегор Огуде («Енисей»), Денис Попович («Оренбург»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Данил Глебов («Анжи»/«Ростов»).



Чаще всех в сезоне, по два раза, с поля удалялись уже упоминавшиеся Теттех, Семёнов и Каборе, а также Александр Мартынович («Краснодар»), Роланд Гиголаев («Анжи»), Сергей Петров («Краснодар»), Агустин Рохель («Крылья Советов») и Дмитрий Белоруков («Анжи»).