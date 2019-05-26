«Зенит» провёл чемпионский парад. Как это было

Празднование «Зенитом» чемпионства состояло из нескольких частей. Первая была после матча в Грозном, когда команда в самолёте узнала о завоевании золотых медалей, а болельщики устроили ей яркую встречу в аэропорту «Пулково». Вторая – по окончании игры с ЦСКА в Петербурге. В тот день футболисты и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком получили чемпионский кубок, золотые медали, а также овации переполненных трибун «Газпром Арены». Наконец, 26 мая настал момент для третьей, заключительной части: парада победителей РПЛ.

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Торжественное шествие «Зенита» стартовало примерно через 3,5 часа после завершения встречи с «Енисеем». Настроение у игроков было приподнятым, ведь команда закончила чемпионат крупной домашней победой со счётом 4:1 при 50 тысячах болельщиков. Праздник не испортила даже капризная петербургская погода – в последние дни раннее лето ушло из города, а сегодня вечером пошёл сильный дождь.

«Вы хотите, чтобы я продолжал больше всех «зажигать» на празднике? Хорошо, я буду!» – пообещал журналистам Сердар Азмун. Иранский нападающий действительно очень эмоционально отмечает золото.

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Сам чемпионский парад «Зенита» организовали в центре города. Сперва на воде: команда села на корабль «Пальмира», чтобы в сопровождении фанатских судов пройти по рекам и каналам Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия начала движение от пересечений Крюкова канала и канала Грибоедова. Тысячи петербургских болельщиков приветствовали её с набережных, аплодировали футболистам и тренеру, спешили снять героев сезона на видео.

Поклонники Антона Заболотного посвятили нападающему отдельный плакат и кричалку: «Заболотный – бог футбола!». Кто-то благодарил Луиша Нету, сыгравшего свой последний матч за «Зенит», на португальском языке. Естественно, при этом обыгрывали фамилию центрального защитника.

Через час, добравшись до Невского проспекта, зенитовцы пересели в золотой двухэтажный автобус. Проехали по главной улице города, а завершили парад у одного из самых известных архитектурных ансамблей Северной столицы – на стрелке Васильевского острова. Там, где находятся Ростральные колонны, которые три недели назад зажглись в честь победы сине-бело-голубых.

Капитаны «Зенита» Александр Анюков и Бранислав Иванович демонстрировали чемпионский кубок счастливым болельщикам, а главный тренер произнёс короткую речь: «Поздравляю всех с Днём города! Спасибо за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами. Мы — вместе с вами!», – сказал Семак. Этому тренеру Петербург верит. Семак и его команда сделали лучший подарок Петербургу к 316-летию.