Год назад вы их не знали. 10 открытий сезона РПЛ

10. Юрий Дюпин, «Анжи»

Несмотря на вылет «Анжи», один из его представителей должен был попасть в топ-10 открытий сезона. Махачкалинская команда установила антирекорд по забитым мячам, но набирала очки благодаря тому, что не пропускала или получала в свои ворота лишь один гол при обилии моментов у соперника. Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев признавался: в «Анжи» вратарь – действительно полкоманды. Дюпин, дебютировавший в РПЛ лишь в 30 лет, совершил в этом чемпионате массу сейвов. Он вошёл в число лучших вратарей лиги по средней оценке от InStat – 278 баллов.

Юрий Дюпин, «Анжи» Фото: РИА Новости

25-летний универсал из «Оренбурга» тоже прежде не выступал в РПЛ. Дебютный год на высоком уровне получился у уроженца Москвы очень удачным: Сутормин забил восемь голов и сделал две голевые передачи в 28 матчах. При этом Алексей поиграл по ходу сезона на разных позициях: от фактически флангового защитника до нападающего. Неудивительно, что Сутормин привлёк внимание тренеров «Зенита» и других ведущих команд чемпионата России. В конце сезона даже попал в расширенный список кандидатов в сборную. Если бы не запланированная свадьба, то, вероятно, попал бы в окончательную заявку.

Он начинал сезон в защите, а теперь забивает «Краснодару», «Зениту», ЦСКА В 25 лет москвич и воспитанник «Зенита» Сутормин выстрелил в Премьер-Лиге.

8. Родриго Бекао, ЦСКА

Когда ЦСКА объявил об аренде защитника, сидевшего в запасе далеко не сильнейшей бразильской команды «Баия», этот трансфер сильно удивил. Казалось, что в клубе паникуют, стремясь заменить Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, поэтому готовы брать кого угодно и откуда угодно. Однако Бекао доказал – игрок он хороший. Особенно надежён новичок красно-синих был в первой части сезона, когда молодые «армейцы» лучше выступали в РПЛ и заявляли о себе в Лиге чемпионов. По оценке InStat (288 баллов) Бекао вообще попал в топ-20 лучших футболистов чемпионата. Теперь ЦСКА осталось решить вопрос с подписанием полноценного контракта с бразильцем.

Родриго Бекао, ЦСКА Фото: РИА Новости

Появление в основе одного из ведущих клубов страны молодого российского футболиста – всегда большое событие. На тот момент 20-летний Рассказов дебютировал в РПЛ в августе 2018-го и поразил не по годам уверенной, хладнокровной игрой. Складывалось впечатление, что Николай уже несколько сезонов выступает за основу «Спартака». Конечно, неопытный защитник иногда ошибался, но, главное, продолжал прогрессировать. Даже смены тренеров не превратили Рассказова в «глухого запасного». В 24-м туре РПЛ он забил свой первый гол в элите: победный в ворота «Енисей». К сожалению, после этого получил травму, из-за которой пропустил концовку чемпионата.

Атакующего полузащитника «Арсенала» тоже можно назвать дебютантом РПЛ. В прошлом сезоне он пять раз выходил на поле в составе «Спартака», но болельщики остальных команд вряд ли запомнили молодого воспитанника красно-белых. Зато аренда в Тулу помогла Бакаеву раскрыться. В этом чемпионате Зелимхан сыграл 24 матча, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. Его дриблинг, умение взять игру на себя и завершить атаку оценил в том числе главный тренер сборной России Станислав Черчесов, включив Бакаева в состав на матчи с Сан-Марино и Кипром. Летом атакующий полузащитник вернётся в «Спартак» более зрелым игроком.

«При Каррере потенциал «Спартака» не использовался полностью» Откровения Зелимхана Бакаева.

Летний новичок красно-белых здорово выглядел в начале сезона до того момента, как получил травму после единоборства с Артёмом Дзюбой. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что по итогам первых шести туров Жиго заслуживал звания лучшего центрального защитника чемпионата. Вокруг француза можно было строить всю оборону, однако разрыв крестообразных связок колена оставил его вне игры более чем на полгода. Самуэль вернулся на поле в апреле и сыграл ещё три матча. Чувствовалось, что ему нужно больше времени и практики, чтобы набрать нужную форму. В этот момент Жиго опять угодил в лазарет – до конца сезона. Не повезло «Спартаку»!

Самуэль Жиго, «Спартак» Фото: spartak.com

Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей? Нет.

Воспитанник академии «Краснодара» выдал просто замечательный сезон. Сулейманов сыграл лишь 547 минут в этом чемпионате (то есть всего-то шесть полных матчей), однако стал автором восьми голов. Как правило, выходы Магомеда-Шапи на замену помогали команде Мурада Мусаева усилить игру. Кроме того, о правом вингере «быков» узнали за границей. Сулейманов забил три мяча в Лиге Европы – «Стандарду», «Байеру» и «Валенсии». Особенно красивым получился гол в ворота испанцев, который едва не подарил «Краснодару» путёвку в четвертьфинал.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

Так сколько же лет Шапи Сулейманову? Наше расследование Мы поговорили со всеми – от детских тренеров и мамы до одноклассников и ДФЛ.

Ещё один воспитанник краснодарского клуба, чья игра во многих матчах чемпионата восхищала. А иногда и просто потрясала! Например, в матче с «Зенитом». Прыгучий, хорошо обученный, обладающий прекрасной реакцией голкипер заставил говорить о себе как о будущем «первом номере» сборной России. Матвей – лучший среди вратарей по оценке InStat – 297 баллов. Правда, пока его в национальную команду не приглашают. Очевидно, Черчесов ждёт, когда 20-летний талант окончательно созреет, совершив свои ошибки. Бывший голкипер лучше других понимает психологию вратаря. Но если Сафонов будет хорош и в следующем сезоне, наверняка окажется в заявке на Евро-2020.

Вклад трёх зимних новичков «Зенита» (Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна) в завоевание командой чемпионского титула очень велик. В 2019-м качество игры команды заметно выросло, поэтому петербуржцы и сумели досрочно обеспечить себе победу в чемпионате. Азмуна мы хорошо знали.

Называть открытием Ракицкого тоже было бы странно, ведь это защитник с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов. А вот игра Барриоса стала откровением. Классических опорных полузащитников такого уровня в чемпионате России давно не было. Колумбиец выгрызает и сохраняет почти все мячи, блестяще страхует партнёров в центре поля. Скауты «Зенита» нашли в лице Барриоса настоящее золото.

Барриос: мне трудно представить переход в «Спартак» Полузащитник «Зенита» — один на один с читателями «Чемпионата».

1. Никола Влашич, ЦСКА

Новые кумиры в футболе рождаются быстро. Ещё год назад хорватский полузащитник скучал на скамейке запасных «Эвертона», а теперь купается в любви болельщиков ЦСКА. Аренда Влашича – самый сильный трансферный ход «армейцев». По результатам сезона Никола попал в топ-5 игроков РПЛ по оценке InStat (300 баллов). В чемпионате России он сыграл 25 матчей, забил пять голов и сделал пять голевых передач. Очевидно, эта статистика не в полной мере отражает ценность 21-летнего легионера для красно-синих. Безусловно, для РПЛ Влашич – футболист с очень высоким игровым интеллектом. Да и в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов он набрал пять очков за результативность (три забитых мяча, два паса). Выкупив хорвата, ЦСКА получит лидера на долгие годы.