Мостовой не сделал хет-трик, но он всё равно молодец. Итоги конкурса прогнозов

Завершился очередной конкурс прогнозов на «Чемпионате».
30-й тур участники провели хорошо и ровно, уверенно набрав очки на всех матчах тура. Вот только сорвать банк никому не удалось, в большинстве случаев прогнозисты угадывали исходы.
Александр Галкин из Сочи угадал счёт матча «Локомотив» — «Уфа», разницу в играх «Зенит» — «Енисей» и «Краснодар» — «Рубин», а также исходы встреч «Оренбург» — «Спартак» и ЦСКА – «Крылья Советов». Итог — 13 баллов.
Александр Титеев угадал разницу в матчах «Ахмат» – «Ростов» и «Динамо» — «Арсенал» плюс исходы встреч
«Зенит» — «Енисей», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов», «Анжи» — «Урал» и «Локомотив» — «Уфа». Это 11 очков.
Валерий Масалитин угадал разницу в играх «Ахмат» – «Ростов» и «Анжи» — «Урал», а также исходы встреч «Зенит» — «Енисей», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов» и «Локомотив» — «Уфа». Сумма — 10 баллов.
Таким образом, борьбы за первое место в последнем туре не получилось. Журналистам нужно было набрать на 14 очков больше, чем специалистам. Не смогли.
Таблица после 30-го тура
Специалисты – 294 очка
Журналисты – 281
Читатели – 249.
Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)
Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)
Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)
Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)
Дмитрий Карпов (Тюмень) — 3 (27-й тур)
Павел Прохоров — 3 (26-й тур)
Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)
Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)
Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)
Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)
Заметим, что побеждавший в индивидуальном зачёте в прошлые два года Александр Мостовой в этот раз не смог повторить свой успех. Но его результат всё равно в числе лучших.
Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)
Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)
Павел Левкович — 18 (13-й тур)
Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)
Максим Ерёмин — 16 (25-й тур)
Александр Мостовой — 16 (20-й тур)
Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)
Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур).
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