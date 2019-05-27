Здесь борьба шла до последнего тура.

Мостовой не сделал хет-трик, но он всё равно молодец. Итоги конкурса прогнозов

Завершился очередной конкурс прогнозов на «Чемпионате».

30-й тур участники провели хорошо и ровно, уверенно набрав очки на всех матчах тура. Вот только сорвать банк никому не удалось, в большинстве случаев прогнозисты угадывали исходы.

В 2010-м с двумя поражениями не давалось серебро. Теперь с шестью выигрывают РПЛ Участники чемпионата сильно подравнялись в худшую сторону.

Александр Галкин из Сочи угадал счёт матча «Локомотив» — «Уфа», разницу в играх «Зенит» — «Енисей» и «Краснодар» — «Рубин», а также исходы встреч «Оренбург» — «Спартак» и ЦСКА – «Крылья Советов». Итог — 13 баллов.

Александр Титеев угадал разницу в матчах «Ахмат» – «Ростов» и «Динамо» — «Арсенал» плюс исходы встреч

«Зенит» — «Енисей», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов», «Анжи» — «Урал» и «Локомотив» — «Уфа». Это 11 очков.

Валерий Масалитин угадал разницу в играх «Ахмат» – «Ростов» и «Анжи» — «Урал», а также исходы встреч «Зенит» — «Енисей», «Краснодар» — «Рубин», ЦСКА – «Крылья Советов» и «Локомотив» — «Уфа». Сумма — 10 баллов.

Символическая сборная 30-го тура РПЛ Миранчук, Панченко, Чалов — в сборной последнего тура.

Таким образом, борьбы за первое место в последнем туре не получилось. Журналистам нужно было набрать на 14 очков больше, чем специалистам. Не смогли.

Таблица после 30-го тура

Специалисты – 294 очка

Журналисты – 281

Читатели – 249.

«Спартак»: без характера, без группы Лиги Европы, без перспективы Красно-белые проиграли «Оренбургу» и опустились на пятое место. Теперь придётся покататься по отборочным раундам.

Худшие результаты



Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)

Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Дмитрий Карпов (Тюмень) — 3 (27-й тур)

Павел Прохоров — 3 (26-й тур)

Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

«Зенит» провёл чемпионский парад. Как это было Команда отпраздновала победу вместе с болельщиками в центре города.

Заметим, что побеждавший в индивидуальном зачёте в прошлые два года Александр Мостовой в этот раз не смог повторить свой успех. Но его результат всё равно в числе лучших.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Максим Ерёмин — 16 (25-й тур)

Александр Мостовой — 16 (20-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур).