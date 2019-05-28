Символическая сборная РПЛ сезона-2018/19

В символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2018/19 вошли лучшие игроки недавно завершившегося чемпионата России. Само собой, сборная по большей части состоит из игроков топ-клубов, но пара игроков из команд-середняков тоже проскочила – по одному игроку из «Оренбурга», «Арсенала» и «Ахмата». В основу не прошло много достойных футболистов, поэтому некоторых из них мы посадили на скамейку запасных.

В сборной года мало игроков, которые отыграли менее половины игр, и это справедливо. Также справедливо отмечать тех, кто за небольшое количество игр проявил себя лучше, чем большинство футболистов того же амплуа. Матвей Сафонов отстоял 8 матчей из 14 в РПЛ на ноль, тащил в важнейших матчах (в том числе и в проигранной «Зениту» встрече, давайте не забывать) и стал вторым в лиге по количеству сейвов из штрафной и вратарской (2+0,3). Учитывайте, что по воротам «Краснодара» наносится мало ударов относительно большинства остальных команд в лиге, поэтому показатель Сафонова действительно крут.

Марио Фернандес, ЦСКА

Бразильский крайний защитник – редкий игрок ЦСКА, который вообще не прочувствовал общекомандный спад. Весь сезон Фернандес был ключевым игроком в атаке «армейцев» – диагонали от Магнуссона на Марио поистине легендарны. Марио делит четвёртое место по количеству голевых передач (7), залез в топ-25 по количеству ключевых передач (1,5) и всегда показывал высокую надёжность в обороне – атакующие крайние защитники часто недорабатывают в обороне, но Фернандеса это не касается.

Появление 36-летнего защитника в сборной сезона наверняка удивит тех, кто не следил за «Оренбургом». Аде крайне важен для системы Федотова – крайний центральный защитник поднимается очень высоко по полуфлангу и организует ромб с другими атакующими игроками. Ойеволе здорово поддерживал структуру весь сезон и качественно продвигал мяч; более того, Адесойе делит четвёртое место в команде с Тереховым по системе «гол+пас» (у обоих 3+2). Без мяча Ойеволе тоже крайне хорош – он практически не ошибался по ходу чемпионата и даже залез в топ-13 по количеству перехватов за игру (2.6).

Ещё один случай, когда игрок отыграл всего половину сезона, но попал в сборную. Украинец сразу стал ключевым игроком «Зенита» и решил львиную долю проблем Семака: его длинные передачи и диагонали сделали атакующую игру чемпионов более качественной и разнообразной. Ракицкий не только шикарно продвигает мяч и хорошо обороняется, но ещё и кладёт штрафные, как рукой – вспомните сравнения с Месси после трёх забитых мячей в матчах с «Оренбургом», «Краснодаром» и «Локомотивом». Ярослав четыре раза попал в сборную тура по версии «Чемпионата» за половину сезона – ещё одно впечатляющее достижение защитника.

Виктор Альварес, «Арсенал»

Наверное, самый неожиданный игрок для сборной сезона. Попытайтесь вспомнить хоть одного левого крайнего защитника, который был бы так стабилен, а также так сильно бы влиял на свою команду. Уникальность Альвареса в том, что он не так много обострял с позиции крайнего защитника, зато был ключевым при развитии атак – всё-таки и при Кононове, и при Черевченко команда преимущественно атаковала флангами. Альварес часто располагался в полуфлангах, откуда управлял игрой – по количеству передач испанец третий в «Арсенале» после двух центральных защитников. А по оборонительным параметрам Альварес третий после двух опорников: 1,8 отбора и 1,7 перехвата за матч – хороший показатель.

Оба брата были крайне важны для команды Сёмина, но Антон всё-таки стал лучшим игроком в «Локомотиве» по «гол+пас» (11+7), по сумме ожидаемых голов и ожидаемых голевых передач на 90 минут (xG+xA/90 Антона – 0,53, столько же у Смолова; этот показатель – 11-й в лиге). Миранчук и здорово открывался между линий, и хорошо продвигал мяч, и врывался в штрафную – поэтому он стал ключевым у Сёмина и попал в сборную сезона.

Поляк пришёл в «Локо» из ПСЖ – и показал класс. Для прессингующих Крыховяк стал очень тяжёлым соперником – Гжегож легко сбрасывает любое давление и уверенно чувствует себя под ним. Крыховяк – один из важнейших игроков в «Локомотиве», причём, в отличие от Миранчуков, он не открывается между линий, а отдаёт туда передачи. Гжегож не только один из лидеров вице-чемпионов по xG-вкладу (xGBuildup поляка – 0,24), но и входит в топ-20 чемпионата по количеству перехватов за игру (2,4). Не забывайте, что часть матчей Крыховяк отыграл на позиции центрального защитника – и даже там он был хорош.

Никола Влашич, ЦСКА

Из-за общего спада «армейцев», который повлиял и на хорвата, есть ощущение, что Никола не заслуживает места в сборной года. Но на деле Влашич – уникальный футболист, причём не только для РПЛ: в апреле мы изучали всех похожих футболистов, которых ЦСКА мог бы взять на замену, и лишь четверо хотя бы приблизились к Влашичу по цифрам одновременно в продвижении, в касаниях в штрафной и в ожидаемых ассистах (один из них – Намли, которого в итоге взял «Краснодар»). Влашич – лидер РПЛ по ключевым передачам (2,7 за матч), второй по количеству обводок (2,2 за матч), четвертый по продвижению мяча на дриблинге и первый по этому показателю среди полузащитников. Никола действительно очень хорош.

4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.

Швед поражает одновременно качеством игры и стабильностью. Виктор – пятый в чемпионате по xG+xA/90 (0,68), третий по количеству голов и четвёртый по «гол+пас» (12+5), а также 11-й по ключевым передачам (1,8 за матч). Классон хорошо комбинирует, качественно открывается в штрафной, много бьёт (3 удара за игру – седьмой в лиге) и грамотно выбирает позиции для удара. Классон вновь стал одним из лучших игроков сезона в «Краснодаре» и заслужил места в сборной сезона.

Дзюба – рекордсмен сезона по попаданиям в сборные тура. Это неудивительно: Артём первый в списке лучших ассистентов РПЛ (10 голевых), делит второе место по гол+пас с Азмуном (8+10), занимает восьмое место в лиге по xG+xA/90. Дзюба – важнейший игрок в вертикальной игре команды Семака; он преображался вместе с «Зенитом» и стал футболистом с большим количеством задач и обширной зоной действий. Дзюба мог не забивать и 2 тыс. минут, но всё равно стал бы важнейшим игроком в чемпионской команде. Кстати, Артём – второй в «Зените» по количеству обводок за игру (0,8). Всё ещё считаете Дзюбу деревом?

Дзюба не забивает больше 1000 минут. Что с ним не так? Спойлер: Артём – всё ещё топ, дело в «Зените».

Фёдор Чалов, ЦСКА

Чалов преобразился сильнее любого игрока РПЛ, если сравнивать и предыдущий сезон с этим, и две половины этого сезона. Теперь молодой «армеец» намного лучше действует в подыгрыше, качественнее оттягивается в глубину, стал лучше выбирать позиции для удара и улучшил реализацию. В итоге Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, лучшим по системе гол+пас (15+6), третьим по xG+xA/90. Фёдор очень быстро прогрессирует – глядишь, и в Европу скоро уедет.

Тандем главных тренеров – Сергей Семак («Зенит») и Владимир Федотов («Оренбург»)

Почему сразу два главных тренера? Потому что несправедливо будет не упомянуть кого-то из них. Семак – чемпион страны, который преобразил команду во втором круге качественными трансферами и интересной гибридной системой игры: модуль 3-Х-Х в атаке и 4-4-2 в обороне. Федотов построил очень приятную команду с узнаваемой и отлаженной структурой, залез с ней аж на 7-е место в РПЛ, здорово играл со всеми топами; также Владимиру принадлежит лучшее тактическое решение сезона – переход с 3-4-3 на 3-5-2 и перевод Поповича на позицию разыгрывающего опорника. Решайте сами, кто из этого тандема заслужил быть главным тренером, а кто – помощником.

Скамейка запасных

Игорь Акинфеев, ЦСКА – лидер по сухим матчам в РПЛ (16), и, кажется, бессменный капитан «армейцев» показывает неплохую игру с уничтоженным коленом, из-за которого он тренируется реже, чем партнёры. Заслуживает уважение.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА – один из лучших пасующих защитников РПЛ наравне с Ракицким, который отрезает защитников соперника чаще, чем некоторые полузащитники. Вокруг Магнуссона Гончаренко построил структуру атаки, а длинные передачи и диагонали Хёрдура надолго запомнятся соперникам ЦСКА.

Юрий Газинский, «Краснодар» – поделил второе место по голевым передачам в РПЛ с Фернандесом и Жоаозиньо, здорово начинал атаки команды Мусаева, когда Каборе закрывали прессингом, и классно подключался выше, в том числе и в штрафную.

Вильмар Барриос, «Зенит» – не попал в основу лишь из-за того, что Семаку в первую очередь требовалось улучшить игру в атаке. Колумбиец отыграл лишь 10 матчей, но и за этот период стало понятно, что Вильмар – лучший оборонительный опорник лиги (4 отбора – лидер РПЛ); более того, Барриос сделал лучше своего партнёра – Оздоева, а это дорогого стоит.

Раванелли, «Ахмат» – набил 4+7 по «гол+пас», что очень здорово для полузащитника из середняка, вошел в топ-12 по ключевым передачам за игру (1.8) и в топ-8 по обводкам (1,5), стал лучшим в своей команде по xG+xA/90.

Алексей Миранчук, «Локомотив» – слегка проиграл брату по полезности, но всё равно занял второе место в команде по xA/90, третьим в лиге по ключевым передачам (2,6) и по обводкам (2), восьмым в лиге по передачам в глубокие зоны (2,79).

Себастьян Дриусси, «Зенит» – был нестабилен по ходу сезона, но в конце подсобрался и выдал отличную серию матчей. Аргентинец поделил третье место по «гол+пас» (11+6) и стал седьмым по xG+xA/90 (0.62).

Маурисио Перейра, «Краснодар» – игрок, которого «быкам» будет крайне сложно заменить. Перейра и здорово оборонялся, и начинал атаки, и обострял (лидер чемпионата по передачам в глубокие зоны – 4,46 на 90 минут), и ассистировал (второй в «Краснодаре» и девятый в РПЛ по xA — 0,23), и сам забивал, в том числе и красивейшими дальними ударами – причём важнейшие голы.

Сердар Азмун, «Зенит» – набрал сумасшедший ход весной и чуть не отыграл гандикап, который был у Чалова в чемпионской гонке после первой половины чемпионата. Иранец наколотил 9 мячей в 12 играх за «Зенит», 13 мячей всего, стал вторым в лиге по «гол+пас» (13+6) и по xG+xA/90.