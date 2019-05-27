«Локомотив» был самой злой командой сезона. Поэтому будет играть в ЛЧ

После финального тура РПЛ с «Уфой» футболисты «Локомотива» танцевали и радовались выходу в Лигу чемпионов. И живых эмоций здесь было намного больше, чем за несколько дней до этого в Самаре. Победа в Кубке России была приятным бонусом к сезону, возможностью выпить шампанского и покричать песню «Медаль на медаль» в самолёте с L’One. Кубок сам по себе ничего не давал: в этом составе «Локо» для многих это была третья аналогичная победа. А Хёведес и Крыховяк после побед в Лиге Европы или чемпионате мира вряд ли способны воспринимать эту победу как важный этап карьеры. Только Фёдор Смолов был футболистом, для которого этот трофей стал первым в карьере – его эмоции были понятны.

Остальные праздновали сдержанно и напоминали: в воскресенье «Уфа».



Есть победа, есть возвращение в Лигу чемпионов. Но комментатор Владимир Стогниенко чётко сформулировал проблему российского футбола: «Но вот как получается: стала команда чемпионом, отпраздновала. Наступает осень, никто не может выйти из группы Лиги чемпионов. Все пожали плечами, забыли. А весной опять: чемпионство, еврокубки, ликование. Грустно, хочется большего». «Локомотив» прожил такой цикл с мая 2018-го по май 2019-го. А чемпионство не выглядело ключевой задачей для игроков клуба ещё зимой. Все обещали бороться, а Кверквелия иронично уточнял: «Зенит» идёт первым? Куда идёт?». Но в итоге во всех разговорах и интервью сквозило желание вернуться в Лигу чемпионов. «Там ты ощущаешь себя футболистом», – объяснял тот же Саба.

В нынешнем «Локомотиве» достаточно амбициозных игроков, которые напрямую влияют на игру клуба. Кверквелия, Миранчуки, Баринов, тот же Смолов – все они хотят в Лигу чемпионов. И уже не очень хотят играть в России. «В Самаре играли на ЧМ против Уругвая: полный стадион, болельщики шумят, уровень турнира, в соперниках Уругвай! А потом играли матч чемпионата России против «Крыльев Советов». И как вы думаете, что больше запомнилось?» – совсем недавно говорил Алексей Миранчук. Эти парни мечтают о Европе, они смотрят за жизнью Зинченко, Черышева и даже Головина, а потом хотят так же. Чтобы ощущать себя футболистом каждую неделю, а не шесть раз в сезоне. Именно эти амбиции в прошлом году сделали «Локомотив» чемпионом: многие матчи вырывали просто на злости и ощущении, что результат бесит. Именно эти амбиции позволили исправить ситуацию, которая сложилась осенью, когда клуб шёл в нижней части таблицы и многие ждали увольнения Юрия Сёмина. Вот история за тот период от пресс-службы «Локо»:

Никто не переживал, что установки не соблюдаются, что футбол другой и что катают вату. Все злились на себя и хотели изменить ситуацию. В итоге всего одно поражение этой весной. И возвращение в Лигу чемпионов.



Юрий Сёмин назвал исправление ситуации чудом. И оценил сезон как невероятно успешный. Фёдор Смолов после финального тура назвал себя «супер хэппи» и выделил возвращение в Лигу чемпионов:

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказывается говорить, сколько именно игроков планирует продать и купить клуб этим летом. Юрий Сёмин уходит от ответов на вопрос о своей позиции по продлению истекающих контрактов игроков, среди которых Тарасов, Игнатьев, частично Гилерме. Но «Локомотиву» летом необходимо серьёзно измениться, чтобы движение вперёд не прекратилось. В этом сезоне клуб стал сильнее скорее ментально, чем с игровой точки зрения. Проблемы с завершением так и остались, потеря концентрации тоже. «Локо» играет сильно только злым, но в эти моменты часто остаётся слишком мало времени на исправление ситуации.

Шесть клубов РПЛ в еврокубках. Кто? Когда? На какую стадию? После победы «Локомотива» в Кубке России многое стало понятно.

Нужно принимать тяжёлые решения. Например, определиться, нужен ли команде Ведран Чорлука. Лидер и вице-капитан, но с огромной зарплатой и пухлой историей болезни. Как быть с правым флангом обороны, где Игнатьев по весне вывозил из последних сил, но в итоге не выдержал и сломался. Как поступить со Смоловым, который сейчас «супер хэппи», но продолжает хотеть играть в футбол не в России. «Локомотиву» надо становиться сильнее, набирая новых амбициозных и сильных футболистов. Одновременно расставаться с теми, кого уже не впечатляет идея выигрывать на классе матчи РПЛ. «Локомотиву» нужен состав, с которым можно прийти в Лигу чемпионов и если не задержаться в ней, то выступить достаточно шумно. Иначе не будет прогресса, а злость уступит место разочарованию. И следующий сезон спасать будет некому.