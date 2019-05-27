Чемпион по скандалам. 10 историй из жизни Игоря Денисова

«Чемпионат» первым сообщил о том, что бывший капитан «Локомотива» игнорирует тренировки своего клуба. По нашей информации, это связано с потерей места в основном составе. По официальной — из-за его болезни.

Денисов игнорирует тренировки. Опять конфликт? Уже месяц не выходит на поле.

Юрий Сёмин при этом версию конфликта исключал: «Жизнь меняется: чуть лучше играет другой. Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен. Он крепкий человек. Но надо учитывать его возраст. В этой ситуации правых нет».

«Он не захотел быть в резерве и принял решение». Семин — о ситуации с Денисовым Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ссору клуба и капитана.

Сегодня клуб официально расторг контракт со своим футболистом. Самое время вспомнить все скандальные истории в карьере Денисова.

У «Лукоморья» дуб зелёный

В 2005 году Игорь Денисов отмечал свой 21-й день рождения в клубе «Лукоморье» в компании одноклубников. Однако жителям окрестных домов и квартир веселье не понравилось, и они вызвали милицию. Увидев прибывший наряд, именинник не стушевался. Раздевшись по пояс, он предложил лейтенанту Павлу Васильеву выяснить отношения на кулаках. Если бы на месте Денисова оказался обычный гражданин, исход был бы известен. Но, видимо, внешний вид Игоря испугал стража порядка, и тот от драки отказался.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В присутствии Адвоката

В апреле 2007 года Денисов вместе с одноклубниками Андреем Аршавиным и Александром Анюковым был отправлен Диком Адвокатом в дубль за «нарушение режима». Причиной послужил поход в ночной клуб после официального отбоя накануне принципиального матча с московским «Спартаком». В принципе, с Адвокатом отношения у Денисова складывались нормально, именно при нём он вырос в сильнейшего опорника страны, но в этой истории голландский сторонник дисциплины поблажек не сделал никому. Потом, впрочем, все трое в состав вернулись…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Позвони мне, позвони

Накануне Евро-2008 Игорь Денисов отказался от вызова в сборную России. Имя хавбека не фигурировало в первоначальном списке – по словам Гуса Хиддинка, по просьбе «Зенита». Когда после финала Кубка УЕФА Александр Бородюк позвонил Денисову и сообщил ему, что он будет готовиться к турниру, тот просто отказался и повесил трубку.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эх, российская дорога

В 2010 году Игорь Денисов попал в скандальные хроники благодаря истории, совершенно не касающейся футбола. Петербургские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы рассказали, что на пересечении Афонской и Поклонногорской улиц города инструктор Санкт-Петербургской автошколы № 3 РОСТО (ДОСААФ) проводил урок с ученицей, когда им повстречался внедорожник Денисова. Благодаря мастерству водителя столкновения удалось избежать. После инцидента между инструктором и футболистом состоялась перепалка, в результате которой полузащитник получил повреждение ноги, а инструктор – перелом носа.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Любовь, надежда и вера

В принципиальном матче со «Спартаком» «Зенит» уступил, и Денисов покидал поле в состоянии бешенства – проигрывать он терпеть не может. Полузащитник пнул мячом в строну скамейки красно-белых, откуда услышал возмущение Валерия Карпина. В ответ раздалась отборная брать, и футболист и тренер едва не сцепились у кромки поля. «Мальчик ещё ничего не достиг, ему нужно научиться проигрывать. Мозги нужно иметь, где бы ты ни играл и что бы ты ни выиграл», — заявил потом Карпин. Оба участника стычки были дисквалифицированы на несколько матчей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А судьи кто?

Один раз Игорь Денисов, никогда не общающийся с прессой, вступил в конфликт прямо во время открытой тренировки «Зенита» на глазах у журналистов. Помощник Спаллетти Владислав Радимов судил двусторонку и имел неосторожность свистнуть не в пользу команды Денисова. Тот набросился на бывшего партнёра по команде с оскорблениями и едва не пошёл врукопашную – его сдержали одноклубники.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Money, money, money

История расставания Денисова с родным клубом известна и уже давно стала предметов едва ли не народных преданий. Полузащитник вёл переговоры о продлении контракта с «Зенитом» и никак не мог прийти к компромиссу. Перед матчем с «Крыльями» он, как сообщали, сказал тренеру, что не может сосредоточиться исключительно на футболе. И после встречи был отправлен в дубль. Аргументы самого Денисова, в своём единственном интервью по теме уверявшего, что им движет, в первую очередь, ощущение творящейся по отношению к нему и другим старожилам команды несправедливости, не переубедили руководство клуба. Финансовые запросы игрока не были удовлетворены, и летом 2013-го он перешёл в «Анжи».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Это он, это он

В «Анжи» Денисов задержался всего на месяц. Дела у дагестанского клуба в начале сезона шли не очень хорошо, Гус Хиддинк ушёл в отставку. Его преемник Рене Меленстен дважды менял Игоря во время второго тайма. Денисов не сдержался и предъявил тренеру претензии в раздевалке после игры. За голландца вступились Мбарк Буссуфа и Лассана Диарра, а затем и Самуэль Это'О. Снова столкновение категории «россиянин – легионеры». В заявку на матч с «Ростовом» Денисова не включили, и вскоре вместе с Жирковым и Кокориным он перешёл в «Динамо».

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Снова-здорово

«За вмешательство в работу главного тренера 7 апреля Игорь Денисов был отстранён от работы с основным составом и выставлен на трансфер», — официальное сообщение от «Динамо» в 2015 году. История повторилась снова.

Как потом стало известно, первый конфликт произошёл по окончании матча «Динамо» — «Зенит» (0:1), когда Денисов в неподобающей форме выразил тренеру претензии в связи с отсутствием в составе Артура Юсупова. При этом сам Юсупов накануне был предупреждён, что не будет играть против клуба, с которым его представители на тот момент вели переговоры о заключении контракта. Черчесов пресёк жалобы Денисова в жёсткой форме, призвав игрока успокоиться и соблюдать субординацию.



После паузы, связанной с играми национальной сборной, Денисов вернулся в расположение «Динамо» и, несмотря на конфликтную ситуацию, оказался в числе игроков стартового состава на матч 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). Однако перед выходом на поле и после окончания встречи произошли ещё два эпизода, связанных с неподобающим поведением игрока. В частности, в раздевалке полузащитник отказался пожимать главному тренеру руку, демонстративно отвернувшись.