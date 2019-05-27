Топ-10 голов РПЛ сезона-2018/19. Видео
Самые сочные удары, дриблинг и комбинации.
Выбор лучших мячей – спорная штука (особенно, когда столько забито дальними ударами!). Мыотобрали топ-10 голови предлагаем читателям выбрать за самый красивый. Желательно при этом отбросить клубные симпатии и оценивать сугубо футбольное мастерство. Голосовалка – в конце статьи. Свои варианты пишите в комментариях.
Виктор Классон, «Краснодар»
В ворота «Урала» (2-й тур)
Владимир Рыков, «Динамо»
В ворота «Спартака» (5-й тур)
Павел Мамаев, «Краснодар»
В ворота «Анжи» (7-й тур)
Олег Шатов, «Зенит»
В ворота «Локомотива» (8-й тур)
Лука Джорджевич, «Арсенал»
В ворота «Оренбурга» (12-й тур)
Федор Смолов, «Локомотив»
В ворота «Анжи» (19-й тур)
Иван Обляков, ЦСКА
В ворота «Оренбурга» (23-й тур)
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
В ворота «Краснодара» (24-й тур)
Маурисио Перейра, «Краснодар»
В ворота «Зенита» (24-й тур)
Фернандо, «Спартак»
В ворота «Урал» (27-й тур)
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