Топ-10 голов РПЛ сезона-2018/19. Видео

Выбор лучших мячей – спорная штука (особенно, когда столько забито дальними ударами!). Мыотобрали топ-10 голови предлагаем читателям выбрать за самый красивый. Желательно при этом отбросить клубные симпатии и оценивать сугубо футбольное мастерство. Голосовалка – в конце статьи. Свои варианты пишите в комментариях.

В ворота «Урала» (2-й тур)

Владимир Рыков, «Динамо»

В ворота «Спартака» (5-й тур)

Павел Мамаев, «Краснодар»

В ворота «Анжи» (7-й тур)

Олег Шатов, «Зенит»

В ворота «Локомотива» (8-й тур)

Лука Джорджевич, «Арсенал»

В ворота «Оренбурга» (12-й тур)

Федор Смолов, «Локомотив»

В ворота «Анжи» (19-й тур)

Иван Обляков, ЦСКА

В ворота «Оренбурга» (23-й тур)

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

В ворота «Краснодара» (24-й тур)

Маурисио Перейра, «Краснодар»

В ворота «Зенита» (24-й тур)

Фернандо, «Спартак»

В ворота «Урал» (27-й тур)

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