10 главных разочарований РПЛ сезона-2018/19

РПЛ — всё.

Подводя итоги сезона, собрали десятку тем, которые расстроили нас больше всего. Ребят, мы ждали от вас куда большего.

«Анжи»

«Анжи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И футболисты здесь ни при чём. Они-то как раз рубились до последнего, не глядя на огромные долги по зарплате. Вопросы есть к клубу и его спонсорам — сначала «Анжи» сам напросился в РПЛ, а в итоге не смог хотя бы вылететь с достоинством. Власти Дагестана спасителями не стали. Как и Сулейман Керимов. Может, и к лучшему — рано или поздно пора уже прекращать искусственно тащить футбол там, где он особо не нужен.

Игорь Денисов Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Будущий капитан «Локо» обещал не буянить, приходя в клуб. Несмотря на очередные непонятки, вряд ли хоть кто-то пожалел, что Денисов стал «паровозом». Повязка, «золото» и два Кубка — всё было не зря. Обидно только, что на волне этих прелестей Игорь не осуществил мечту закончить карьеру в любимом Питере. Ну, или просто закончить — без скандалов и недоговорок.

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Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По-хорошему, в список разочарований нужно вносить весь «Спартак». Его олицетворением стал Кононов — слишком уж пафосно приезжал в Москву. Как писал коллега Гончаров, вместо обещанного бесковского футбола «Спартак» временами играл в дворовый. В итоге интеллигентный идеолог «стеночек» начал огрызаться на журналистов и, что главное, — откровенно завалил финиш сезона. Не факт, что он сохранит свой пост.

Ещё один антигерой «Спартака» и звезда телеграмм-каналов. Глушаков в этом сезоне больше боролся не за мячи, а за алименты. Только утихла история с бывшей женой, как в Сеть слили его отжиг про Массимо Карреру. И ладно бы при этом он тащил клуб к медалям — на поле Глушаков был таким же негодяем, как в инфополе. Один из тренеров сборной ещё по осени бросил: «Глушаков? Ну слушайте, вы его цифры видели?».

«Рубин»

Курбан Бердыев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Вот уж кто знает толк в цифрах. Скачок покруче, чем у «Анжи», — те хотя бы растянули своё падение на несколько сезонов. Казанцы рухнули буквально за год. С зимы в их составе осталось всего два легионера, а из опытных россиян только те, кто согласился играть за скромные деньги. Скоро клуб покинет ещё и Бердыев — «Рубин» не тянет его зарплату. Если зрители «Казань Арены» продолжат свои яркие перформансы, как бы им не пришлось пойти по пути дагестанцев.

Фото: twitter.com/vgikofficial

Эльмир Набиуллин Фото: VI Images via Getty Images

Так и не смог совершить прорыв и стать звездой РПЛ. Может, уже и не сможет. Зимой «Зенит», по сути, оказался без левых защитников, а Эльмир получил главный шанс своей жизни. Он им не воспользовался. Семак быстро понял, что фланг проседает, и посадил Набиуллина на скамейку. Ветеран Жирков оказался эффективнее, а его конкурент наверняка покинет клуб летом. Недавно ему исполнилось 24.

Валерий Карпин Фото: Epsilon/Getty Images

Устав от эфиров на ТВ, вернулся в большой футбол. При Карпине «Ростов» заиграл если не в интересный, то в идейный футбол. На первых порах. Потом результаты (как и идейность) потянулись вниз, а большинство игр свалилось в откровенные «автобусы». В итоге ни авторского почерка, ни высокого места. От Карпина и «Ростова» явно ждали большего — с такими-то трансферами зимой. У тренера на этот счёт особое мнение.

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Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно, что сподвигло его остаться на своём посту. Дмитрий ведь ещё зимой обвинял клуб в интригах против самого себя. Аленичева троллили журналисты, обвиняли свои же футболисты — даже пресс-атташе клуба не стеснялся стебать его после очередного странного высказывания. Но когда-то великому футболисту было просто плевать на мнение окружающих. Что ж, в ближайшие пару лет вряд ли кому-то будет дело до самого Аленичева.

Весенний ЦСКА

Хёрдур Магнуссон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этому ЦСКА пророчили скверный сезон. Перестройка, новые лица и всё тому подобное. Вот же все удивились, когда «армейцы» осенью начали выносить «Реал» и продолжали бороться за место в тройке. Где-нибудь в ВШЭ Гончаренко наверняка готовились уже дать учёную степень за гениальность, но весна всё расставила по своим местам. Неопытность состава сказалась, и ЦСКА проиграл целый ряд матчей. Впервые за много лет не попав в ЛЧ.

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Александр Кокорин (крайний слева) и Павел Мамаев (крайний справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если кто забыл, многие грустили из-за того, что Кокорин не поехал на ЧМ. До травмы он был хорош, и этот сезон должен был стать его возвращением в топы РПЛ. Да и от Мамаева ждали стабильно многого. Как всё вышло, знаете сами, но есть вопрос. Чем именно мы разочарованы больше всего?

Поведением двух мало воспитанных футболистов?



Или старым новым миром, в котором лучше уж сломать чей-то нос, чем нарушить душевный комфорт чиновника?