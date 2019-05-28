«Расширение РПЛ позволит клубам играть чаще. Но есть и другие форматы»

– Подведите краткие итоги конференции.

– Вы же тут были, если я начну, то перескажу её всю. Вы все, по сути, были участниками этой конференции. Прекрасно знаете, что произошло здесь. Приняли ряд решений, приняли и исключили ряд организаций в члены РФС. Конференция одобрила отчёт исполкома за 2018-й, одобрила отчёт об исполнении бюджета за 2018-й, одобрена годовая смета на 2019-й.

– Расскажите о судьбе «Анжи» и позиции РФС.

– Вы знаете, что они покинули РПЛ. Руководство и владельцы клуба, как я знаю, хотели бы его сохранить. Безусловно, я считаю, что это будет правильно. Футбольный клуб «Анжи» – важный субъект нашего футбола. У него есть свои болельщики, для развития футбола в Дагестане профессиональный клуб очень важен. А этот регион многое делает для развития детско-юношеского футбола, местным воспитанникам нужна профессиональная команда. Мы желание сохранить клуб поддерживаем и в рамках регламента сделаем всё, чтобы клуб «Анжи» мог поддерживать своё существование.



– На фоне допущений возможного расширения РПЛ не считаете, что есть риск, что не все клубы смогут выполнять свои финансовые обязательства?

– Безусловно, та ситуация, в которой оказался «Анжи», неправильная. Мы бы не хотели допускать такого в будущем. Вполне возможно, что подход к лицензированию будет изменён. Что касается расширения РПЛ, то это была инициатива владельцев ряда клубов РПЛ. Что касается меня, то я считаю идею, заслуживающей проработки. Меня беспокоит то, что наши профессиональные клубы РПЛ проводят мало матчей за сезон. 30-31 игра за сезон – это, безусловно, мало. Нужно больше официальных матчей. Если говорить об изменении формата и расширении лиги – это решение. Но есть и другие форматы.



– Так, может, лучше сократить число клубов?

– Я сказал, что форматы могут быть разными.



– Мы знаем о расследовании РФС по поводу матча «Чайка» – «Черноморец». Как развивается эта история?

– Мы получили информацию, что на результат оказали противоправное влияние, он имел признаки договорного. Мы незамедлительно начали проверку, по её результатам мы направили материалы в правоохранительные органы. Уже сейчас можно говорить, что будут спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнение, влияли на результат матча.

– «Чайка» уже отпраздновала выход в ФНЛ. Может остаться без первого места в ПФЛ?

– Не хочу опережать время. Вопрос чувствительный и важный. Внутреннее расследование мы завершаем. Решения будут после него.



– УЕФА консультирует вас по этому вопросу?

– УЕФА знает о расследовании. Их позицию на такие случаи вы знаете прекрасно.

– Как продвигается консультация с клубами по вопросу лимита на легионеров?

– Мы понимаем, что клубам, чтобы не терять трансферное окно, ясность нужна уже сейчас. Но вы знаете, что принятие решение перенесли по инициативе клубов, а не по инициативе РФС. Своё мнение вы знаете. Хочу сказать, что за прошедшие пять дней с момента исполкома РФС и РПЛ находятся в консультациях с клубами Премьер-Лиги, есть определённая динамика. Позиции клубов начинают сближаться. Думаю, примем решение, наверное, даже до очередного заседания исполкома. Проведём ещё один исполком на следующей неделе или через две недели. Чтобы клубы могли учитывать принятое решение в работе на трансферном рынке.



– Дискуссия о пиве на стадионах продолжается. Будут предприниматься новые реальные шаги?

– Вы же знаете, решения принимают законодатели. Что касается моего отношения, отношения РФС, отношения клубов – вы знаете, мы не видим никакой проблемы в рекламе пива на стадионах и продаже его там. Безусловно, скорее, в этом будет больше пользы для российского футбола, поскольку это важный источник доходов. Есть ряд инициативных групп в поддержку этого вопроса. Надо следить за происходящим. Нам бы хотелось заполнять наши прекрасные стадионы и делать их центрами притяжения.



В Европе продажа пива на стадионах не приводит к росту потребления пива в городе в день матча. Люди так или иначе выпивают в день футбола 1-2 кружки пива. Вопрос только в месте потребления. В Европе болельщики собираются на стадионе за пару часов до игры, общаются, выпивают. После игры так же: никто не торопится уходить. Все выпивают, но ведут себя в рамках закона и приличия. ЧМ-2018 показал, что нет проблем с обеспечением правопорядка из-за продажи пива.



Я не агитирую за употребление алкоголя, не пью пиво сам. Но для многих выпить 1-2 кружки пива в выходной, скажем так, нет ничего страшного. И если бы эта кружа-две употреблялись на стадионе, было бы лучше всем.



Не могу сказать, что пиво – главный инструмент повышения посещаемости. Но это одна из мер, которая может решить проблему.



– Ваша позиция по вопросу Fan ID, против которого выступают все болельщики?

– Что касается введения Fan ID, вы знаете, что это не инициатива РФС. Мы имели опыт использования их во время ЧМ, и можно говорить, что Fan ID неплохо себя зарекомендовал. Вы же видели уровень порядка и безопасности на стадионах. Правоохранительные органы считают, что это был один из инструментов, который им помогал



Если говорить об РФС и РПЛ, правопорядок и безопасность – наши приоритеты. Если на трибунах не будет безопасности, болельщики на трибуны не придут. Fan ID может быть инструментом, но мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован с минимальной нагрузкой для болельщиков. Без необходимости проделывать дополнительную работу по его получению, посещения каких-то центров. Технологические решения позволяют осуществлять проверку дистанционно. Есть определенные вопросы, которые требуют доработки. Если соответствующие решения будут приняты, то переход на Fan ID не потребует от болельщиков совершения дополнительных усилий.

– Какая позиция РФС по задержаниям болельщиков «Локомотива» в Самаре?

– У нас есть эта информация, мы проводим внутреннее разбирательство. Безусловно, выводы будут сделаны. При проведении финала многое сделали, чтобы сделать праздник из матча. Много активностей, которые нравились болельщикам. И нам не хотелось бы, чтобы эти попытки создать праздник сопровождались такими инцидентами. Но выводы и заключения пока делать рано. Мы закончим разбирательства и проинформируем вас.



– Какова судьба ВОБ и работы РФС с болельщиками?

– Существует совет болельщиков при президенте с момента исключения ВОБ из состава РФС. Этот совет зарекомендовал себя положительно, хочется продолжать эту практику. Ждём инициатив от болельщиков, готовы сотрудничать.



– Все активные болельщики против Fan ID, как найти с ними диалог?

– Чтобы выступать против или за что-то, наверное, нужно сформулировать принципы работы того, против или за что выступаете. Выступать против чего? Против карточки пластиковой? Можно выступать против неудобств. Всё зависит от организации выдачи этих Fan ID. Если это будет сопряжено с какими-то неудобствами, то болельщики будут против. И я тоже будут против, как болельщик. Если же это будет просто, а взамен я получу какие-то бонусы, то почему бы и нет? Пойду и получу. Давайте сначала определимся, что такое Fan ID и что он за собой влечёт. Если только плюсы и выгоду, то почему бы идею и не поддержать?