В самарский бар ворвались люди в масках. Сломали дверь и увезли в отделение полсотни человек.

«Позвонили в 02: сбор фанатов с кастетами!». Как не стоит проводить финал Кубка

Представьте: сидите вы в баре, в чужом городе. Официантку ждёте. Но вместо местной милашки в зал врываются люди в масках. Поднимают вас с места и тащат в ближайшее отделение под угрозой применить шокер.

В Самаре так было неделю назад. Фаны «Локомотива» отдыхали в пабе «XIII» перед финалом Кубка России. Внезапно к бару подъехали два пазика.

«Зашли человек восемь, они были в масках. Остальные ждали на улице. Когда вошли, держали наготове электрошокеры. Мол, даже не думайте сопротивляться. Никто из них не представился, просто сказали, чтобы мы следовали за ними», — говорит очевидец.

Так 54 болельщика «Локомотива» оказались в отделении.

Фото: «Чемпионат»

Отделение

Всё это звучит как ересь, пока не столкнёшься с подобным лично. Для тех, кто давно бывает на футболе, тема отношений с полицией близка особенно. Я вот впервые столкнулся с ней лет в 14.

На игре одного московского клуба какие-то дяди жгли фаера. Но полицейский, который подошёл в перерыве, почему-то решил увести с сектора меня.

Оказалось, просто куртка белого цвета. По рации дали такую наводку на подозреваемого. Вариант того, что тот парень сиганул на соседний сектор через забор, полицейскому рассматривать было неудобно.

Вот и в Самаре начальник полиции (так он представился) Виктор Тютерев дал похожее объяснение.

«Прошло по 02 сообщение — скопление фанатов с кастетами и так далее», — дословно сказал полицейский под всеобщий смех. Пообещал, что всех пробьют по базе и отпустят. Часа через три.

Сначала один опрос, потом другой. Болельщикам «Локо» присвоили порядковый номер и с ним фотографировали — прямо как в бандитских фильмах. У некоторых «заодно» переписали «имэй» телефонов.

Когда очередной человек проходил все рубежи, его отпускали. Но ни о какой прогулке по Волге речи уже не шло. На матч-то успели не все.

Кстати, на тот же матч по необъяснимым причинам не разрешили пронести согласованные баннеры. И это, как нам рассказали, тоже команда местной полиции.

В Самаре массово задерживают фанатов «Локо». Что происходит? 53 болельщика рискуют не попасть на финал Кубка России.

Реакция из Самары

Дозвон в региональный МВД — многоступенчатый квест, в котором вы идёте по цепочке людей. Каждый при этом пытается сделать вид, что вопрос не в его компетенции. В этот раз звеньев было мало — всего четыре.

Зато мой звонок прервал параллельный. Сотрудник попросил секунду повисеть. На заднем плане слышны слова: «Ааа, ага. Я понял-понял».

Через пару секунд дежурный сотрудник МВД зачитал.

«По факту обращения работников кафе на шумное поведение посетителей проводится проверка. В настоящее время установлены личности 54 участников. В заявлении говорится, что все они нарушали общественный порядок. Они опрошены и отпущены. Проверка ещё проводится, по её итогам будет принято процессуальное решение».

«Полицию вызвали сотрудники? Полное враньё! — отреагировал свидетель инцидента Артур. — Работники кафе сами подходили к полицейским и спрашивали, что происходит. По нам вообще не скажешь, что фанаты сидели — даже розы (шарфы. — Прим. «Чемпионата») не у всех были».

Тут же версию подтвердил Игорь, управляющий паба «XIII», в котором произошёл инцидент.

— Болельщики «Локо» спокойно отдыхали, никаких барагозов точно не намечалось. А потом приехал наряд полиции и увидел, что у нас тусуется много ребят.

— Что было потом?

— На входе в бар между ними и полицейскими начался разговор, который со временем перешёл на повышенные тона. Позже началась толкучка, сломали дверь, болельщиков начали заламывать.



— Правда, что полицейские были в масках?

— Да, там не сержанты приехали, а серьёзные ребята. Два пазика омоновцев — оккупировали нам оба выхода. Всего человек тридцать было.

— В полиции говорят, что жалоба на болельщиков поступила от сотрудников кафе.

— Ну нет, мы точно никуда не звонили. Всё было суперски, болельщики «Локо» — самые милые ребята, я таких вообще не видел. Они кушали, выпивали, спрашивали, куда можно сходить. Возможно, полицию вызвали работники соседних заведений, но я без понятия, почему они звонили».

Что РФС?

А ничего. У РФС конференция, на которой этот вопрос даже не поднимался. Будто и не случилось ничего.

Чуть копнули и выяснили любопытную информацию. Есть версия, что часть московских фанов и впрямь собиралась зарубиться в Самаре в формате 70*70. Договаривались обо всём смсками — про закон Яровой не слышали.

Проблема в том, что из этих 70 в баре не было даже половины. А из-за того, что кто-то там драться собрался, без футбола остались обычные парни, сбежавшие на денёк из офиса. Некоторые примчали в Самару с удочками (!).

«Локомотив» изучает ситуацию. Проблема-то глобальная: не то чтобы даже с футболом связана. Если смотрели последнее интервью с Давидычем, наверняка ощутили весь тлен.

Дико не хочется оказаться на том же месте. В позиции человека, которого можно просто так закрыть на полдня, и типа так должно было быть.

Ещё и счета в кафе за задержанных не закрыли. И дверь выломали.

Может, предложат понести все расходы людям в масках? Вдруг стянут их с себя, посмотрят в глаза задержанным и скажут стыдливо: да уж, перестарались — были не правы. И начнётся большая дружба.