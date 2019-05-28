«Витесс» Слуцкого не попал в ЛЕ. Ноль ударов в створ в решающем матче!

«У меня самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в жизни. Было тяжело, почти как марафон. В какой-то момент думаете только о том, чтобы закончить и не размышлять ни о чём другом. «Витесс» — фаворит? Трудно сказать. Один гол, одна ошибка или одно спасение могут всё изменить», – признался Леонид Слуцкий четыре дня назад. В первом матче финала плей-офф за путёвку в Лигу Европы его команда сыграла в гостях с «Утрехтом» вничью – 1:1. Это был пятый матч для жёлто-чёрных за 12 дней!

Слуцкий и Адвокат разыгрывают путёвку в еврокубки. Пока россиянин впереди Два экс-главных тренера сборной России сошлись в борьбе за путёвку в Лигу Европы.

Любопытно, что годом ранее «Витесс» и «Утрехт» тоже встретились в финале плей-офф Эредивизии. Отличие только в том, что ответный матч проходил в Утрехте, поскольку эта команда финишировала выше в регулярном сезоне. Тем не менее место в Лиге Европы досталось «Витессу», который выиграл и дома (3:2), и в гостях (2:1).

Теперь всё решалось на стадионе «Гелредом» в Арнеме. А Слуцкому противостоял бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Ещё один российский след в плей-офф Эредивизии – выход в основе хозяев правого защитника Вячеслава Караваева.

О том, как складывался матч в первые полчаса, лучше всего скажет статистика: «Утрехт» выигрывал по ударам – 9:0 (в створ – 3:0). Если с задачей удержать нули на табло «Витесс» кое-как справлялся, то контригра у хозяев абсолютно не получалась. Вообще утомлённость сказывалась на действиях футболистов обеих команд: было много брака, недоставало скоростей. Качество игры, мягко говоря, не потрясало, но похоже жёлто-чёрные действительно «наелись» к концу сезона больше, чем соперник.

Наконец, «Утрехт» забил. После выигранного подбора нападающий Сирил Дессерт поставил спину центральному защитнику Майкелу ван дер Верффу и послал мяч в сетку. Голкипер «Витесса» Ремко Паспер совершил какое-то странное движение. Кстати, противостояние этой пары – самая яркая деталь первого тайма. В одном из эпизодов ван дер Верфф после единоборства с Дессертом перелетел через рекламные щиты и задел ногами голову болельщика. К счастью, обошлось без жертв.

До перерыва команда Слуцкого так и не нанесла ни одного удара по воротам гостей. Чтобы встряхнуть игроков, российский тренер сделал перед вторым таймом двойную замену. В том числе убрал с поля экс-динамовца Алекса Бюттнера. Помимо того, Леонид Викторович поменял тактическую схему и перевел в центр с правого фланга Мартина Эдегора, чтобы главная звезда жёлто-чёрных сильнее влияла на игру «Витесса». Хозяева стали больше владеть мячом, атаковать большими силами.

Тем не менее у «Витесса» мало что получалось – «Утрехт» спокойно оборонялся, контролировал игру. Слуцкий нервничал, безостановочно ходил туда-сюда по тренерской зоне, понимая, что от него уже почти ничего не зависит. Команда должна была проявить волю или просто надеяться на везение. В результате на 77-й минуте жёлто-чёрные пропустили выход один на один, после которого Симон Густафссон забил второй гол. Всё стало ясно. К тому же ещё через две минуты прямую красную карточку получил отвратительно вышедший на замену Дауда Мохаммед: система VAR подтвердила правоту арбитра. «Витесс» закончил матч без ударов в створ.

Караваев проделал очень большой объём работы на своём фланге, едва не получил травму из-за жёсткого столкновения с соперником, а перед вторым голом «Утрехта» помешал забить Сандеру ван де Стреку. Однако сайт Whoscored.com поставил кандидату в сборную России лишь 6,03 балла (это самая низкая оценка из игроков основы). У Вячеслава два перехвата мяча, один отбор и один ключевой пас.

Адвокат вывел «Утрехт» в Лигу Европы и прощается с клубом. Будущее Слуцкого в «Витессе» сложно прогнозировать. Российский тренер строил команду, которая здорово изменилась за межсезонье, но главную задачу на финише всё же не решил.