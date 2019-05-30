Азар красиво прощается с «Челси». Но игру сделал Жиру

Первые 45 минут финала Лиги Европы принесли всего два точных ударов по воротам, зато команды 29 раз вбросили мяч из аута. Скорость движения мяча и интенсивность движения футболистов лучше всего передаст фото Романа Абрамовича, который был на трибунах. И в первом тайме явно скучал.

Роман Абрамович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё изменилось во втором тайме. «Челси» ускорился, оборона «Арсенала» оказалась к этому не готова. Первый гол сделал Оливье Жиру. Подача Эмерсона была не слишком удобной, позиция не располагала к нацеленному удару, но Жиру классно подстроился под мяч и подрезал точно в угол.

Забив, «Челси» не успокоился. Логично, ведь команда Маурицио Сарри не сильна обороной. Зато в атаке стало получаться ещё больше. Сначала Педро замкнул пас Азара. Потом забил сам Азар. С пенальти, который заработал Жиру.

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При счёте 3:0 Унаи Эмери сделал пару перестановок, «Арсенал» изменил схему, организовал навал и отыграл один мяч. Но вернуться в игру не удалось: «Челси» сразу забил четвёртый. И снова классно, и снова всё сделал Жиру.



Они с Азаром оказались вдвоём против трёх защитников. Француз сместился на фланг и увёл за собой двух игроков, получил пас от бельгийца и отдал ответный пас в образовавшийся коридор. Дубль Азара. Перед началом матча он сказал, что хочет попрощаться с «Челси» красиво.

Что ж, это действительно было красиво. Но давайте отметим и человека, который сделал игру для «Челси». Жиру – настоящий герой Лиги Европы. В АПЛ он провёл сезон в глубоком запасе, но в турнире, где он играет с первых минут, этот форвард по-прежнему крайне эффективен.

Жиру – герой Лиги Европы. Хет-трик с «Динамо» и 9 голов в 8 матчах Машина.

На его счету сейчас 11 голов и пять голевых передач при 12 матчах в старте. Лучший бомбардир турнира. Более того, это лучший результат в еврокубках за сезон среди всех французов в истории. Сегодня Жиру побил рекорд Жюста Фонтена, установленный ещё в 1959 году.