Первый трофей в карьере Сарри! А Эмери остался без Лиги чемпионов

Слишком много предматчевого треша

До игры «Челси» – «Арсенал» обсуждали всё что угодно, кроме футбола. Финал Лиги Европы накрыл поток «грязных» новостей. В Англии наехали на УЕФА за выбор Баку в качестве города решающего матча. Команды отказались от большей части выделенных им билетов, и даже Юрген Клопп выступил по теме, к которой не имеет никакого отношения. В самом Азербайджане критиковали отказавшегося принимать участие в финале Генриха Мхитаряна: говорят, хавбеку запретили демонстрировать армянский флаг в случае победы. Маурицио Сарри, разъярённый конфликтом Давида Луиса и Гонсало Игуаина на предматчевой тренировке, пинал и топтал собственную кепку. Тем временем за Сарри прилетел президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, поселившийся в одном отеле с «Челси», а менеджера «Арсенала» Унаи Эмери записали в кандидаты на пост главного тренера «Барселоны». Наконец, фанаты двух лондонских клубов подрались в Баку, ранив гражданина России.

«Арсенал» обвиняет УЕФА во всех грехах. Это лицемерие Мхитарян сам сделал выбор.

Первый тайм: страх футбола

Сам футбол получался в первом тайме не таким ярким, как ленты новостей, связанные с «Челси» и «Арсеналом». Если вы не любитель тактической игры и счёта 0:0, то вряд ли наслаждались представлением. Вообще финалы Лиги Европы бывают разными, например, «Севилья» Эмери забивала в них по три гола «Днепру» и «Ливерпулю». Однако в этот раз складывалось впечатление, что команды скорее боятся пропустить, нежели стремятся забить. У «Арсенала» на кону была Лига чемпионов, у Сарри – первый трофей в карьере.



Первого удара по воротам бакинский стадион ждал около десяти минут, первый удар в створ состоялся только на исходе трети матча. Игроки группы атаки проигрывали обороняющимся и по количеству, и по качеству игры. «Арсенал» доставлял мяч в штрафную соперника за счёт рывков латералей Эйнсли Мэйтленда-Найлса и Зеада Колашинаца, создававших численное преимущество на флангах. У перехвативших инициативу перед перерывом «синих» ближе всего был к голу левый защитник Эмерсон: он нанёс первые удары по воротам (заблокированный) и в створ. Впрочем, самый яркий эпизод этих 45 минут – сейв Петра Чеха, оставивший без гола Оливье Жиру. Бывший вратарь «Челси» и их будущий спортивный директор не собирался портить прощальный матч за «Арсенал».

Второй тайм: «Челси» разрывает «Арсенал»

Совсем другое дело – второй тайм! Любой понимал, что только гол вскроет далёкую от лучших шоу АПЛ игру в британском финале. Так и получилось.

Всё перевернула атака «Челси» на 49-й минуте. Жиру выиграл единоборство в штрафной у капитана «Арсенала» Лорана Косельни и стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с одиннадцатью забитыми мячами.

«Арсенал», естественно, раскрылся, но было большим риском оставлять столько свободного пространства, учитывая превосходство Эдена Азара и Педро в скорости над неповоротливыми защитниками «канониров». Каждая потеря мяча в середине поля таила опасность. В результате бельгиец, которого через несколько дней должны представить в Мадриде в качестве новичка «Реала», оформил дубль. Как ни странно, это первые голы Азара в розыгрыше ЛЕ. Педро тоже огорчил своего будущего руководителя. А вот атакующее трио «Арсенала» Озил – Ляказетт – Обамейянг провалило финал. Случайный в общем-то гол забил с подбора вышедший на замену Алекс Айуоби.

«Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. В 2013-м лондонцы с Чехом в воротах победили «Бенфику» (2:1). Эмери впервые проиграл финал турнира.