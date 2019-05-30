Как выиграть стыки и никуда не выйти. Инструкция для «Томи»

Стыковые матчи за право участвовать в РПЛ проводятся с 2012 года, и, как правило, их принято хвалить – за повышение конкуренции и в главной, и во второй по ранжиру лиге России. РПЛ благодаря введению стыков почти избавилась от так называемого болота — теперь борьба за то, чтобы не занять 13-е и 14-е место, ведётся почти до последнего тура. И всё бы ничего, если бы не главная проблема российского футбола – деньги.



Всего год назад сохранил прописку в Премьер-Лиге махачкалинский «Анжи», хотя и не должен был этого сделать – «помог» «Амкар», своевременно (для «Анжи») скончавшись. Так клуб, проигравший стыки, не потерял место в Премьер-Лиге, а сами встречи между «Енисеем» и «Анжи» превратились в формальность – и проигравший, и победитель на следующий сезон выступили в Премьер-Лиге.

Прошёл год, и теперь уже «Анжи» находится на месте «Амкара» — клуб точно не сыграет даже в ФНЛ, надежда осталась только на участие в Профессиональной футбольной лиге.



Примерно такая же ситуация может получиться и сейчас. В стыковых матчах играет «Томь», у которой нет денег на РПЛ – об этом говорил губернатор Томской области нашим коллегам из Sport 24. Финансовые проблемы клуба признают и в пресс-службе команды, заявляя, правда, что, несмотря на слова президента клуба об отсутствии средств на РПЛ, клуб будет бороться за Премьер-Лигу до конца.



По документам «Томь» прошла лицензирование лишь для участия в ФНЛ. Томичи уже подали апелляцию на это решение о лицензировании, но удовлетворят ли её – большой вопрос. Кстати, ещё один клуб из стыков, «Нижний Новгород», несмотря на то что выход из «Лучшей лиги мира» ещё не оформил, лицензию для участия в РПЛ уже получил – отличный знак того, что с финансированием тут проблем не возникнет.



Но что, если «Томь», у которой на данный момент нет денег на РПЛ и которая не прошла лицензирование для выхода из ФНЛ, всё-таки обыграет «Уфу», а деньги так и не придут? Согласно регламенту чемпионата России, если клуб отказывается от участия в РПЛ или не получает необходимую лицензию, его могут заменить… другие участники стыковых матчей (при наличии лицензии). А преимущество получит команда, занявшая наиболее высокое место в итоговой таблице РПЛ и ФНЛ (сначала, правда, смотрят на клубы РПЛ, а потом уже ФНЛ).

Кто хочет из ФНЛ в РПЛ? Разбираем запутанную ситуацию Кажется, со стыковыми матчами опять будет что-то странное.

Таким образом, если «Томь» обыграет «Уфу», но не наскребёт денег на Премьер-Лигу, вместо неё в РПЛ выступят «Крылья Советов» (так как у них 13-е место в РПЛ). Если же «Крылья» и так сохранят прописку в высшей лиге, обыграв «Нижний Новгород» по сумме двух матчей, то в РПЛ останется «Уфа». Да, важно, чтобы и «Крылья», и «Уфа» смогли найти финансирование для РПЛ, но генеральный директор «Уфа» Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что здесь проблем у клуба не возникнет. То же самое в контексте своего клуба нам сообщил Александр Шикунов, директор по развитию «Крыльев Советов». Так что можем остаться при своих.

«Томь» идёт второй, но не хочет выходить в РПЛ. В лучшей лиге мира без перемен Главное — проявить патриотизм!

Самый удивительный исход получится, если обе команды ФНЛ обыграют участников стыков из РПЛ, а «Томь» лицензию на право играть в Премьер-Лиге так и не получит. Тогда на повышение пойдёт «Нижний», но и «Крылья» сохранят прописку в РПЛ. При этом оба участника матчей «Томь» — «Уфа» в следующем сезоне сыграют в ФНЛ, а Премьер-Лига получит ещё один стадион чемпионата мира. Вот такие прекрасные схемы, чтобы потерять право играть в РПЛ, но никуда из неё не вылететь.



Все варианты, при которых проигравшая в стыках команда останется в РПЛ, возможны только в том случае, если сначала «Томь» обыграет «Уфу», а потом не найдёт денег на Премьер-Лигу. Возможно ли, что случатся оба эти события? Будем надеяться, что мотивации у сибиряков хватит хотя бы для того, чтобы матчи «Томи» и «Уфы» получились интересными. А за всем остальным последим уже после стыковых матчей.