Как выиграть стыки и никуда не выйти. Инструкция для «Томи»

Стыковые матчи за право участвовать в РПЛ проводятся с 2012 года, и, как правило, их принято хвалить – за повышение конкуренции и в главной, и во второй по ранжиру лиге России. РПЛ благодаря введению стыков почти избавилась от так называемого болота — теперь борьба за то, чтобы не занять 13-е и 14-е место, ведётся почти до последнего тура. И всё бы ничего, если бы не главная проблема российского футбола – деньги.
Всего год назад сохранил прописку в Премьер-Лиге махачкалинский «Анжи», хотя и не должен был этого сделать – «помог» «Амкар», своевременно (для «Анжи») скончавшись. Так клуб, проигравший стыки, не потерял место в Премьер-Лиге, а сами встречи между «Енисеем» и «Анжи» превратились в формальность – и проигравший, и победитель на следующий сезон выступили в Премьер-Лиге.
Прошёл год, и теперь уже «Анжи» находится на месте «Амкара» — клуб точно не сыграет даже в ФНЛ, надежда осталась только на участие в Профессиональной футбольной лиге.
Примерно такая же ситуация может получиться и сейчас. В стыковых матчах играет «Томь», у которой нет денег на РПЛ – об этом говорил губернатор Томской области нашим коллегам из Sport 24. Финансовые проблемы клуба признают и в пресс-службе команды, заявляя, правда, что, несмотря на слова президента клуба об отсутствии средств на РПЛ, клуб будет бороться за Премьер-Лигу до конца.
По документам «Томь» прошла лицензирование лишь для участия в ФНЛ. Томичи уже подали апелляцию на это решение о лицензировании, но удовлетворят ли её – большой вопрос. Кстати, ещё один клуб из стыков, «Нижний Новгород», несмотря на то что выход из «Лучшей лиги мира» ещё не оформил, лицензию для участия в РПЛ уже получил – отличный знак того, что с финансированием тут проблем не возникнет.
Но что, если «Томь», у которой на данный момент нет денег на РПЛ и которая не прошла лицензирование для выхода из ФНЛ, всё-таки обыграет «Уфу», а деньги так и не придут? Согласно регламенту чемпионата России, если клуб отказывается от участия в РПЛ или не получает необходимую лицензию, его могут заменить… другие участники стыковых матчей (при наличии лицензии). А преимущество получит команда, занявшая наиболее высокое место в итоговой таблице РПЛ и ФНЛ (сначала, правда, смотрят на клубы РПЛ, а потом уже ФНЛ).
Таким образом, если «Томь» обыграет «Уфу», но не наскребёт денег на Премьер-Лигу, вместо неё в РПЛ выступят «Крылья Советов» (так как у них 13-е место в РПЛ). Если же «Крылья» и так сохранят прописку в высшей лиге, обыграв «Нижний Новгород» по сумме двух матчей, то в РПЛ останется «Уфа». Да, важно, чтобы и «Крылья», и «Уфа» смогли найти финансирование для РПЛ, но генеральный директор «Уфа» Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что здесь проблем у клуба не возникнет. То же самое в контексте своего клуба нам сообщил Александр Шикунов, директор по развитию «Крыльев Советов». Так что можем остаться при своих.
Самый удивительный исход получится, если обе команды ФНЛ обыграют участников стыков из РПЛ, а «Томь» лицензию на право играть в Премьер-Лиге так и не получит. Тогда на повышение пойдёт «Нижний», но и «Крылья» сохранят прописку в РПЛ. При этом оба участника матчей «Томь» — «Уфа» в следующем сезоне сыграют в ФНЛ, а Премьер-Лига получит ещё один стадион чемпионата мира. Вот такие прекрасные схемы, чтобы потерять право играть в РПЛ, но никуда из неё не вылететь.
Все варианты, при которых проигравшая в стыках команда останется в РПЛ, возможны только в том случае, если сначала «Томь» обыграет «Уфу», а потом не найдёт денег на Премьер-Лигу. Возможно ли, что случатся оба эти события? Будем надеяться, что мотивации у сибиряков хватит хотя бы для того, чтобы матчи «Томи» и «Уфы» получились интересными. А за всем остальным последим уже после стыковых матчей.
- 30 мая 2019
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