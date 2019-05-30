Эмери сам виноват. Почему провалился «Арсенал»

Финал Лиги Европы получился не очень интересным. Дело не в обычной зрелищности – команды добавили огня во втором тайме, наколотив пять мячей на двоих и создав ещё несколько очень опасных моментов. Проблема в тактике: Эмери подобрал очень банальный план под «Челси», а Сарри и его команда около 30 минут думали над тем, как бы справиться с «Арсеналом», и во втором тайме найденное решение дало результат. Эмери внёс свои изменения уже при счёте 3:0, когда интрига была потеряна; «Арсенал» и создал несколько опасных моментов в концовке встречи, но замены Унаи были направлены на упрощение игры, что не добавило интереса.



Эмери решил использовать персонально-ориентированный прессинг. «Челси» мучался целых полчаса

Унаи Эмери не стал выдумывать гениальный план на «Челси» и просто разобрал игроков соперника 1vs1 по всему полю. Против 4-3-3 Сарри Эмери выставил 3-4-1-2: нападающие играли по центральным защитникам «Челси», опорники – по восьмёркам, Озил по Жоржиньо, тройка центрдефов по тройке нападающих, вингбеки по крайним защитникам. «Челси» чувствовал себя очень неуютно под персонально-ориентированным прессингом больше половины тайма. Вингбеки «Арсенала», Колашинац и Мейтланд-Найлз, практически всегда высоко вылетали за фулбеками, а Озил не отклеивался от Жоржиньо при движении бразильца – обычные методы для выхода из-под прессинга не работали.

«Челси» пытался использовать чуть менее стандартные идеи для выхода из-под прессинга, например, смещения полузащитников в ширину. Их накрывали практически сразу, как на примере выше. Выходить через диагонали на крайних защитников у «Челси» тоже не получалось.

«Арсенал» давал Ковачичу достаточно свободы, когда тот опускался глубоко в полуфланг – вероятно, Торрейра не встречал его, потому что не хотел давать Азару много пространства между линиями. Хорват мог двигать мяч до середины поля, но затем все равно приходилось с ним расставаться; при этом всех игроки «Челси» были разобраны 1vs1, и вариантов для передачи вперёд у него не было. Синие рассчитывали исключительно на смещения Жиру и Азара в глубину и их комбинации между собой.

Другая проблема нападения «Челси» в первом тайме – малочисленность в атаке, вызванная, видимо, излишней осторожностью. Да, отсутствие ширины на противоположном фланге – норма для этой команды Сарри, поэтому уходящий из атаки Эмерсон на примере ниже не удивляет, но полузащита синих тоже играла слишком пассивно. В этом эпизоде Азар отдал передачу на Педро, который сместился с фланга, и ушел в правый полуфланг; по правому флангу выше подключается Аспиликуэта. Казалось бы, оборона «Арсенала» в лице Колашинаца и Монреаля должна была запутаться при передаче игроков и оставить одного из них свободным, но им на помощь пришел Джака, который спокойно контролировал опорную из-за очень низкой позиции Канте.

«Челси» периодически пользовался проблемами персонально-ориентированного прессинга в переходных фазах. За первые полчаса воспользоваться ими не удалось, но, из-за специфики оборонительного плана Эмери «Челси» мог забить в контратаке в любой момент игры и без внесения значительных изменений – как в случае со вторым голом.

В эпизоде ниже «Арсенал» тоже испытал трудности при обороне – Чех сделал длинную передачу, которая приземлилась точно к ногам Жоржиньо; «канониры» не успели разобрать своих игроков, из-за чего Жоржиньо легко разрезал соперников передачей на Азара в опорную. Мэйтленд-Найлз вылетел на Азара, из-за чего рывок Эмерсона никто не контролировал; Эден развернулся и отдал передачу крайнему защитнику в штрафную.

Эта передача, правда, стала единственным пасом в штрафную «Арсенала» от «Челси» и закончился единственным ударом «Челси» за полчаса. Сарри требовалось что-то менять; может быть, эпизод выше помог Маурицио сделать решающий ход.

Изменения Сарри решили судьбу финала

За первые полчаса синие сделали всего 11 точных передач на трети поля «Арсенала» и лишь одну передачу в штрафную, нанесли всего один удар. Уже за следующие 15 минут команда Сарри сделала 22 точные передачи в финальной трети и 2 передачи в штрафную, нанеся за этот отрезок 5 ударов. Во втором тайме «Челси» накидал соперникам четыре мяча – думаю, вопросы о значимости решения Сарри по ходу этого матча можно снять.

После 30-й минуты смещения Ковачича глубже и шире получили новый смысл: теперь он не только получал некоторую свободу, но и пользовался ей для взаимодействий с Жоржиньо – для этого от бразильца требовались смещения, которых раньше не было. Канте же стал подключаться значительно выше. Более того, крайние защитники «Челси» стали подключаться выше, но не только по флангам, а ещё и по полуфлангам – это ставило в тупик и опорников, и центральных защитников, и вингбеков «Арсенала». А ещё игроки «Челси» стали гораздо чаще переводить мяч из одного фланга/полуфланга в другой, из-за чего сильно страдала опорная «канониров».

Ниже – один эпизод из первого тайма, во время которого команда Сарри использовала все перечисленные приемы. Ковачич вытащил на себя Торрейру, Жоржиньо забежал в полуфланг – Озил за ним не успел, а Торрейра в принципе не ожидал такой передачи. Эмерсон дал Жоржиньо ещё немного пространства своей позицией – она прикрепила Мэйтленда-Найлза глубже. Жоржиньо отдал передачу Эмерсону и получил пас обратно – Озил снова не накрыл опорника «Челси», Торрейра пытался контролировать одновременно и пас в центр, и Ковачича, а Джака сместился чуть глубже, чтобы не дать Жиру слишком много свободы. Жоржиньо доставил мяч до Канте – его быстро накрыл Джака, но француз отдал передачу Аспиликуэте в полуфланг. Испанец протащил мяч до самой штрафной: игроки «Арсенала» не понимали, кто должен по нему играть, ведь Педро буквально связал Колашинаца, а Азар – Монреаля.

Приятно, что «Челси» забил свои голы благодаря изменениям в своей игре. Например, первый гол был забит после перевода в левый полуфланг, на Эмерсона, который получил свободу и беспрепятственно навесил на Жиру (Педро связал Мэйтленда-Найлза). Третий гол же случился после перегруза левого фланга: Ковачич оттянулся глубже, Азар привязал Мэйтленда-Найлза к бровке, а Эмерсон заставил Торрейру отойти за ним шире. Ковачич протащил мяч между игроками «Арсенала» до штрафной, затем мяч подобрал Педро, который отдал пас в штрафную, на Жиру – в итоге француз заработал пенальти.

Да, первый гол случился после аута, а третий – из-за медленного принятия решений от игроков «Арсенала» и шикарного дриблинга Ковачича. Да, «Челси» после 30-й минуты заиграл так, как и должна играть команда Сарри (в эпизоде с третьим голом Азар, Эмерсон и Ковачич просто поменялись местами в классическом фланговом треугольнике). Но так или иначе «Челси» стал играть по-другому на 30-й минуте и использовал элементы, которые появились после получаса игры, забивая свои голы.

Понятно, что «Арсенал» устал за первые полчаса, что, например, Озил уже не мог покрывать такие пространства в погоне за Жоржиньо, но важно другое – мы увидели изменения и внезапный прогресс в, казалось, уже закостеневшем «Челси», на которые Эмери не отреагировал, хотя у него был целый перерыв.

«Арсенал» атаковал неплохо, но очень просто

Даже с учётом того, что «канониры» нанесли всего пять ударов за первые 67 минут, они всё равно нормально смотрелись в атаке: за две трети игры «Арсенал» отдал 55 точных передач в финальной трети и 5 точных передач в штрафную. Для сравнения: за эти же 67 минут «Челси» сделал 71 передачу в финальной трети и 5 точных передач в штрафную. При этом синие к этому времени уже вели со счётом 3:0.

Эмери подготовил несколько разных вариантов билд-апа, но все они были очень прямолинейными и скучными – даже для «Арсенала» Унаи. Например, для выхода в атаку через левый фланг Джака опускался глубже, иногда даже на позицию центрального защитника; он вытаскивал за собой Канте, что вкупе с игрой Педро по Монреалю одновременно оголяло центр и оставляло Аспиликуэту 1vs1 против Колашинаца (Обамеянг делал рывок из зоны ответственности Кристенсена).

Справа идея была проще: Азар не очень активно поджимал Сократиса, из-за чего тот мог спокойно отдать передачу на опускавшегося ниже Мэйтленд-Найлза. Англичанин вытаскивал на себя Эмерсона и отдавал передачу на ход Обамеянгу. Такая комбинация прошла всего однажды – во многом благодаря Озилу, который задёргал Жоржиньо. Правда, у форварда не получилось выполнить нормальную подачу в штрафную, хотя по левому полуфлангу в штрафную очень опасно врывался Колашинац.

Озил вообще терроризировал «Челси» и Жоржиньо всю игру: немец постоянно открывался в разных полуфлангах, смещался в глубину и во фланги, разворачивал атаки «Арсенала» на другой фланг и давал «канонирам» возможность атаковать через центр.

Месут ещё и неплохо – для себя, по крайней мере, – работал в персональной ориентировке по Жоржиньо, поэтому его можно считать одним из лучших в «Арсенале» в первом тайме.

Главная идея «Арсенала» против садившегося глубже «Челси» – забросы Колашинаца диагональными передачами из глубины. Команда Сарри всегда обороняется компактно, плюс вингеры не всегда опускаются глубже, особенно при переводах с параллельного фланга, а тут ещё Педро и Азар, по идее, контролировали крайних центральных защитников. Пару раз Зеад здорово открывался и принимал передачи, но портил всё неудачными прострелами.

Когда «Челси» садился совсем глубоко, «Арсеналу» удавалось вжимать соперников в их штрафную. Основами для такого контроля «Арсенала» были высокие позиции Монреаля и Сократиса, смещения Озила для перегруза флангов (в эпизоде ниже Месут и Мэйтленд-Найлз провернули комбинацию на фланге) и грамотный выбор позиции игроков на подборе – Торрейры и Джаки. Эпизод ниже закончился подбором Торрейры и ударом из зоны 14 – полузащитники «Челси» сильно вжались в штрафную.

Странно, что за всю игру «канониры» не выполнили ни одного катбека (то есть передачи назад под удар – от лицевой линии в центр штрафной). В эпизоде выше Мэйтленд-Найлз снова выполнил обычный прострел.

Свой единственный гол «Арсенал» тоже забил благодаря контролю подбора – тогда, правда, момент начался со стандарта у ворот «Челси».

Игра после 3:0. Эмери попытался что-то изменить, но было поздно

Первую замену Эмери провёл только после третьего гола; справедливости ради надо уточнить, что Ивоби стоял у бровки еще до того, как счет стал 3:0, но все же. Унаи выпустил Ивоби и Гюэндузи вместо Монреаля и Торрейры, перешел на довольно прямолинейные 4-2-3-1, передвинул Обамеянга на правый фланг нападения и еще сильнее упростил атаку.

С 67-й минуты и до выхода Джозефа Уиллока на поле (77-я минута) «Арсенал» нанёс всего 3 удара, 2 из которых – в голевой атаке, которая началась со стандарта. «Канониры» вертикализировали игру, но Озил совершенно выдохся и действовал непозволительно медленно для пытавшейся проводить очень быстрые атаки команды Эмери. В эпизоде ниже Ивоби и Колашинац готовили фирменную фланговую комбинацию, но сместившийся в полуфланг Озил после получения мяча начал разворачиваться в центр – его очень легко успел накрыть Жоржиньо, к которому на помощь прибежал и Канте.

За те 16 минут, которые Уиллок провёл на поле, «Арсенал» нанёс 8 ударов (ровно половина от общего количества), из которых два были явными моментами, пусть один из них и пришел после стандарта (за весь остальной матч «канониры» создали 0 явных моментов). Понятно, что «Челси» сел глубже, а счёт 4:1 лишил синих мотивации, но отметить запоздалый матч-менеджмент Эмери и хорошую игру Уиллока нужно обязательно, особенно в скудном на тактические решения матче.

Молодой англичанин помог превратить 4-2-3-1 «Арсенала» в максимально вертикальные 4-2-4. Выход Уиллок дал «Арсеналу» ещё одного игрока, который готов делать рывки в штрафную через свободное пространство. Ниже – типичная фланговая комбинация «Арсенала»: пас от Колашинаца на Ивоби, тот – в полуфланг на сместившегося Ляказетта. Уиллок резко рванул из опорной в штрафную между центральными защитниками и получил мяч. Джозеф затормозил уже в штрафной, потому что ему требовалось переложить мяч под рабочую правую – тогда Луиз успел его накрыть и заблокировать удар.

Второй явный момент – тоже заслуга Уиллока, который получил передачу от Ивоби примерно в той же точке, что и в эпизоде выше, обыгрался в стенку с Ляказеттом и вышел один на один с Кепой. Джозеф снова пытался пробить обводящим ударом с правой ноги – в итоге он выгребал мяч из-под себя и пробил мимо ворот.

Через правый фланг «Арсенал» практически не атаковал: Мэйтленд-Найлз всё-таки не так хорош в атаке, как Колашинац, да и Обамеянг не может исполнять ролевика на уровне Айуоби. Возможно, если бы Эмери поставил направо не Обамеянга, а кого-либо ещё, Уиллок получил бы пару похожих моментов, только с правого фланга – тогда мяч лежал бы под удобной ногой.

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В более удачный день «Арсенал» не проиграл бы со счётом 1:4, но у Эмери было слишком много удачных дней в этом сезоне – когда-то дисперсия должна была качнуться не в пользу «канониров». Более того, «Челси» заслужил победу – Сарри полностью контролировал игру с 30-й минуты по 66-ю благодаря своим изменениям. Да, три мяча за полчаса – много, но Эмери сам виноват в том, что его команда позволила сопернику создать эти моменты, и сам виноват в том, что интрига умерла намного раньше финального свистка.