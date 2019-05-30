Финал в Баку — ошибка?! Вас что, англичане укусили?

Вот же кипиш развели вокруг финала Лиги Европы. Пожалуйста, давайте выдохнем. И внимательно разберём все вопросы, которые возникли у негодующих о матче в Баку.

УЕФА создал бесполезный финал Лиги Европы. Просто стыд Зачем вообще такой турнир.

1) Почему именно Баку?

А почему, собственно, нет? Азербайджан является членом УЕФА — его клубы участвуют в турнирах этой организации. Он — не непризнанное государство, а с правами человека там уж точно не больше проблем, чем в условном Катаре или ЮАР. Более того, решение провести турнир в Баку изначально укладывалось в тренд развития футбола по всему миру. Всё логично и последовательно!

2) Как же так, а Мхитарян?

И что Мхитарян? Азербайджан дал гарантии его безопасности на уровне дипломатов. Ну, то есть это не просто на встрече с общественниками в уши дуть, понимаете? Госгарантии — серьёзное заявление, неисполнение которых портит репутацию всей страны. Отсюда вполне понятно возмущение министра спорта Рагимова: «Может, нам стоило послать за ним частный самолёт и привезти в Баку в окружении двух F-16? Не знаю, что ещё мы могли сделать». Обеспечить безопасность человеку на один-два дня уж точно реально. Тем более Азербайджан уже принимал у себя армянских спортсменов — обошлось без серьёзных казусов.

16-й трофей Абрамовича, первый – Сарри и фиаско УЕФА. СМИ – о Лиге Европы Английская пресса обсуждает победу «Челси» и организацию финала.

3) В Баку была камерная атмосфера! Что это за финал такой?

Ну, слушайте, нам ли говорить про камерность. Вспомните матч Россия — Саудовская Аравия в Лужниках. Атмосферность финала почти всегда обеспечивают фанаты приезжих команд. Их в этот раз приехало куда меньше, чем ожидалось. И вот тут мы уже подходим к главной ошибке УЕФА, о который скажем чуть ниже.

«Но фанов в футболке Мхитаряна задерживали!» — скажете вы. Враньё! На видео попал лишь один подобный инцидент, который был исчерпан менее чем за минуту.

Опять же, нам ли не знать привычку полицейских с постсоветского пространства перестраховываться во всём и всегда? Банальная топорность и боязнь получить сверху — злодейством там и не пахло. Тот случай был исчерпан почти сразу — полицейские задали вопрос по рации и, подняв руку, извинились за беспокойство.

Хотя один мой приятель пытался пронести майку Мхитаряна на стадион. Её завернули. И всё же тот случай тоже больше похож на произвол очередного паникёра-перестраховщика.

Иначе где другие подобные инциденты? Сомневаюсь, что того парня из видео заставили раздеваться — уж об этом нам «Твиттер» бы точно сообщил.

Нет-нет, само собой, нечто подобное случалось в окрестностях стадиона. Разово. Это было неизбежно.

Ну попробуйте выпустить Тарасова где-нибудь во Львове — несколько человек неизбежно выскажут своё «фи». Повод ли это не давать Украине большие матчи? Вряд ли.

УЕФА, конечно, ошибся. Но не в названии страны, а в том, что, например, не продумал вопросы логистики.

Взгляните на карту — от Лондона до Баку лететь примерно столько же, сколько до Самары. Там, между прочим, сборная Англии играла четвертьфинал ЧМ-2018. Никаких проблем с авиабилетами почему-то не возникло.

Ошибся УЕФА и в том, что не провёл чёткий инструктаж с полицейскими. Такой, чтобы не было поводов снять одно видео и делать по нему глубокий анализ.

Но Чеферин и его команда точно не ошиблись в том, что открыли на карте футбола новый город.

Или спустя пару лет с классными стадионами и аэропортами мы сами стали снобами? Теми, которые уверены, что нечего проводить финал за пределами «нашей футбольной Европы».

Самое время вспомнить, что несколько лет назад мы сами были теми самыми злодеями из британских СМИ. С неудобной логистикой, номерами в саранских гостиницах за 100 тыс. рублей и фанатами-хулиганами, готовыми убивать.