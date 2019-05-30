Самый скромный участник финала Лиги чемпионов. Трогательная история Уго Льориса

Льорис – главный тихоня будущего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». О молчаливости и скромности голкипера ходят толки не первый год. Однако он как никто умеет обращать неоднозначные черты характера себе на пользу. Этому француз научился в детстве.

Сложный выбор на заре карьеры

Уго Льорис родился на юго-востоке Франции, в тёплой и солнечной Ницце. Ребёнок с детства был окружён заботой и любовью. Мать юрист и отец банкир обеспечивали его всем необходимым и поддерживали Уго во всех начинаниях. В пятилетнем возрасте мальчик, как ни странно, очень заинтересовался теннисом. Впечатлившись от просмотра теннисных турниров в Монте–Карло, Льорис попросил родителей отдать его в секцию и в скором времени начал «пылить» на французских кортах.



Одного увлечения активному ребёнку оказалось мало. Спустя год он стал заниматься футболом в спортивной детской школе «Симье». Малыш Уго играл не только в воротах, но и в нападении. Льорис признавался, что любил находиться в эпицентре событий, поэтому предпочитал именно эти позиции.

«Тоттенхэм» должен сохранить Почеттино любой ценой В тексте – подробное перечисление всех причин. С цифрами.

Тем не менее талант вратаря проявился в мальчике сильнее, чем способности форварда. Тренеры заметили, как Уго великолепно играет руками и уверенно ловит мячи, и настояли на том, чтобы он был вратарём. С тех пор Льорис играл только в рамке.



С ранних лет Уго был тихим и застенчивым ребёнком. Именно таким его запомнила школьная учительница истории и географии Франсуаз Боксьер: «Он интроверт, очень чувствительный. В школе был не в своей тарелке, но работал как следует – отличником не был, отстающим тоже. Он всегда выглядел спокойным, сдержанным и вдумчивым. Садился куда-нибудь в серединку, учился средне, на контакт шёл неохотно».

К счастью, скромность не мешала мальчику добиваться высоких результатов в спорте. Когда ему было 10 лет, на него обратил внимание бывший вратарь «Ниццы» и сборной Франции Доминик Барателли. Оценив талант юного голкипера, он позвал мальчика в академию «орлов».

Спустя три года Уго был вынужден принять первое серьёзное решение в своей жизни. Совмещать теннис и футбол стало физически невозможно. Нужно было выбирать что-то одно. Хорошенько всё обдумав, Льорис окончательно посвятил себя занятиям в академии «Ниццы». Как оказалось, не зря.



Уго быстро закрепился в команде, став вратарём № 1. Свой невысокий рост голкипер компенсировал уверенными действиями в штрафной площади и на линии ворот, а также отличным чтением игры. Именно Льорис внёс огромный вклад в победу команды U18 в национальном чемпионате, пропустив всего 10 голов в 25 матчах.

Дебют в профессиональном клубе и семейное горе

В 2005 году французский вратарь дебютировал в основном клубе, сразу получив вратарский свитер с номером 1. В своём первом профессиональном матче Уго справился с давлением и полностью оправдал доверие главного тренера «Ниццы» Фредерика Антонетти. 25 октября он блестяще сыграл в кубковой игре с «Шатору», сохранив ворота в неприкосновенности. Так постепенно молодой вратарь вытеснил из стартового состава французского кипера Дамьена Грегорини, который затем «сбежал» из «Ниццы» в «Нанси», не желая мириться со своей новой ролью — запасного.

Последний сезон Уго в Ницце был омрачён ужасной трагедией. В 2008 году умерла его мама. Она скончалась из-за раковой опухоли. Спустя два дня после еёкончины «Ницце» предстояло играть с «Лиллем». Зная, что вратарь пребывает в ужасном состоянии, тренер клуба предложил ему пропустить игру. Однако голкипер отказался и решил принять участие в матче в память о матери. В тот вечер он проявил невероятное хладнокровие, отыграв на ноль. На 90 минут Льорис будто забыл о горе, которое случилось в его семье.



Великолепное самообладание и выдержка ещё не раз сыграли на руку вратарю. В конце сезона-2007/08 он удержался от соблазна перейти в тогда ещё звёздный «Милан», где наверняка присел бы на скамейку, проиграв конкуренцию Диде или Аббьяти. Не стал торопиться Уго и с переездом на Туманный Альбион, отказав лондонскому «Тоттенхэму». В конце концов Льориса подписал «Лион» за 8,5 млн евро.

Капитанская повязка и долгожданный триумф

В «Олимпике» молодой талант наконец смог раскрыть свой невероятный потенциал. Два год подряд во Франции его признавали лучшим голкипером Лиги 1. На лад дела пошли и в национальной сборной. В 2010 году Уго вытеснил из основы Стива Манданда и отправился на первый в своей жизни мундиаль в ЮАР. Тот чемпионат мира Франция с треском провалила, набрав всего одно очко и заняв последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и ЮАР.

Истерзанная конфликтами сборная осенью 2010 года как никогда нуждалась в стабильности. Лоран Блан, сменивший на посту главного тренера национальной команды Раймона Доменека, хорошо это понимал. Французский специалист решил передать капитанскую повязку рассудительному Льорису — и не прогадал. Уго до сих пор является капитаном Франции, и едва ли кому придёт в голову оспорить его значимость для команды, даже несмотря на застенчивость и молчаливость вратаря.

После перехода голкипера в «Тоттенхэм» и нескольких лет в Лондоне общественность стала обращать внимание на скромное количество трофеев Льориса. К 2017 году он провёл больше матчей за сборную, чем любой французский вратарь, однако мог похвастаться только двумя клубными наградами – Кубком и Суперкубком Франции.



Чемпионат мира — 2018 расставил всё по своим местам. Сборная Франция абсолютно заслуженно стала победительницей мундиаля, а её капитан наконец получил такой ценный и долгожданный трофей.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

К сожалению, «постчемпионское похмелье» сыграло злую шутку с Уго. В августе его задержали за нетрезвую езду в Лондоне. В 2 часа ночи на своём «Порш Панамера» Льорис проехал на красный свет. Тогда его даже арестовали и доставили в отделение полиции, но вскоре отпустили под залог. В суде непутёвый водитель признал свою вину и понёс заслуженное наказание — лишение прав почти на 20 месяцев и штраф в 65 тыс. фунтов.



«Это не тот пример, который я должен подавать людям. Мне очень стыдно», — каялся после случившегося Уго.



Клуб также оштрафовал вратаря, однако лишать его места в стартовом составе на важнейший матч с «МЮ» не стал. В итоге Льорис оправдал доверие команды, сделал несколько выдающихся сейвов и помог «Тоттенхэму» победить 3:0.



Нынешний сезон в АПЛ Уго провёл на своём уровне, пропустив 33 мяча в 33 матчах и записав себе в актив 12 «сухарей». В субботу у француза и его клуба будет отличный шанс исправить подпорченную концовку в Премьер-Лиге и завоевать кубок чемпионов.



Похоже, Льорис учится на ошибках. По крайней мере, он уже знает, как выигрывать трофеи.