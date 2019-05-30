«У государственных клубов будущего нет». Частная команда из села вышла в ФНЛ

В нынешнем сезоне «Чайка» из скромного 10-тысячного села Песчанокопское была непобедима. В 27-м туре зоны «Юг» ПФЛ команда из Ростовской области оформила чемпионство в первенстве и впервые за свою 22-летнюю историю вышла в ФНЛ, оставив за бортом «Лучшей лиги мира» краснодарский «Урожай».



У истоков триумфа клуба стоит его президент – бизнесмен, бывший игрок дубля ЦСКА и юношеской сборной Андрей Чайка. Своими силами предприниматель сделал из сельской команды профессиональный клуб.



Специально для «Чемпионата» владелец «Чайки» подвёл итоги сезона и поделился планами скромной, но амбициозной команды.

— Как праздновали чемпионство?

— Мы не ожидали, что станем чемпионами на родном стадионе в Песчанокопском. Тем не менее было очень приятно. После матча мы подождали пять минут и, узнав результат игры в Махачкале («Урожай» сыграл вничью с «Легионом» и уступил чемпионство. – Прим. «Чемпионата»), стали отмечать – выпили немного шампанского и порадовались вместе с болельщиками на стадионе. Однако по-настоящему праздновать чемпионство собираемся 3 июня, когда завершится сезон.



— Инцидент с «Урожаем» не омрачил радость от победы?

— Думаю, что омрачил. Это просто безобразие. Похоже, у представителей «Урожая», которые ещё в начале сезона заявляли, что никто не помешает им выиграть ПФЛ, случилась лёгкая агония. Я считаю такое поведение недостойным — надо уметь проигрывать. Нельзя бросаться подобными обвинениями. У профессионалов должно быть уважение к другим соперникам. Хотя, если бы мы заняли, допустим, второе или третье место, нас однозначно это не коснулось бы.



— Почему Дмитрий Градиленко решил открыто обвинить «Чайку» в договорняке?

— Я совершенно не обращаю внимания на высказывания в соцсетях. Для себя я сделал вывод, что он человек, который не умеет управлять своими эмоциями.



— Общались с кем-нибудь из «Урожая» после скандала?

— И до, и после мы с ними не общались. Сейчас идёт расследование по обвинению. Мы должны пройти этот этап и двигаться вперёд.

Фото: fc-chayka.ru

«Клуб переезжает из села в Ростов-на-Дону»

— «Чайка» не прошла лицензирование. Вы устранили проблемы, которые мешали клубу попасть в ФНЛ?

— Мы в первый раз проходим лицензирование, поэтому не обошлось без нюансов. Тем не менее сейчас все проблемы устранены. Думаю, в пятницу нашу апелляцию на решение РФС удовлетворят. Клуб переезжает в Ростов-на-Дону и в следующем сезоне будет выступать на «Олимпе-2». Сейчас «Чайка» ведёт переговоры с «Ростовом», выступающим арендатором стадиона. Думаю, найдём необходимый компромисс.

— По финансовым критериям у «Чайки» нет проблем?

— В плане финансовых нюансов у нас всё отлично. К ФНЛ бюджет клуба будет увеличен. На сколько — не скажу: коммерческая тайна. Инвесторов тоже не буду уточнять. Скажу лишь, что это люди, которые неравнодушны к футболу и к тому, чем я занимаюсь.



— После переезда в Ростов не боитесь потерять болельщиков из Песчанокопского? Им будет сложно добираться на матчи.

— Нам нужно расти и развиваться. Если они любят команду, значит, будут с ней везде. Тем более большинство болельщиков «Чайки» и так приезжают в Песчанокопское из Сальска, Зернограда и других населённых пунктов области. В конце концов, в селе останется молодёжная команда, за которой тоже можно следить. К тому же в Песчанокопском мы проведём 3-4 игры в следующем сезоне. Сыграем там матч Кубка России и, возможно, матчи с клубами из близлежащих городов – «Армавиром» и «Краснодаром-2». Болельщики точно не останутся без внимания.

Фото: fc-chayka.ru

«Нас интересуют футболисты «Аякса», «Барселоны» и «Атлетико»

— В Ростове «Чайка» продолжит себя идентифицировать как клуб из села?

— Да, мы по-прежнему позиционируем себя как областной клуб. «Чайка» — это определённый сельский бренд. Подобных примеров в мировом футболе очень много, например испанский «Эйбар» или немецкий «Хоффенхайм». В Германии города находятся в 30 километрах друг от друга. Большинство из них – небольшие, но стадионы там всегда забиты.



— У немецких болельщиков другой менталитет.

— Да, другой. Но, задумайтесь, что не нравится людям? Нестабильность. Сегодня команда играет плохо, значит, фанаты завтра не придут на стадион и наоборот. Надо приучать болельщиков поддерживать клуб. Мне нравится, как развиваются события в «Краснодаре». Там правильный подход к футболу. Были времена, когда их матчи посещали 100 человек. Сейчас трибуны местного стадиона почти всегда забиты – приходят люди разных поколений. Они испытывают искренние эмоции, у них есть определённая цель – поддержать любимый клуб. А какая цель, допустим, у фанатов «Спартака», ЦСКА, «Зенита»? Если любишь клуб, должен быть с ним всегда и не выносить сор из избы.



— Какие цели у клуба в ФНЛ?

— У нас всегда стоит одна задача — выигрывать. Для «Чайки» нет понятий остаться в лиге или занять первое место. Наша цель — с первой встречи в ФНЛ выигрывать все матчи.



— Какими игроками планируете усилиться перед ФНЛ?

— Нас интересуют футболисты «Аякса», «Барселоны» и «Атлетико». А если серьёзно, то клуб стремится к тому, чтобы играли молодые и амбициозные игроки. Смотрим разных футболистов из ФНЛ и ПФЛ. Со многими из них уже ведутся переговоры. Конкретно с кем, не могу сказать. Мне нравятся креативные футболисты. «Чайка» стремится к красивому и техничному футболу.

— Останутся ли в составе арендованные из «Урала» и «Ахмата» Арапов и Бацуев?

— Точно не могу сказать. После окончания сезона у нас будет собрание, тогда и решим. Планируем оставить всех из основного состава. Каждый из ребят заслужил право попробовать свои силы в ФНЛ. Однако выбор за ними, может, они не захотят остаться. Некоторым предлагают контракты другие клубы из ФНЛ и Премьер-Лиги.



— Как обстоят дела с академией клуба?

— В ближайшие два года она будет открыта в Ростове. Уже начали набирать детей. Для них мы построим несколько полей и интернат. Первые объекты, если всё будет по плану, откроются в марте или апреле 2020 года. Пока у нас есть молодёжка и ещё 5-6 возрастных групп, которые занимаются на базе в Песчанокопском. Для того чтобы выпустить первое поколение воспитанников, предстоит ещё более пяти лет тяжёлого труда. Тем не менее с нами будут делиться опытом представители некоторых клубов европейских топ-чемпионатов. К примеру, мы договорились о сотрудничестве с «Эйбаром».

Фото: fc-chayka.ru

«У государственных клубов нет будущего»

— В интервью с вами часто упоминается фамилия Галицкого. Общаетесь с ним или просто знакомы?

— Мы с ним не общаемся. Виделись всего два раза на наших матчах. Но я знаком со многими людьми, которые работают в его команде. «Краснодар» – яркий пример того, как в непростых условиях выстраивается правильная система футбольного клуба. Мне нравится политика Галицкого.



— Что обсуждали с ним при встрече?

— Он сказал мне: «Село — это хорошо, но до определённого момента. Если хочешь расти дальше, тебе нужно понимать, что клуб должен быть в городе». Видно, что он болеет футболом. Во время просмотра матча на стадионе Галицкий ещё и по IPad следит за несколькими играми. Пытается анализировать. Это круто!



— Галицкий рассказывал, что продал «Магнит» в том числе из-за усталости – якобы уже не мог совмещать бизнес с управлением клубом. Не думаете, что такое может случиться и с вами в будущем?

— Я не дорос до уровня Галицкого. Мне ещё пахать и пахать. Сейчас я с удовольствием занимаюсь бизнесом и продолжу им заниматься. Если мне что-то станет мешать, от чего-то откажусь однозначно. Скорее всего, выбор сделаю в пользу чего-то нового.

— К каким выводам пришли за несколько лет работы с клубом?

— В России существует очень много плохих околофутбольных моментов. Их надо искоренять. Каким образом, я пока не знаю. Мне тяжело привыкать к этой системе, однако я готов бороться и идти дальше. Уверен, что люди, которые сейчас возглавляют РФС, склоняются к развитию футбола, а не околофутбольных моментов. На мой взгляд, клубы в России должны быть частными. Как минимум их основные бюджеты должны быть забиты частными инвесторами. У государственных клубов будущего нет. Если футбол стал бизнесом, то им должны заниматься бизнесмены, а не государство.



— Что мотивирует вас тратить миллионы на «Чайку»?

— Любовь к жизни и футболу. У меня есть возможность зарабатывать деньги, поэтому тратить их я должен правильно. Меня так воспитали родители. Понятно, что хочется путешествовать и покупать себе дорогие красивые вещи. Однако это не должно быть первостепенной целью. Мне хочется сделать что-то для футбола, чтобы оно осталось на долгое время.