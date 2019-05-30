Скандал с VAR, автоголы, 30 тысяч зрителей. В стыках за место в РПЛ горячо!

«Уфа» – «Томь»: Евсеев выигрывает за счёт стандартов

Пять лет назад «Уфа» и «Томь» уже встречались в стыковых матчах за путёвку в РПЛ. Только тогда томичи пытались избежать вылета, а уфимцы стремились в элиту. Так что победа «Уфа» по сумме двух матчей (5:1 дома и 1:3 в гостях) казалась в 2014-м большим сюрпризом.

Теперь сенсацию могла преподнести «Томь», в которой перед сезоном даже не думали ставить задачу вернуться в РПЛ. В апреле, когда стало известно о поступлении транша от «Газпромнефти» в размере 400 миллионов рублей, губернатор Томской области Сергей Жвачкин признался: «Рассчитываем, что за 2019 год все долги закроем. Но в Премьер-лигу пока идти не планируем. На сегодняшний день у нас осталось долгов на 210 миллионов рублей. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири».

Руководители «Уфы» сделали вход на встречу с «Томью» бесплатным, надеясь, что энергия трибун поможет победить. Более того, бывший игрок уфимского клуба, полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился с призывом к болельщикам поддержать команду. Однако важнейший и последний домашний матч сезона не собрала аншлага – на стадионе было около 10 тыс зрителей.

В первые полчаса игра у хозяев не очень клеилась. Наверное, сковывала ответственность, да и почти что тридцатиградусная жара влияла на футболистов. «Томь» ни в чём не уступала «Уфе», поэтому у главного тренера команды РПЛ Вадима Евсеева в эти минуты было такое выражение лица, словно он встретил забравшихся в его дом грабителей. Выручил уфимцев стандарт. Боян Йокич навесил со штрафного, а Сильвестр Игбун забил головой с линии вратарской. Мал Слай, да прыгуч!

Во втором тайме тоже не чувствовалось, что играют соперники из разных дивизионов. Матч вполне мог завершиться со счётом 1:0, однако в концовке «Уфа» опять переиграла «Томь» на стандарте. Гол хозяев соорудили вышедшие на замену Оливье Тилл и Кэтэлин Карп: люксембургский легионер подал с углового, а молдавский сделал скидку на дальнюю штангу, где Исмаил Эдиев неудачно поборолся с соперником – забил в свои ворота. Вообще удивляет, что самый креативный игрок «Уфы» Тилл потерял место в основе при Евсееве, но тренеру, конечно же, виднее.

«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»: почему Лапочкин забыл про VAR?

Матч в Нижнем Новгороде получился повеселее. Может, потому что болельщиков на трибунах собралось в два раза больше, чем в Уфе. Вдобавок команда Дмитрия Черышева сильнее нацелена на результат, нежели «Томь». Спортивный директор нижегородского клуба Александр Липко рассказывал о задачах на финиш сезона месяц назад: «Руководство говорит: давайте, ребята, выходите, если есть возможность. Мы стараемся. Сумеем пробиться в Премьер-лигу — будет замечательно».

«Крылья Советов», если посмотреть на результаты команды Миодрага Божовича, находятся в глубоком кризисе: одна победа и одна ничья при девяти поражениях в последних 11 матчах РПЛ. Лишь однажды сыграли на ноль. Хуже того, в «стыках» самарцы остались без группы травмированных – это Александр Самедов, Джано Ананидзе, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Никита Чичерин.

Тем не менее дебют игры прошёл с заметным преимуществом гостей. «Крылья Советов» имели шансы забить ценный выездной гол в первые десять минут. Сперва Рамиль Шейдаев не реализовал выход один на один, а потом Антон Зиньковский пробил из-за штрафной в штангу. Чувствовалось, игроки «Нижнего Новгорода» поначалу побаивались представителя РПЛ. Но довольно быстро подгоняемые Черышевым хозяева адаптировались к скоростям и перехватили инициативу. Открытый, эмоциональный футбол увлекал. В середине первого тайма арендованный самарцами у «Спартака» Артём Тимофеев схватил руками Александра Сапету при подаче со стандарта и привёз пенальти. С «точки» забил арендованный нижегородцами у «Краснодара» полузащитник Даниил Фомин.

Дальше в равной в целом игре моменты создавали обе команды. Перед перерывом полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон послал мяч со штрафного в крестовину, а во втором тайме атакующий хавбек «Нижнего Новгорода» Павел Голышев пробил в перекладину. Команда Черышева не ставила «автобус», чтобы удержать минимальное преимущество, и всё-таки пропустила 65-й минуте. Как и в уфимском матче, не обошлось без автогола. Атака самарцев получилась простой: аут, подача Виталия Денисова. удар защитника Виталия Федорива по своим воротам.

Самый спорный эпизод матча случился на 80-й минуте. Нападающий «Нижнего Новгорода» Артём Делькин упал в штрафной «Крыльев Советов» после контакта с защитником Миралом Самарджичем. Похоже, словенец действительно попал по ноге соперника. В стыковых матчах используется система VAR, однако Сергей Лапочкин не воспользовался видео. Видимо, помощники подсказали ему, что всё было чисто.

«Смотри VAR! Зачем привезли?» – кричал судье Черышева, но тот не реагировал.

Зато Лапочкин поставил спорный пенальти в ворота «Нижнего Новгорода», разглядев игру рукой со стороны защитника Лео Гогличидзе. Одиннадцатиметровый реализовал Зиньковский. Более того, в компенсированное время Роман Шишкин добил оставшихся вдесятером после травмы Федорива хозяев. Гостевая победа «Крылья Советов» со счётом 3:1 означает, что Самара, как и Уфа, скорее всего, останется в РПЛ.