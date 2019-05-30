Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче. Гондурасу, кому же ещё?

Как это произошло?
Норвегия и Гондурас играли матч третьего тура чемпионата мира U20, и хитрая система турнира позволяла командам даже после двух стартовых поражений иметь шансы на плей офф. И тем, и другим нужно было побеждать как можно более крупно, чтобы сделать шансы на выход из группы хотя бы осязаемыми — в итоге Норвегия выиграла 12:0 (но всё равно, скорее всего, отправится домой).
Норвежцы привезли на турнир очередную команду-надежду, но для большого турнира они старались играть в слишком концептуальный футбол. Действуя в три центральных защитника, скандинавская сборная рассчитывала растягивать оборону соперника по краям и создавать для центрального нападающего Эрлинга Холланна возможности для открытых ударов. С Уругваем это не сработало, а с Новой Зеландией норвежцы просто не реализовали свои шансы, да ещё и забили в свои ворота. Гондурас же попался под каток.
Что за футболист-то такой?
Его должны хорошо помнить фанаты «Зенита» — прошлым летом именно гол Холланна в ответном матче заставил весь Петербург доставать на 15 минут валидол. Холланн — невероятно мощный юноша, и у него совершенно убийственный по силе и точности удар с левой ноги (это хорошо на себе прочувствовал голкипер сборной Гондураса, получая от норвежца третий гвоздь).
При своих габаритах он обладает очень важным свойством растворяться в чужой штрафной или вблизи неё — у него есть шаг назад, после которого защитники теряют с ним контакт; в такие моменты на Холланна чаще всего и играют. Для своего возраста у него завидная концентрация и чувство гола — в общем, он из почти вымирающего класса бомбардиров, которым совершенно плевать на то, в какой футбол играет его команда и соперник. Если он получит свой шанс, и мяч будет под левой ногой, нападающие соперника могут сразу идти к центру поля.
Наверное, теперь его кто-нибудь купит!
Ну нет, Холланн уже в достаточно большом для своего возраста клубе. «Мольде» продал его за 5 млн евро в «РБ Зальцбург», и так как летом бессменных австрийских чемпионов последних лет ждёт перестройка, а затем долгожданная Лига чемпионов, норвежец почти наверняка станет одним из важных активов команды в следующем сезоне.
В марте он дебютировал за Зальцбург в Лиге Европы, в матче против «Наполи», а пару недель назад забил первый мяч в австрийской Бундеслиге. Холланн немного напоминает по игре великую зальцбургскую гол-машину Хонатана Сориано (172 гола в 200 матчах за клуб), так что с ним в команде «энергетиков» действительно связывают большие надежды.
А он вообще когда-нибудь забивал больше двух мячей?
Да, это норма для Холланна. Он выделялся габаритами с детства и однажды забил семь мячей в юношеском матче, а уже во взрослом чемпионате Норвегии в прошлом году он забил четыре мяча в важнейшем в плане распределения медальных мест матче с «Бранном». На всё у Холланна ушло 16 минут (с 4-й по 20-ю) и пять ударов. Только последний из четырёх мячей он забил с пенальти. И да, первый и третий мячи — близнецы-братья.
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