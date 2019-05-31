У Дзюбы хорошие шансы на АПЛ. За дело взялся агент Роналду

«Уфа» и «Крылья» близки к сохранению места в РПЛ, Спаллетти в «Интере» сменил Конте, ВТБ за рубль купил ФК «Динамо» Москва — в обзоре дня.

«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за место в РПЛ

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Уфой» и «Томью». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева.

Первый гол в матче был забит на 28-й минуте. Автором результативного удара стал Сильвестр Игбун, ассист в активе Бояна Йокича. На 81-й минуте второй гол в ворота своей команды забил защитник «Томи» Исмаил Эдиев.

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Первыми в матче забили хозяева. На 22-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти за фол Артёма Тимофеева на Александре Сапете. «Крылья Советов» ответили тремя забитыми мячами во втором тайме. На 65-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив срезал мяч в ворота своей команды. А уже в самой концовке команда из Самары, забив дважды, практически сняла вопрос о победителе в этом противостоянии. Результативные удары на счету Антона Зиньковского и Романа Шишкина.

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Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды.



Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург». Форвард забивал на 7-й, 20-й, 36-й, 43-й, 50-й, 67-й, 77-й, 80-й и 90-й минутах. Игру команда Гондураса завершала вдевятером — на 57-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён Аксель Гомес, а на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил Эверсон Лопес.

Норвежский нападающий забил девять мячей в одном матче. Гондурасу, кому же ещё? А прошлым летом он едва не выкинул из квалификации Лиги Европы «Зенит».

«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщается в официальном «твиттере» клуба.



«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — говорится в сообщении нерадзурри.



Ранее сообщалось, что новым наставником «Интера» станет Антонио Конте, который ранее работал в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии, а ныне находится без клуба. Также появлялась информация об интересе нерадзурри к Жозе Моуринью, возглавлявшему команду с 2008 по 2010 год.

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СМИ: Конте подписал контракт с «Интером»

Новым главным тренером миланского «Интера» станет Антонио Конте, утверждает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, накануне, 29 мая, итальянский специалист провёл встречу с руководством нерадзурри, в ходе которой стороны согласовали последние детали дальнейшего сотрудничества и заключили контракт. Соглашение рассчитано на три года, по его условиям Конте будет получать € 9 млн в год плюс бонусы.

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Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.



Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.



Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа предложила форварду «Зенита» Артёму Дзюбе посоревноваться в пробитии и отражении одиннадцатиметровых ударов.



«Артём, привет. Я вызываю тебя на дуэль – давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти», – заявила Тодуа в видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» сборной России.

Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти, победит тот, кто забьёт больше голов.

Неймар предложил свои услуги «Барселоне», клуб изучает возможность трансфера

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Об этом в эфире программы El Golazo de Gol сообщил испанский Луис Маскаро.



По информации источника, 27-летний нападающий парижан лично предложил свои услуги каталонскому клубу. Сине-гранатовые уже изучают возможность перехода бразильца. В «Барсе» рассматривают вариант с включением в сделку по футболисту своего вингера Усмана Дембеле, чтобы снизить сумму трансфера.

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Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года футболист перешёл в «ПСЖ». Трансфер бразильца обошёлся парижанам в рекордные для футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар сыграл 28 матчей. В активе игрока 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

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ВТБ приобрёл за 1 рубль почти 100% акций «Динамо»

ВТБ стал практически единоличным собственником столичного «Динамо», сообщает Интерфакс. В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций «Динамо». О том, что контроль в клубе перешёл ВТБ, ранее уже сообщалось, но точный размер пакета не назывался.



ВТБ уже был основным владельцем «Динамо» в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу «Динамо» за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.

Незадолго до открытия после многолетней реконструкции стадиона «Динамо» стало известно, что ВТБ намерен вернуть право собственности на клуб. В середине февраля президиум общества «Динамо» одобрил продажу пакета акций клуба управляющей компании «Динамо» (структура ВТБ) и уполномочил председателя общества Владимира Стржалковского подписать соответствующий договор.