Зачем сборной России аж 29 человек? Черчесов объясняет

Для начала немного статистики. Черчесов на этот сбор вызвал 30 футболистов (Владислав Игнатьев не смог приехать), хотя до этого приглашал меньше. После ЧМ-2018 обойма команды насчитывала:



25 игроков (27 августа)

25 игроков (1 октября)

26 игроков (5 ноября)

26 игроков (11 марта)



Тут важно понимать, что вызванные футболисты по сути лишаются отпуска. Сборная России закончит матч в Нижнем Новгороде 11 июня в 23:40. И практически сразу у клубов начнутся сборы.



15 июня выходит из отпуска ЦСКА.

14 июня выходят из отпуска «Спартак», «Зенит» и «Арсенал».

11 июня выходит из отпуска «Динамо».

10 июня выходит из отпуска «Краснодар».



Не сильно беспокоит, что у футболистов сорвались путёвки на море. К такому каждый футболист в сборной должен быть готов. Речь про другое. Отдых футболистам нужен точно так же, как и всем остальным. Без него в игре наступает спад. Об этом, например, много говорили в случае с Дзюбой после ЧМ-2018. Кроме того, при отсутствии отдыха выше вероятность получения травм.

Лунёв или Гилерме. Кто будет основным вратарём сборной России Самая большая интрига «списка Черчесова».

Возьмем, например, вратарей. Их на этот раз четверо. Хотя все четыре предыдущие раза после ЧМ-2018 вызывалась одна и та же тройка: Гилерме, Лунёв, Шунин. Теперь добавился Песьяков. Вероятность того, что тренерам понадобится весь квартет, ничтожно мала. Вот как Станислав Черчесов ответил на вопрос «Чемпионата»:

– Четыре вратаря? Мы находимся в немного необычной ситуации, когда клубные соревнования закончились. Если бы вызвали трёх и у кого-то появилась ангина, вызывали бы вратаря откуда-нибудь с Карибских островов. Это неправильно. Одно дело, когда все в тонусе и мы спокойно можем довызвать. А тут не дай бог что случится, и где мы будем искать? Тем более неготового.

– Впереди у сборной России два наиболее лёгких соперника в группе – Сан-Марино и Кипр...

– Может быть, для вас они будут лёгкие, потому что вы будете сидеть на трибуне в панаме и с кружкой пива. А нам нужно работать. Мы не можем такими категориями рассуждать. У нас до этого были Бельгия и Казахстан. Нам и к тому, и к тому нужно готовиться.



– Сложно готовиться к таким соперникам, как Сан-Марино? По ним же мало информации.

– Мало информации у вас. А у нас достаточно. Мы готовимся к конкретной игре. Даже сегодняшняя тренировка была в какой-то степени посвящена тактическим вещам. Потихонечку отрабатываем элементы, которые нам будут нужны.



– Вы раньше говорили, что не общались с Комличенко. Теперь какая-то коммуникация у вас произошла?

– Я с ним разговаривал. Он приедет 2 июня. У него ещё игры в Чехии. Его команда на выезде уступила 1:3. Я-то думал, что он будет вовремя, но они ответный матч выиграли 3:0, и поэтому он задержался. Гол забил в том матче. Вообще Комличенко знает свою ситуацию, я с ним общался. Он знает, для чего приедет. Есть игроки, которых мы хотим увидеть и своими глазами смотрим. Он знает, что начинает этот сбор 26-м, а каким станет – от него зависит. За 2,5 года ни разу не было, чтобы кто-то себя проявлял, а мы этого не замечали. Бывает, что приезжают в одном статусе, а уезжают в другом.

– Всё больше говорят о переходе Дзюбы в АПЛ. Вам бы хотелось, чтобы этот трансфер произошёл?

– Для меня, как и сборной, это ни хорошо, ни плохо. Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться. Мы не можем запретить или советовать. Все – умные ребята, сами примут решение. Бывает, что футболист переходит и после этого не вызывается в сборную, потому что не проявляет себя в новой команде. Меня на пресс-конференции как-то спросили о футболистах с заканчивающимися контрактами – Нойштедтере, Беляеве, Кудряшове, других. Я одно и то же им говорю: принимайте решения, а мы потом будем оценивать ваше выступление. А так хочется, чтобы все играли в хороших клубах и лигах.



– А если Дзюба у вас попросит совета?

– Смотря за сколько.



– Сборная России сыграет с «Чертаново». Для чего?

– Нам был нужен соперник, потому что 26 мая последний тур РПЛ. Потом матч 8 июня. Согласитесь, слишком большой перерыв. Да, мы могли сыграть между собой, но это всё равно воспринималось бы как тренировка. А тут «Чертаново» дало добро, оно близко к нам.

– Почему эту игру решили закрыть от зрителей?

– Чтобы зрители были, есть ряд требований, которые необходимо соблюдать. Это и милиция, и охрана. Много нюансов, которые мы должны учитывать. Не хотим ажиотажа. Нам этот матч нужен для работы, а не для того, чтобы показать что-то. Хотя болельщиков мы любим.