«Ливерпуль» жалко. За него переживает весь мир

Центральные улицы Мадрида раскурочены ремонтом покруче Москвы. Здесь тоже долбят асфальт, перекладывают плитку и штукатурят исторические здания. В России, кстати, мы бы изо всех сил каялись перед иностранцами и с упоением бичевали себя. Звучало бы это примерно так: «Люди приехали насладиться праздником, а одну из главных площадей видно только через дырку в заборе» или «как получать удовольствие, если фан-зона ЛЧ сдавлена ремонтом и дышит белой, строительной пылью»?! Но Мадриду всё равно. Да и не очень понятно, почему один день футбола должен менять город: внезапно делать улицы чистыми, полицейских добрыми, а людей — радушными. Столица Испании будто не реагирует на событие и живёт как прежде. Меняется разве что её цвет. Мадрид теперь красно-белый.

Весь день выкладывая песни болельщиков «Ливерпуля» в «Инстаграме», мы с коллегами внезапно стали участниками квеста: «Найди фаната «шпор». Как в игре «Pokemon Go»: так, на Plaza Mayor их нет, у фан-зоны — не видно, у королевского дворца – тоже «You will never walk alone». О, кто-то увидел семью в майках «Тоттенхэма» — уже победа. Лишь ближе к вечеру разрозненная группа гостей из Лондона оккупировала пару столиков в центральном уличном кафе, но их заряды никого не смущали. К спокойному, не обладающему сверхамбициями «Тоттенхэму» у всех доброе или даже снисходительное отношение.

Впрочем, если кого-то в Мадриде заранее жалко, то «Ливерпуль». Весь мир понимает, какая это беда и жуткая несправедливость, что великий клуб не выигрывает АПЛ уже 30 лет. И ладно бы отсутствовали шансы, но мы помним, как поскальзывался Стиви Джи в матче с «Челси» в 2014-м. Команда, составленная из легендарных личностей и достигнувшая пика с Суаресом в атаке, была великолепна, но так ничего и не выиграла.

Необъяснимо и происходящее с Клоппом. 2016 год – поражение в финале Лиги Европы от «Севильи» при вчистую выигранном первом тайме. 2018-й – ужас в финале Лиги чемпионов с ранней травмой Салаха и помутнением вратаря Кариуса. 2019-й – второе место в АПЛ с 97 очками и «Сити», с которым просто ничего нельзя было сделать. Всё это время «Ливерпуль» был командой отличных парней, играющих в красивый футбол и поддерживаемых самими яркими фанатами в Англии — а последний нормальный титул случился почти 15 лет назад… Да выиграйте вы уже наконец!

Болельщики «Ливерпуля» больше, чем кто-либо, заслужили награды. За годы без побед они не оставляли стадион пустым, не разрезали абонементы и не сваливали все проблемы в горящий адский чан для отдельных игроков. Что уж говорить, если клуб сделал специальное предложение бедному Кариусу посетить этот финал ЛЧ, а фанаты это решение поддержали. В ближайшие дни эти люди сделают Мадрид красным, даже несмотря на то что им выделили столько же билетов, сколько и фанатам «Тоттенхэма».



«Понимаешь, у меня сезонный абонемент последние 40 лет, — говорит мужик, которого я встречаю у стадиона за два дня до матча. Вместе со своим другом он сделал специальный баннер, посвящённый борцовскому приёму Рамоса, сломавшего Салаха год назад. – Надеемся, Мохамед увидит наш баннер – воспоминание о грязном поступке подстегнёт весь «Ливерпуль». Ты знаешь, у нас великолепная группа атаки. Салах, Мане, Фирмино, наверное, лучшие в мире. И мы должны брать эту Лигу чемпионов именно сейчас, другого варианта быть не может».

«Ты ведь видишь, что здесь почти нет фанатов «Тоттенхэма»?! — продолжает Джон. – Это всё потому, что нам совершенно не важно, в каком городе проходит финал. Да, пусть УЕФА занимается ерундой и ограничивает для нас количество билетов, но ничто на свете не остановит минимум 50-60 тысяч наших болельщиков, чтобы увидеть, как парни бьются за шестую победу в ЛЧ. Каждый, кто называет себя настоящим болельщиком «Ливерпуля», должен быть здесь. И наплевать, каким образом. Нет прямых билетов? Лети хоть через Турцию, хоть через Россию. Добирайся до Франции и арендуй машину. Иди хоть пешком. Нет билета? Сиди у стадиона круглыми сутками, ищи их, выпрашивай, а если не найдёшь, то просто оккупируй весь Мадрид. И команда точно это услышит».



Кажется, что красным в эти дни становится весь мир. На рейсах из Индии, Китая, Аргентины – одни Салахи и Мане, Джеррарды и Каррагеры, Фаулеры и Далглиши. И — тут отнеситесь с иронией – даже в недавнем прошлом заметный игрок РПЛ Илья Максимов, в последнее время не очень интересующийся футболом и не знающий, например, что его прежний клуб тульский «Арсенал» вышел в Лигу Европы, специально прилетел поболеть за «Ливерпуль».

Гуляя по Мадриду и слушая отчаянные песни «Ливерпуля», ты не можешь оградить себя от патетики, что очередное поражение станет большой трагедией. И для клуба, который вновь достиг пика и, вновь пришибленный, может может рухнуть с высоты. И для симпатичного тренера Клоппа, проигрывающего все финалы. Именно поэтому в субботу почти весь мир будет за «Ливерпуль».



Именно поэтому у спокойного, прижимистого и ничего не теряющего «Тоттенхэма» шансов на победу немного больше.