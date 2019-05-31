Отец бил его и до 14 лет запрещал играть в матчах. Теперь Сон — в финале ЛЧ

Жесткие тренировки с отцом
В возрасте трех лет Сон Хын Мин уехал с родителями в Новую Зеландию, где провел шесть лет, после чего семья вернулась в Корею, и мальчик сразу же поступил в начальную школу. В свободное от учебы время он тренировался с отцом Вун Чун Соном, который до 28 лет был профессиональным футболистом, но закончил карьеру из-за травмы ахилла. Бывший игрок делал все, чтобы сын избежал ошибок, которые сам когда-то допустил, и смог достичь большего. Сон-старший считал, что главное – это правильная подготовка, которая закладывает футбольные навыки с детства.
Тренировки были жестокими и изнурительными. Сон Хын Мин по сотне раз за день прыгал на скакалке, бегал и выполнял упражнения как с мячом, так и без него. Причем сначала нужно было до идеала отточить одно, и только потом можно было переходить к следующему. До определенного момента Сону нельзя было бить по воротам и отрабатывать пасы: отец считал, что сначала надо несколько лет провести, обучаясь работе с мячом и выполняя физические упражнения. Любые провалы жестко наказывались: «Я сильно бью своих сыновей, потому что иногда это необходимо. Я знаю, что европейцы этого не понимают», — сказал как-то Сон-старший в интервью корейскому журналисту Минхе Паку.
Как-то раз Сон поругался со своим старшим братом, и отец не смог оставить это без внимания. «Он поручил нам 4 часа набивать мяч, — рассказывал полузащитник в интервью The Guardian. — После трех часов у меня уже троилось в глазах, а пол казался красным. Я жутко устал, а отец все еще был жутко зол. Это была лучшая история, и мы все еще говорим об этом, когда собираемся вместе. Столько времени держать мяч и ни разу не уронить его на землю. Сложновато, не так ли?».
Упражнение повторилось, когда Сон-старший пришел тренировать школьную команду своего сына. «Программа тренировки была единственным для всех: нужно было удерживать мяч в течение 40 минут. Когда у кого-то он падал, мой отец ничего не говорил. Но как только его уронил я, он заставил всех начать всё сначала. Игроки поняли, что это произошло, потому что я был его сыном, и да, это было тяжело. Но когда ты думаешь об этом сейчас, понимаешь, что это был правильный путь», — рассказывал Сон в том же интервью английскому изданию.
До 14 лет отец Сона не позволял ему принимать участия в официальных матчах: «Вместо этого я его учил основам — по шесть часов, каждый день. Хотел, чтобы сын стал тем, кем мог стать я, как футболист», — сказал он в интервью. По его мнению, это могло оказывать чрезмерную нагрузку на мышцы, тем самым разрушая потенциал будущего спортсмена. Сон-старший был против и игр во время тренировок: они каким-то образом могли повлиять на психологию маленького футболиста.
Бросил школу в 16 и уехал в Германию
В 2008 году Сон поступил в академию ФК «Сеул»: тренировался, а параллельно подавал мячи на матчах основы. Спустя несколько месяцев его в числе трех лучших игроков отправили в Германию – по партнерскому соглашению корейской федерации с «Гамбургом». Ради переезда в Европу ему пришлось бросить школу, но о своем решении он не жалел: «Да, я мог играть дома в чемпионате Кореи, в принципе нормальном турнире. Но для любого игрока Европа – место, где ты можешь выйти на поле против сильнейших футболистов мира». Отец полетел вместе с ним и поселился в гостинице недалеко от базы.
С Соном подписали контракт на год, но по истечении этого срока новый не предложили. Пришлось мотаться по просмотрам. Два английских клуба – «Блэкберн» и «Портсмут» — были в нем заинтересованы, но Сон никому из них не ответил, так как пока не особо горел желанием переезжать в Англию. Вместо этого уехал на чемпионат мираU17, где стал лучшим бомбардиром своей сборной. «Гамбург» снова на него вышел и предложил четырехлетний контракт – Сон отказываться не стал. До 18 лет он играл за молодежку, а потом присоединился к основе и в первый же сезон стал самым молодым бомбардиром команды в истории.
Спустя три года Сон перешел в «Байер»: команда из Леверкузена заплатила за него 10 млн евро, совершив самый дорогой на тот момент трансфер в своей истории. Еще один трансферный рекорд был установлен спустя два года: «Тоттенхэм» купил Сона за 30 млн евро, что сделало его самым дорогим азиатским игроком в истории.
Хотел уйти из «Тоттенхэма» после первого сезона
13 матчей в основе – не совсем то, чего хотел Сон. После неудачного для себя сезона он хотел уйти (и у него даже были предложения из Германии), но Почеттино убедил корейца остаться, сказав, что футболисту есть место в его планах. Но в новом сезоне все стало еще хуже: главный тренер был настолько им недоволен, что футболисту пришлось ставить ультиматум.
В следующем же матче Сон забил три.
Входит в топ самых «двуногих» футболистов топовых лиг Европы
С детства отец Сона тренировал его так, чтобы обе его ноги были рабочими: он считал, что это очень важно для любого футболиста. У полузащитника ведущая нога правая, но при этом на левую приходится 42% всех его ударов.
Мог загреметь в армию на два года
Летом 2018 года судьба Сона зависела от результата его сборной на Азиатских играх. Кореец на тот момент так и не прошел обязательную службу в армии: по закону Южной Кореи сделать это обязан каждый мужчина от 18 до 35 лет (до 28 – если ты спортсмен). Освобождение от армии футболист мог получить только двумя способами — всего-то нужно было завоевать медаль на Олимпиаде или взять золото на Азиатских играх.
Подобный шанс у Сона был в 2014 году, когда сборная Южной Кореи в финале Азиатских игр обыграла КНДР. Но его на соревнования не отпустил клуб: «Байер» настоял на том, что Игры не входят в официальный календарь ФИФА.
На этот раз все сложилось удачно: «Тоттенхэм» Сона отпустил, а в финале Южная Корея обыграла Японию.
Живет с родителями
Да, Сону 26, и он живет с родителями в трехкомнатной квартире в одном из районов Лондона. Но его это никак не смущает: «В Европе и Азии существуют разные взгляды на этот счет, — рассказал он в интервью The Guardian. -Здесь люди думают: «Почему он живет со своей семьей?». Но кто заботится обо мне? Кто помогает мне играть в футбол? Это они. Они оставили привычную жизнь и приехали сюда, чтобы помогать мне».
Общается кореец исключительно с футболистами – у него нет времени на прогулки и посиделки, так как он сосредоточен на футболе. Поэтому после тренировок и игр сразу едет домой.
Собирается жениться только после окончания карьеры
Еще одно наставление от отца, которому Сон беспрекословно следует.
«Когда ты женишься, номером один будет семья, жена и дети, а только потом – футбол, — поделился он в интервью The Guardian. — Я хочу, чтобы, пока играю на высшем уровне, футбол был для меня номером один. Ты никогда не знаешь, как долго сможешь играть на высшем уровне. Заканчивая карьеру в 33 или 34 года, ты все равно можешь прожить долгую жизнь со своей семьей.
Да, многие тренеры предпочитают, чтобы у игрока была семья, потому что иначе ты можешь много чего делать вне поля, например, пойти выпить или что-то в этом роде. Но я не из тех, кто любит этим заниматься».
Его кумир – Роналду
Еще один интересный факт из того же интервью The Guardian: «Я знаю, что быть профессионалом — это больше, чем просто использовать свой талант. Профессионал – это мой кумир Роналду, который достиг всего даже скорее за счет работы, а не таланта.
Я вижу многих игроков, считающих, что одного таланта достаточно. Но это не так. Нужно работать над собой дополнительно».
Здоровается с каждым игроком по-особенному
«Для меня рукопожатия – особенная штука, — рассказывал он. — Парни для меня – это не просто партнеры по команде, они еще и друзья. У меня для каждого есть персональное рукопожатие: надеюсь, остальным это нравится».
Только посмотрите – как это вообще можно запомнить?
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