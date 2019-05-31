Отец бил его и до 14 лет запрещал играть в матчах. Теперь Сон — в финале ЛЧ

Жесткие тренировки с отцом

В возрасте трех лет Сон Хын Мин уехал с родителями в Новую Зеландию, где провел шесть лет, после чего семья вернулась в Корею, и мальчик сразу же поступил в начальную школу. В свободное от учебы время он тренировался с отцом Вун Чун Соном, который до 28 лет был профессиональным футболистом, но закончил карьеру из-за травмы ахилла. Бывший игрок делал все, чтобы сын избежал ошибок, которые сам когда-то допустил, и смог достичь большего. Сон-старший считал, что главное – это правильная подготовка, которая закладывает футбольные навыки с детства.

Тренировки были жестокими и изнурительными. Сон Хын Мин по сотне раз за день прыгал на скакалке, бегал и выполнял упражнения как с мячом, так и без него. Причем сначала нужно было до идеала отточить одно, и только потом можно было переходить к следующему. До определенного момента Сону нельзя было бить по воротам и отрабатывать пасы: отец считал, что сначала надо несколько лет провести, обучаясь работе с мячом и выполняя физические упражнения. Любые провалы жестко наказывались: «Я сильно бью своих сыновей, потому что иногда это необходимо. Я знаю, что европейцы этого не понимают», — сказал как-то Сон-старший в интервью корейскому журналисту Минхе Паку.

Как-то раз Сон поругался со своим старшим братом, и отец не смог оставить это без внимания. «Он поручил нам 4 часа набивать мяч, — рассказывал полузащитник в интервью The Guardian. — После трех часов у меня уже троилось в глазах, а пол казался красным. Я жутко устал, а отец все еще был жутко зол. Это была лучшая история, и мы все еще говорим об этом, когда собираемся вместе. Столько времени держать мяч и ни разу не уронить его на землю. Сложновато, не так ли?».



Упражнение повторилось, когда Сон-старший пришел тренировать школьную команду своего сына. «Программа тренировки была единственным для всех: нужно было удерживать мяч в течение 40 минут. Когда у кого-то он падал, мой отец ничего не говорил. Но как только его уронил я, он заставил всех начать всё сначала. Игроки поняли, что это произошло, потому что я был его сыном, и да, это было тяжело. Но когда ты думаешь об этом сейчас, понимаешь, что это был правильный путь», — рассказывал Сон в том же интервью английскому изданию.



До 14 лет отец Сона не позволял ему принимать участия в официальных матчах: «Вместо этого я его учил основам — по шесть часов, каждый день. Хотел, чтобы сын стал тем, кем мог стать я, как футболист», — сказал он в интервью. По его мнению, это могло оказывать чрезмерную нагрузку на мышцы, тем самым разрушая потенциал будущего спортсмена. Сон-старший был против и игр во время тренировок: они каким-то образом могли повлиять на психологию маленького футболиста.

По движению на поле он похож на Месси. Кто выбил команду Гвардиолы из ЛЧ Корейская звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Бросил школу в 16 и уехал в Германию

В 2008 году Сон поступил в академию ФК «Сеул»: тренировался, а параллельно подавал мячи на матчах основы. Спустя несколько месяцев его в числе трех лучших игроков отправили в Германию – по партнерскому соглашению корейской федерации с «Гамбургом». Ради переезда в Европу ему пришлось бросить школу, но о своем решении он не жалел: «Да, я мог играть дома в чемпионате Кореи, в принципе нормальном турнире. Но для любого игрока Европа – место, где ты можешь выйти на поле против сильнейших футболистов мира». Отец полетел вместе с ним и поселился в гостинице недалеко от базы.

С Соном подписали контракт на год, но по истечении этого срока новый не предложили. Пришлось мотаться по просмотрам. Два английских клуба – «Блэкберн» и «Портсмут» — были в нем заинтересованы, но Сон никому из них не ответил, так как пока не особо горел желанием переезжать в Англию. Вместо этого уехал на чемпионат мираU17, где стал лучшим бомбардиром своей сборной. «Гамбург» снова на него вышел и предложил четырехлетний контракт – Сон отказываться не стал. До 18 лет он играл за молодежку, а потом присоединился к основе и в первый же сезон стал самым молодым бомбардиром команды в истории.



Спустя три года Сон перешел в «Байер»: команда из Леверкузена заплатила за него 10 млн евро, совершив самый дорогой на тот момент трансфер в своей истории. Еще один трансферный рекорд был установлен спустя два года: «Тоттенхэм» купил Сона за 30 млн евро, что сделало его самым дорогим азиатским игроком в истории.

Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Хотел уйти из «Тоттенхэма» после первого сезона

13 матчей в основе – не совсем то, чего хотел Сон. После неудачного для себя сезона он хотел уйти (и у него даже были предложения из Германии), но Почеттино убедил корейца остаться, сказав, что футболисту есть место в его планах. Но в новом сезоне все стало еще хуже: главный тренер был настолько им недоволен, что футболисту пришлось ставить ультиматум.



В следующем же матче Сон забил три.

Входит в топ самых «двуногих» футболистов топовых лиг Европы

С детства отец Сона тренировал его так, чтобы обе его ноги были рабочими: он считал, что это очень важно для любого футболиста. У полузащитника ведущая нога правая, но при этом на левую приходится 42% всех его ударов.



Мог загреметь в армию на два года

Летом 2018 года судьба Сона зависела от результата его сборной на Азиатских играх. Кореец на тот момент так и не прошел обязательную службу в армии: по закону Южной Кореи сделать это обязан каждый мужчина от 18 до 35 лет (до 28 – если ты спортсмен). Освобождение от армии футболист мог получить только двумя способами — всего-то нужно было завоевать медаль на Олимпиаде или взять золото на Азиатских играх.

Нападающему «Тоттенхэма» грозит армия. Его спасёт золото Азиатских игр Для главной звезды сборной Южной Кореи это последний шанс получить освобождение от службы.

Подобный шанс у Сона был в 2014 году, когда сборная Южной Кореи в финале Азиатских игр обыграла КНДР. Но его на соревнования не отпустил клуб: «Байер» настоял на том, что Игры не входят в официальный календарь ФИФА.



На этот раз все сложилось удачно: «Тоттенхэм» Сона отпустил, а в финале Южная Корея обыграла Японию.

Живет с родителями

Да, Сону 26, и он живет с родителями в трехкомнатной квартире в одном из районов Лондона. Но его это никак не смущает: «В Европе и Азии существуют разные взгляды на этот счет, — рассказал он в интервью The Guardian. -Здесь люди думают: «Почему он живет со своей семьей?». Но кто заботится обо мне? Кто помогает мне играть в футбол? Это они. Они оставили привычную жизнь и приехали сюда, чтобы помогать мне».



Общается кореец исключительно с футболистами – у него нет времени на прогулки и посиделки, так как он сосредоточен на футболе. Поэтому после тренировок и игр сразу едет домой.

Собирается жениться только после окончания карьеры

Еще одно наставление от отца, которому Сон беспрекословно следует.

«Когда ты женишься, номером один будет семья, жена и дети, а только потом – футбол, — поделился он в интервью The Guardian. — Я хочу, чтобы, пока играю на высшем уровне, футбол был для меня номером один. Ты никогда не знаешь, как долго сможешь играть на высшем уровне. Заканчивая карьеру в 33 или 34 года, ты все равно можешь прожить долгую жизнь со своей семьей.



Да, многие тренеры предпочитают, чтобы у игрока была семья, потому что иначе ты можешь много чего делать вне поля, например, пойти выпить или что-то в этом роде. Но я не из тех, кто любит этим заниматься».

Его кумир – Роналду

Еще один интересный факт из того же интервью The Guardian: «Я знаю, что быть профессионалом — это больше, чем просто использовать свой талант. Профессионал – это мой кумир Роналду, который достиг всего даже скорее за счет работы, а не таланта.



Я вижу многих игроков, считающих, что одного таланта достаточно. Но это не так. Нужно работать над собой дополнительно».

Здоровается с каждым игроком по-особенному

«Для меня рукопожатия – особенная штука, — рассказывал он. — Парни для меня – это не просто партнеры по команде, они еще и друзья. У меня для каждого есть персональное рукопожатие: надеюсь, остальным это нравится».



Только посмотрите – как это вообще можно запомнить?