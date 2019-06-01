В «Динамо» пришёл самый дорогой игрок со времён Ротенберга. Его хотел ЦСКА

«Динамо» открыло новый стадион, нашло спортдира, трансферную кампанию начинает. В клуб возвращается жизнь.
Первым новичком стал Себастьян Шиманьский из «Легии».
В Польше пишут, что его переход стал рекордным для бывшего клуба. Называют сумму в 5,5 млн евро (с бонусами до 7). Якобы даже за Фабианского «Арсенал» в своё время отдал меньше.
20-летний поляк мог дебютировать в «Легии» ещё при Черчесове, но не срослось. А прошлым летом Себ чудом не оказался в ЦСКА.
«Армейцы» в итоге забрали Сигурдссона, а тему Шиманьского отложили на будущее. Будущее настало без ЦСКА, зато парня уже привлекают в сборную Польши. Теперь в ту, которая для взрослых. В польской лиге он тоже играл постоянно — 34 игры, 2 гола, 6 передач.
Осенью Роман Орещук, говоря о поляке, утверждал, что тот стоит лишь 3-4 млн евро — уж точно не 7. Теперь сам провернул такой трансфер в новом клубе. Наверное, прогрессирует.
У «Легии» в последние годы не всё в порядке с финансами. Поэтому продажа Шиманського изначально была в планах. Тем более сейчас, когда клуб не пробился в ЛЧ и остался без денег.
Хохлов анонсировал новичка как универсала с хорошим ударом и высокой стартовой скоростью. А Себастьян уже рассыпается в комплиментах «Динамо».
В последний раз клуб тратил подобную сумму аж на Вальбуэна.
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