Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Динамо» купило полузащитника сборной Польши Шиманьского

Новичок «Динамо» — Себастьян Шиманьский
Максим Ерёмин
В «Динамо» пришёл самый дорогой игрок со времён Ротенберга. Его хотел ЦСКА
Он из Польши.
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» открыло новый стадион, нашло спортдира, трансферную кампанию начинает. В клуб возвращается жизнь.

Первым новичком стал Себастьян Шиманьский из «Легии».

В Польше пишут, что его переход стал рекордным для бывшего клуба. Называют сумму в 5,5 млн евро (с бонусами до 7). Якобы даже за Фабианского «Арсенал» в своё время отдал меньше.

20-летний поляк мог дебютировать в «Легии» ещё при Черчесове, но не срослось. А прошлым летом Себ чудом не оказался в ЦСКА.

«Армейцы» в итоге забрали Сигурдссона, а тему Шиманьского отложили на будущее. Будущее настало без ЦСКА, зато парня уже привлекают в сборную Польши. Теперь в ту, которая для взрослых. В польской лиге он тоже играл постоянно — 34 игры, 2 гола, 6 передач.

Осенью Роман Орещук, говоря о поляке, утверждал, что тот стоит лишь 3-4 млн евро — уж точно не 7. Теперь сам провернул такой трансфер в новом клубе. Наверное, прогрессирует.

У «Легии» в последние годы не всё в порядке с финансами. Поэтому продажа Шиманського изначально была в планах. Тем более сейчас, когда клуб не пробился в ЛЧ и остался без денег.

Хохлов анонсировал новичка как универсала с хорошим ударом и высокой стартовой скоростью. А Себастьян уже рассыпается в комплиментах «Динамо».

С. Шиманьский: уверен, продолжу прогрессировать в «Динамо»

В последний раз клуб тратил подобную сумму аж на Вальбуэна.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент