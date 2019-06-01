«Золотой мяч» отдаём ван Дейку. А Дзюбу ставим в ворота

За день до финала в Мадриде всё спокойно. Игроки и тренеры «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» захлебываются взаимным уважением, фанаты пьют вместе и чуть ли не целуют друг друга, а город живет своей раздолбайской испанской жизнью.
В таких условиях развлекаться приходится самому: приставать к звездам НБА в майке с Михаилом Кругом, лезть к бывшему защитнику «МЮ» со странными вопросами про «Золотой мяч» и игру «Ливерпуля», а ещё искать человека, который реализовал все мечты Дзюбы, отбив пенальти на последней минуте и уехав играть в Англию.
Отдельного упоминания заслуживает спаситель России. Человек, забивший решающий гол Англии в 2007-м, отправивший сборную Хиддинка на великое Евро-2008 и подаривший лучшее лето нашей юности, встречается мне у лифта «Ванда Метрополитано».
— Младен, — говорю ему. – Спасибо вам за…
— За Евро-2008? – перебивает он. – Да знаю я, знаю. За 10 лет выучил: если ко мне подходит человек и говорит с русским акцентом, то хочет поблагодарить за Англию. Если честно, для нас самих это была большая победа. А тут и вам помогли – тоже классно. Мне после того матча сообщений из России пришло больше, чем из Хорватии.
Петрич, оказывается, понимает по-русски:
— Если напьюсь, то говорю вообще идеально, — говорит он.
Но сейчас он трезв, поэтому насущные вещи обсуждаем по-английски.
— Знаете Артёма Дзюбу?
— Конечно, — уверенно кивает Петрич. Во время ЧМ он работал комментатором на швейцарском канале.
— Тут он во время одного шоу («Вечерний Ургант») рассказал о мечте: мол, хочет заменить вратаря на 120-й минуте матча и потащить пенальти. Вы же…
— …Понял, про что вы, — Петрич вновь играет на опережение. – Имеете в виду матч с «Нанси» в Кубке УЕФА, когда поставили пенальти и удалили вратаря? Счет был 2:2, проигрывать было нельзя, и я встал в ворота.
В тот день Младен, игравший за «Базель», взял удар намертво.
— И каково было? Дзюба не зря мечтает?
— Вообще не зря. Взять пенальти — это незабываемое чувство. Вот когда я забивал мячи – а у меня их было больше 200 – то, конечно, был горд собой. Но потащить 11-метровый – это другое. Ты становишься героем для фанатов, партнеров, семьи. Этот эпизод остается в памяти навсегда, у меня даже слов нет, чтобы описать ощущения. Желаю каждому футболисту такое испытать.
Петрич вообще опередил мечты Дзюбы лет на 10. И пенальти на последней минуте брал, и после этого в Англии поиграл. Перешел он в «Фулхэм» как раз в возрасте Артёма.
Звездой Младен не стал, но фанатам своих клубов запомнился.
— Как вообще закрепиться в АПЛ?
— Это вопрос удачи. Дзюба – хороший игрок, у него есть свои сильные качества, что парень доказывал в сборной. Но важно, чтобы ты использовал редкий момент, чтобы попал в игру, чтобы не было травм и тренер в тебя верил. То есть, одного желания недостаточно, если ты, конечно, не футболист уровня Криштиану.
Дальше мы с Петричем вспоминаем Модрича, который не только прижился в «Тоттенхэме», но и получил «Золотой мяч» в «Реале».
— Он пришел в сборную в том самом отборочном цикле перед Евро-2008. Видно было, что это топ-игрок? – спрашиваю я.
— Да легче всего говорить, что уже в нем виделся суперигрок. Но нет, Лука был просто хорош и талантлив, мы и предположить не могли, что он будет лучшим в мире. Но сейчас я просто счастлив за него, он прославил Хорватию. Модрич — пример всем молодым, талантливым игрокам.
С Петричем мы расходимся, а вопрос, кто заслуживает «Золотой мяч» в этом году – подвисает. Например, Месси забил больше всех в Европе, но провалил решающие матчи ЛЧ и в Кубке Испании. Роналду даже не стал лучшим бомбардиром в Италии. Мбаппе под конец года сдулся в «ПСЖ», а Неймар вообще постепенно сворачивает на путь Кокорина и Мамаева.
И если выбирать из других равных, то ближе всего к титулу подбирается защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Игроки уже назвали его лучшим в Англии, а главный клубный титул закрепит его мировые позиции. И, наверное, это будет лучший вариант, если ФИФА захочет оставить равенство в споре Месси и Роналду.
И ровно под рассуждения о голландском защитнике на «Метрополитано» появляется Рио Фердинанд. Он из тех, кто после окончания карьеры набрал не жира, а мышечной массы. На финале ЛЧ Рио работает на одну из крупнейших мировых телекомпаний и мучает оператора ради красивых фото для «Инстаграма».
Я подхожу к нему и прошу о фото.
— Стой, а это кто такой? – показывает он на мою футболку, на которой изображен Михаил Круг.
— Русский певец! – этого объяснения ему достаточно.
— Вы с Видичем – лучшие защитники в истории, — продолжаю я. – А Вирджил второй.
— Нет-нет, ты не правильно посчитал. Вирджил, получается, третий, – шутит Фердинанд. Но вряд ли кто-то оспорит, что голландец проводит выдающийся сезон.
Поддерживает ван Дейка и звезда НБА Д’Анджело Расселл, всю тренировку «Ливерпуля» простоявший за воротами Алисона Бекера. А там было на что посмотреть. Клопп открыл для прессы всю тренировку, на которой команда от разминки до двухсторонки отрабатывала одно упражнение с шестью ударами в одной фазе. Это просто нужно увидеть.
Ну а лучшим в день перед финалом всё равно стал Юрген Клопп. На пресс-конференции его спросили:
— Проиграв несколько финалов подряд, не считаете, что ваша карьера — лузерская?
И Клопп улыбнулся:
— Хотите сказать, что я неудачник? Хорошо. С 2012 года по 2019-й мои команды играли в финалах, но уступали. И, наверное, были бы проблемы, если бы я заперся в комнате и сказал себе: «Юрген, во всём этом твоя вина». Но, если честно, я этого не чувствую. Так что если хотите, называйте меня лузером – у меня с этим никаких проблем. Но знайте, я счастлив и сияю от того, что тренирую «Ливерпуль», что жизнь даёт мне новые шансы взять трофей, и когда-нибудь мы сделаем это.
Звучало уверенно, но «Тоттенхэм» Почеттино хоть и находится в тени, не испытывает никакого давления и поэтому вряд имеет меньше шансов на титул. Так что этот финал, заранее нареченный одним из самых скучных в новейшей истории ЛЧ, точно будет интересным.
- 1 июня 2019
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