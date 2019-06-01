Как живёт Гарри Кейн: семь спален, три «тачки» и никакого алкоголя

Получивший травму лодыжки Гарри Кейн форсировал своё восстановление, чтобы сыграть сегодня в финале Лиги чемпионов. Личный домашний спортзал в процессе реабилитации нападающему тоже пригодился. Как вообще устроен быт капитана сборной Англии? Рассказываем и показываем.

Семья

История отношений Кейна и его жены Кэти Гудленд похожа на голливудскую историю. Они знали друг друга с детства, даже ходили в одну школу. По словам Гарри, возлюбленная следила за его карьерой с самого начала.



«Конечно, она считала это немного безумным», — признался форвард в интервью Esquire. Судя по тому, что между ними всё же завязался роман, с увлечениями будущего мужа Кэти смирилась довольно быстро. Сейчас у пары растут две дочери, и Гарри души в них не чает.

Дом

Семья перебралась в нынешнее жильё в сентябре прошлого года. Дом в Лондоне Гарри и Кэти снимают: в неделю пара платит за него 15 тысяч фунтов стерлингов, так что годовая аренда обойдётся в 780 тысяч. Впрочем, живёт семья Кейна в настоящем дворце с семью спальнями.

Вряд ли цена аренды является проблемой для форварда, получающего 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Судя по фото из «инстаграма» Гарри, в доме царит уютная атмосфера, будто обжит он уже давно.

По окончании арендного срока у Кейна есть право выкупа этого дворца. Помимо большого количества койка-мест, в доме есть полноценный тренажёрный зал. Впрочем, тренируется там по большей части супруга Гарри. Или же скромный форвард просто не афиширует свои занятия в соцсетях.

До этого семья Кейна жила в более скромном домике, у которого поначалу не было даже ограды. В клубе, узнав об этом, покрутили у виска, настоятельно порекомендовав Гарри защититься от воров, бандитов и сумасшедших фанатов. Голеадор сборной Англии намёк понял – и вокруг дома появился стильный забор с воротами.

Автомобили

Английский нападающий ценит произведённые на Британских островах вещи, особенно – автомобили. Все его машины имеют надпись «Made in England», и для Кейна это имеет значение. Его RangeRover, Jaguar и Bentley для него лучшие, потому что появились на свет в той же стране, что и он. Забавно было бы понаблюдать за таким проявлением патриотизма у наших игроков.

Jaguar F-Pace — самый скромный автомобиль в гараже Кейна: его стоимость начинается от 35 тысяч фунтов стерлингов. Ещё одна большая машина Гарри — Range Rover Autobiography. Эта красотка стоит подороже: от чуть более 100 тысяч. Оба аппарата предназначены главным образом для семейных поездок с женой и детьми.

Когда же Гарри хочется погонять, он выгоняет из гаража Bentley Supersports. Компания выпустила всего 710 таких красавиц, и для Кейна она стала первым настоящим спорткаром. Нападающий не исключает, что его коллекция может пополниться иностранными Ferrari или Lamborghini, но для этого он, по его собственным словам, должен выиграть несколько трофеев.

Домашние животные

Брэди и Уилсон – так зовут белых лабрадоров Гарри. Кейн утверждает, что прогулка с ними лучше всего помогает ему расслабиться. Интересно, что эта порода выводилась в Канаде в качестве спасателей и помощников, поэтому можно сказать, что, занимая нападающего «Тоттенхэма» в непростые моменты, собаки выполняют свою прямую функцию.



Как и у всех лабрадоров, у Брэди и Уилсона напрочь отсутствует чувство агрессии. Если вы случайно встретите Гарри Кейна, выгуливающего своих собак, можете не переживать: питомцы разве что оближут вас с головы до ног.

Досуг

Помимо прогулок с собаками, в качестве отдыха форвард обожает посиделки с друзьями. Злачным местам Кейн предпочитает барбекю у дома или игру в гольф. Даже сам Гарри не помнит, когда последний раз наведывался в ночной клуб. С его собственных слов.



А вот путешествовать в компании любимой жены и детей англичанин очень любит, проводя короткий отпуск максимально продуктивно. Впрочем, даже в поездках Гарри поддерживает форму, избегая спиртного.