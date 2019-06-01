Финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». LIVE!

Психи!

Британские фанаты целый день кайфуют в Мадриде:

Красавец!

УЕФА постепенно разогревает болельщиков перед игрой, публикуя статистику потенциальных героев матча. Вот Фирмино.

Болельщики… «Аякса». Заблудились, что ли?:)

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: до матча Фото: «Чемпионат»

Очередь в официальный фан-стор ЛЧ.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: до матча Фото: «Чемпионат»

А пока болельщики только стягиваются на стадион (в бары, на диваны...), голосуйте за победителя и оставляйте прогнозы на счет в комментариях (после сверим с реальным результатом).

Добрый вечер, друзья! Вот и дождались мы решающего матча Лиги чемпионов. Сегодня в Мадриде, на роскошном стадионе «Ванда Метрополитано», два английских клуба выяснят, кто из них более достоин звания лучшего в Европе, а мы это грандиозное событие в полной мере осветим. Наша трансляция позволит вам не пропустить ничего интересного до и во время игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и обсудить перипетии матча в режиме онлайн. Так что не проходите мимо и оставайтесь с нами!

Скоротать время в ожидании финала вам помогут наши превьюшные материалы. Вот некоторые из них:

«Саутгемптон» — тоже финалист Лиги чемпионов. Доказываем одной картинкой Вы не поверите, сколько участников финала прошло через этот клуб.

«Золотой мяч» отдаём ван Дейку. А Дзюбу ставим в ворота Что мы решили перед финалом ЛЧ в Мадриде.

Пути «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» к финалу – самые крутые в истории Лиги чемпионов «Никогда не сдавайся» — лозунг, под которым две английские команды доехали до Мадрида.

Сегодня на их мужей смотрит весь мир. Жены финалистов Лиги чемпионов Многие из них сегодня придут на «Ванда Метрополитано», чтобы поболеть за своих мужей — футболистов «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Сколько денег потратили финалисты ЛЧ на свои составы Упс. Есть сюрприз.

«Ливерпуль» жалко. За него переживает весь мир Егоров увидел Мадрид красно-белым.