Финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». LIVE!

Психи!
Британские фанаты целый день кайфуют в Мадриде:
Красавец!
УЕФА постепенно разогревает болельщиков перед игрой, публикуя статистику потенциальных героев матча. Вот Фирмино.
Болельщики… «Аякса». Заблудились, что ли?:)
Очередь в официальный фан-стор ЛЧ.
А пока болельщики только стягиваются на стадион (в бары, на диваны...), голосуйте за победителя и оставляйте прогнозы на счет в комментариях (после сверим с реальным результатом).
Добрый вечер, друзья! Вот и дождались мы решающего матча Лиги чемпионов. Сегодня в Мадриде, на роскошном стадионе «Ванда Метрополитано», два английских клуба выяснят, кто из них более достоин звания лучшего в Европе, а мы это грандиозное событие в полной мере осветим. Наша трансляция позволит вам не пропустить ничего интересного до и во время игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и обсудить перипетии матча в режиме онлайн. Так что не проходите мимо и оставайтесь с нами!
Скоротать время в ожидании финала вам помогут наши превьюшные материалы. Вот некоторые из них:
- 1 июня 2019
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