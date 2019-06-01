В 2017-м его никто не хотел покупать. Теперь он — ключевой игрок финалиста ЛЧ

Дидье Дешаму перед домашним чемпионатом Европы приходилось отбиваться от вопросов журналистов. Главный тренер сборной Франции упорно видел в стартовом составе Муссу Сиссоко, да ещё и на позиции правого вингера — там, где у французов столько таланта, что хватит на пять топ-сборных. Дешама обвиняли в том, что Сиссоко — его любимчик, тренер это отрицал. В итоге в проигранном португальцам финале полузащитник был лучшим на поле среди игроков в синих майках: успевал за каждым мячом, страховал партнёров, когда те рисковали и покидали свои позиции, выиграл вообще всю борьбу. Но сразу после того, как Эдер забил единственный мяч в овертайме, Дешам снял Сиссоко и выпустил Антони Марсьяля. В общественном сознании это выглядело принятием ошибки со стороны тренера, хотя на самом деле за 10 минут до финального свистка нужно было просто кидать всех вперёд.

Для Дешама крайне важно соблюдать оборонительный баланс. Чем больше классных креативных футболистов он получал, тем больше думал о необходимости наличия надёжного игрока не только на центральной оси поля. Так появилась главная тактическая фишка сборной Франции — ложный вингер, футболист, который выходит формально ближе к фланговой зоне и обеспечивает а) покрытие глубины поля; б) активную работу крайнего защитника на своём фланге. В 2016-м Сиссоко убедил Дешама в том, что такой узкопрофильный футболист нужен на поле для больших побед, а в 2018-м ложного вингера уже слева играл Блез Матюйди. Дембеле, Фекир, Лемар, Товен — все эти креативщики были принесены в жертву балансу, который обеспечивал игрок без ярких телевизионных качеств.



За пару недель до чемпионата Европы-2016 Сиссоко на пару с другим сегодняшним финалистом Вейналдумом вылетел из Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Попадание в старт сборной обеспечило ему хороший ценник, но брать Массу было опасно — у Дешама он отвечал за баланс, а у Рафы Бенитеса играл «десятку» с неплохой статистикой, но неровной игрой. Тридцать миллионов евро за Сиссоко в итоге выбросил «Тоттенхэм», что вообще не похоже на клуб Леви. И достаточно быстро и клуб, и футболист начали страдать.



Места Алли, Эриксена и Кейна в верхней тройке не обсуждались — кроме тех случаев, когда кто-то из них получал повреждения. Вектор игры, выбранный Маурисио Почеттино, предполагал центрального защитника в тройке с длинным пасом (с этим прекрасно справлялся Эрик Дайер) и двух центральных полузащитников с хорошим объёмом борьбы — эти места занимали Дембеле и проведший восхитительный сезон-2016/17 Ваньяма. Сиссоко тоже отлично умеет бороться, но проблема была в том, что в такой игровой модели ему приходилось играть против соперников лоб в лоб. Это не совсем то, что раскрывает лучшие качества Сиссоко — поэтому Дешам и двигал его ближе к флангу. Тоби Алдервейрельд уже по ходу нынешнего сезона объяснял: «Он даёт единоборства, двигательную активность. Его расположение на поле всегда создаёт эффект присутствия». Речь о развороте спиной к одной из боковых линий, которое позволяет видеть почти всё поле. Сиссоко — из редкого класса футболистов, кому важно видеть поле до длине, а не по ширине.

В первом сезоне Мусса провёл всего восемь матчей в стартовом составе, и Почеттино откровенно критиковал его игру. Летом 2017-го «Тоттенхэм» был готов продать француза после всего одного бесславного года, но высокий ценник отпугивал потенциальных покупателей. Сам Сиссоко заявлял, что хочет уйти, чтобы не потерять шанс сыграть на чемпионате мира, а Почеттино чуть позже признавал, что футболист не был продан только потому что никто не захотел его забирать. Прошлый сезон принёс полузащитнику больше игровых минут и частичное возвращение лучших функций, но железным игроком основы Сиссоко так и не стал.

И, как в последнее время часто бывает с «Тоттенхэмом», чем команде хуже, тем команде лучше. За год клуб никого не приобрёл, и тренеру пришлось подстраиваться под лучшие качества всех имеющихся футболистов.

Почеттино адаптировал игровые принципы под Сиссоко в составе — вне зависимости от от того, какую схему выбирал тренер, лучшие функции француза учитывались. Чаще всего Мусса выходил или правым центральным полузащитником, или правым центральным в ромбе; чуть реже — чистым опорным при игре в три центральных защитника. На каждой из этих позиций Сиссоко получал свободу играть так, как он привык. Посмотрите полторы минуты его игры.

Я специально не стал отмечать Сиссоко на видео кружочком — вы легко найдёте его, потому что в первые пять секунд после возобновления игры он уже дважды покажет рукой, куда надо двигать мяч. Это — эффект видения поля по его длине, о чём говорил Алдервейрельд. Затем, после того, как мяч у «Тоттенхэма» передвигается на левый фланг, Сиссоко покрывает глубину, сдвигаясь на ось поля. В быстрой атаке Мусса подключается за дальнего игрока соперника, понимая, что нападающий «Тоттенхэма» заберёт на себя часть его внимания — затем атака перетекает в позиционную, и француз садится ниже. Центральный защитник делает крайне рискованную передачу на Сиссоко, и соперник накрывает того прессингом — и здесь только умение развернуться боком до приёма мяча помогает французу не потерять мяч. Этим умением в своё время обладал другой француз, Кристоф Карамбё: всегда казалось, что он опоздал с моментом вступления в борьбу, но именно разворот до приёма мяча позволял ему выйти победителем из дуэли. В конкретном случае велика вероятность, что такая игровая особенность помогла команде избежать четвёртого мяча на «Этихаде».

И ещё одна особенность действий Сиссоко на этом видео роднит его с Карамбё или Эмманюэлем Пети. И Карамбё, и Пети казались немного неуклюжими, и когда принимали мяч, создавалось ощущение, что они держат его неуверенно и боятся принять решение. На самом деле оба этих футболиста обладали важнейшим для полузащитника свойством подумать лишнюю секунду и не принимать первое решение, которое пришло им в голову. В момент, когда часы показывают 22:47, Сиссоко принимает мяч, и первая его мысль — отправить диагональ на Кирана Триппье, открывающегося на дальнем краю. Однако в следующую секунду Мусса оценивает риски: только что Триппье отдал плохую передачу назад, в целом по матчу выглядит не слишком уверенным, а Стерлинг не отошёл на свою половину поля. Если перевод не получится (будет неточным или Триппье не обработает мяч), или если Триппье отдаст ещё одну неточную передачу, то соперник получит стопроцентный шанс на быструю атаку — при этом сам Сиссоко находится не на своём участке поля. Первая мысль подавлена — и полузащитник принимает решение сохранить мяч и восстановить игровую структуру.

Благодаря такой незаметной на первый взгляд работе Сиссоко стал ключевым футболистом «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне. Часто он даже не попадает в телевизионную картинку в те моменты, когда помогает команде создать момент. Когда «Тоттенхэм» строит атаки со своей трети, француз сдвигается ближе к оси и активным поведением (открыванием, жестикуляцией) заставляет вингера соперника играть персонально против себя. Если ловушка работает, а игра перемещается на другой фланг, задача Сиссоко — сохранить внимание вингера соперника на себе. В этот момент крайний защитник «Тоттенхэма» забегает в свободную зону и получает возможность отдать острую передачу или пробить без сопротивления. Вот как это работает.

И ещё один момент. Частично своим переходом на ключевые роли в команде Сиссоко обязан Сону: кореец разбил тройку Алли — Эриксен — Кейн и позволил кому-то из первых двух опускаться аж до линии защитников при построении атак. Это — то, что нужно для хорошей игры француза: прессинг-внимание соперника всегда будет сосредоточено на Алли или Эриксене, и он может включить своё видение длины поля на полную мощность. Как только один из центральных полузащитников соперника не откатывается на свою позицию, уйдя далеко за англичанином или датчанином, Сиссоко ловит разрыв между линий и открывается в свободную зону, не забывая посмотреть вперёд перед тем, как примет мяч.

Обратите внимание, как этот лёгкий выход из-под прессинга с помощью француза взбесил Юргена Клоппа ещё до того, как дело дошло до голевого момента. Сегодня у футболиста, который ещё полтора года назад не нужен был никому, будет возможность разозлить немецкого тренера «Ливерпуля» ещё раз.