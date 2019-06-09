Есть ли жизнь после карьеры? Чем занимаются легенды

«Чемпионат» запускает новую серию материалов, в которых будет рассказано, как сложилась судьба у легенд мирового футбола после завершения карьеры.

Клубы: «Майти Баролл», «Инвисибл Элевен», «Африка Спортс», «Тоннер», «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити», «Марсель», «Аль-Джазира».



Трофеи: чемпион Либерии (х2), Кубок Либерии, Кубок Франции (х3), чемпион Франции, Кубок французской лиги, чемпион Италии (х2), Кубок Англии; «Золотой мяч», футболист года в Европе, африканский футболист года (х3), игрок года ФИФА.



Год завершения карьеры: 2003.



Единственный футболист, получивший «Золотой мяч», чья сборная ни разу не играла на чемпионате мира.



Первый футболист в истории, который одновременно стал лучшим и в Европе, и в Африке.



По окончании карьеры в 2003 году у Веа не возникло вопросов, что делать дальше: ещё футболистом он хотел улучшить свою страну и помочь страдающим. Первый шаг был сделан в 1994 году — тогда Джордж стал послом детского фонда ООН. В перерывах между матчами Веа летал в Африку, чтобы организовать пункт раздачи еды, открыть новый детский приют, а также рассказать детям о здоровье, мире и образовании. «Для большинства, особенно для африканских детей, я являюсь образцом для подражания, одним из тех, кто добился успеха, поэтому они откликаются на мой «голос». Я, как и многие другие знаменитости, действительно могу что-то изменить, а не просто добавить новый штрих в своё резюме или публичный образ», — говорил он тогда.



Через год после окончания карьеры Веа создал политическую партию «Конгресс за демократические перемены» и выдвинул свою кандидатуру на пост президента родной Либерии. Для проведения агитации бывший футболист открыл канал Clar TV и запустил радиостанцию King FM. Он хотел дать стране «самое элементарное – электричество, образование и дороги». В первом туре Джордж одержал победу, но во втором проиграл Эллен Джонсон-Серлиф – первой женщине, которая стала президентом африканской страны. Партия Веа итоги выборов назвала сфальсифицированными, но наблюдатели признали голосование честным. Поражение футбольной легенды связали с отсутствием должного образования (он так и не закончил школу, а лондонский университет, где он получал степень бакалавра, закрыли из-за выдачи фальшивых дипломов) и нехваткой политического опыта.



Преследуя цель стать президентом, Веа всё-таки окончил школу, а после уехал в Америку – получать высшее образование. В 2011 году он снова баллотировался на пост главы Либерии, но снова проиграл: народ переизбрал Джонсон-Серлиф. Первый успех пришёл к Веа спустя три года, когда его выбрали на должность сенатора графства Монтсеррадо.



В 2017 году настало время новых выборов. После двух сроков Джонсон-Серлиф не смогла баллотироваться вновь, да и вряд ли бы её поддержали в этот раз: экономика рухнула, в стране бушевала лихорадка Эбола, вспыхивали гражданские войны и увеличивалось число экстремистских организаций. Конкурентом Веа на выборах был заместитель Джонсон-Серлиф, но он проиграл в обоих турах.



«В жизни я привык добиваться поставленных задач. Сегодня я с глубокими чувствами хочу сказать вам спасибо, люди Либерии, это честь для меня быть избранным. Это большая надежда», — сказал Веа после долгожданной победы в декабре 2017 года. Инаугурация прошла на футбольном стадионе – на глазах у 40 тыс. человек.



Первый год его президентства получился неоднозначным. Ратуя за борьбу с коррупцией и гражданскими войнами, Веа окружил себя людьми, которых в этой коррупции и войнах обвиняли. Экономика, несмотря на точечные реформы, по-прежнему находится в упадке, а люди, согласно либерийским газетам, жить лучше не стали. Но вряд ли за этот год стоило ждать невероятного подъема – Веа получил страну в разрухе и бедности, а на искоренение этих проблем придётся потратить немало ресурсов и времени.

Джордж Веа снова играет в футбол. Если что, он действующий президент Либерии Политик провёл на поле 79 минут.

Клубы: «Ньюкасл», «Тоттенхем», «Лацио», «Рейнджерс», «Милдсборо», «Эвертон», «Бернли», «Ганьсу Тяньма», «Бостон Юнайтед».



Трофеи: Кубок Англии, чемпион Шотландии (х2), Кубок Шотландии, Кубок шотландской лиги.



Год завершения карьеры: 2004.



Состоит в Зале славы английского футбола.

Гаскойн, будучи очень талантливым футболистом, не сумел раскрыться в полной мере. Причин этому было несколько: депрессии, панические атаки, море алкоголя, тусовок и наркотики. В начале 2000-х он впервые попал в клинику в Аризоне, где лечили алкоголиков и наркоманов: «Это было действительно тяжело. Из твоего организма выводят огромное количество гадости. В клинике осознал, что я – алкоголик». Пройдя курс лечения, он вернулся в футбол, но в скором времени сорвался и снова начал пить. Пришлось вернуться в клинику – помогло, правда, вновь ненадолго. Позже в своей биографии Гаскойн напишет: «Я жил чертовски ужасной жизнью и был полным ***. Был Газзой, вместо того чтобы быть Полом Гаскойном. Я очень расстраивался, читая всю эту ересь в газетах. Пытался успокаивать себя тем, что неважно, что говорят обо мне и неважно, что лгут люди, рассказывая обо мне газетчикам. Но у них было преимущество — они всегда выигрывали».



Карьера катилась в никуда: переговоры с клубами постоянно срывались, предложений у Пола не было. Закончив с футболом, он стал пить ещё больше. В 2013 году его агент Терри Бейкер рассказал, что Гаскойну нужна серьёзная помощь. Пол вновь поехал в клинику, и, кажется, на этот раз успешно. В конце 2017-го он завёл себе аккаунт в «Твиттере», где часто публикует селфи и желает всем хорошего дня, начал заниматься благотворительностью и продвижением фонда, помогающего побороть алкоголизм и наркоманию. Недавно Гаскойн принимал участие в матче ветеранов «Тоттенхема» — стадион встретил его бурными аплодисментами.

Пей, гуляй. 10 историй о Поле Гаскойне Сегодня 50 лет исполняется Полу Гаскойну – самому незаурядному алкоголику и хулигану в истории футбола.

Клубы: «Осер», «Мартиг», «Марсель», «Бордо», «Монпелье», «Ним Олимпик», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед».



Трофеи: чемпион первого дивизиона Франции, Кубок Франции (х2), чемпион первого дивизиона Футбольной лиги, Суперкубок Англии (х4), Кубок Англии (х2), чемпион Англии (х4); лучший футболист Европы.



Год завершения карьеры: 1997



Первый игрок АПЛ, который оформил хет-трик.



Первый футболист АПЛ, который получил четыре красные карточки за сезон.



У Кантона есть «Бронзовый мяч» — награда, которую выдавали третьему футболисту Европы.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» запомнили французского нападающего за красивые и многочисленные голы, капитанскую повязку и тяжёлый характер, который часто становился причиной необузданного поведения на поле. Карьеру Кантона завершил по футбольным меркам довольно рано: Эрику было чуть за 30, когда он объявил о своём решении. Дело было не в возрасте и не каких-нибудь травмах – ему просто захотелось попробовать что-нибудь ещё, поэтому он полностью погрузился в сферу кино. «Новый опыт мне необходим, мне нравится чувствовать себя неофитом. То, что я стал актёром, не так уж и важно — важно, что я почувствовал риск», — рассказывал он в одном из интервью. Сниматься Кантона начал в 1995 году и с тех пор, согласно «Кинопоиску», успел поработать в 29 картинах. Одной из лучших его ролей, по признанию многих критиков, — в фильме «В поисках Эрика», где он играет самого себя. Судя по «Инстаграму», Кантона продолжает сниматься в кино.