Стадион финала ЛЧ стоил 300 млн евро. России нужно завидовать?

Что уж говорить о Петербурге и Москве, если даже арена в Мордовии обошлась дороже.

«Атлетико» сыграл на новом «Метрополитано» в 2017 году, практически одновременно с вводом в эксплуатацию российских стадионов к чемпионату мира. В тот период мы задавались логичными вопросам: как получилось, что даже «Мордовия-Арена» стоила на 20 миллионов евро дороже? Но куда чаще сравнения отправлялись в сторону Санкт-Петербурга: почему при одинаковой вместимости в 68 тысяч зрителей, затраты на строительство отличались минимум в 2,5 раза?!

И прогулки по испанскому стадиону между тренировками «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» оказалось достаточно, чтобы почувствовать разницу.

«Стадион «Метрополитано» — здесь сыграют финал ЛЧ Фото : «Чемпионат»

Арена «Атлетико» по понятным экономическим причинам сразу стала популярной у российских СМИ — о ней часто писали, поэтому во избежание повторов ограничимся короткой справкой. Новое сооружение появилось на месте старого олимпийского стадиона, долгие годы использовавшегося для нужд легкоатлетической ассоциации. Фанаты, конечно же, были недовольны отъездом с потрепанного, но родного «Висенте Кальдерона» и даже объявляли бойкот клубу. Дело в том, что правление назвало стадион не в честь великого Луиса Арагонеса, а воспользовалось многомиллионным предложением китайской компании, владеющей 20 процентами акций клуба – так и появилось полное имя «Ванда Метрополитано».



Протест в итоге дошел до того, что на второй сезон болельщики… выкупили рекордные 56 тысяч абонементов, что на 1,5 тысячи больше полной вместимости старого «Кальдерона». Люди слишком быстро привыкли к хорошему, но ведь всегда можно оправдаться, что имя Арагонеса они оставили в сердце.

На этом исторические споры можно закрывать, потому что у «Атлетико» началась новая жизнь в новом доме. Как правильно сказал Фернандо Торрес: «Ветераны гордились тем, что играли на «Кальдероне», а мы будем рассказывать детям, что открывали «Метрополитано».

Полотнище с портретом Луиса Арагонеса на старом стадионе «Висенте Кальдерон» Фото : Getty Images

Дальше — к впечатлениям от стадиона. Да, это вместительный, современный и стильный объект. Например, за счет экономичных материалов и специальных диодов он может менять облик в зависимости от хода матча. После голов «Атлетико» арена перекрашивается в красный, а вечерами перед финалом Лиги чемпионов цвет ее настроения – синий.

Удобна и свежепостроенная станция метро. Ее не превратили во второй музей клуба, нагружая вычурными скульптурами, а просто сделали самую широкую платформу в Мадриде, избавив фанатов от давок на входе и у турникетов.

Именно по ветке «Метрополитано» ходят самые новые и вместительные составы, хотя обычно в испанском метро тесно.

Путь из центра до стадиона занимает 35 минут – примерно столько же ехать от Кремля до «Открытие Арены». Но если край города для стадиона «Спартака» обозначен МКАДом, то «Метрополитано» — соседством с аэропортом.

В отличие от других топ-клубов, на стадионе «Атлетико» очень скромный магазин. Он занимает один этаж и забит игровыми футболками с фамилиями игроков женской и мужской команд. Даже в Екатеринбурге ассортимент шире.

Удивительно для 21 века, но на «Метрополитано» все еще есть кассы. Правда, служат они в основном убежищем от солнца для журналистов, стоящих в очереди за аккредитацией. С организацией работы журналистов в Мадриде немного перемудрили.

Окрестности «Метрополитано» не впечатляют. Если представить себя туристом, то здесь нет ничего, что заставило бы вернуться. «Газпром-Арена», например, со своими навесными мостами, обустроенными парками, ресторанами и игровыми зонами — на фоне стадиона финала ЛЧ выглядит эпохально. А парк «Краснодара» по сравнению с выжженной землей окраины Мадрида – просто райский сад.

Город лучше всего видно с верхних рядов стадиона. Оттуда, правда, не очень-то заметны футболисты, но об этом позже. Так вот, через два года после введения стадиона в эксплуатацию клуб только-только засадил территорию маленькими кустиками, из-за чего на подходе к арене пустоту дополняет чудесный аромат навоза.

На другой стороне – прямо-таки тушинский пейзаж. Недостроенная парковка, краны и чистое поле. Так что 300 миллионов евро – сумма для комплекса далеко не окончательная.

Теперь к конструкциям трибун. Они выполнены в овальной форме и отделены друг от друга, из-за чего центральные сектора расположены очень высоко.

С мест, которые перед финалом ЛЧ продаются с рук по 3-4 тысячи евро, сложно различать футболистов, а уж противоположная трибуна и вовсе скрыта из-за тех самых материалов, которые раскрашивают стадион. Такие же неудобства приходилось испытывать, например, на временной трибуне стадиона в Екатеринбурге, но помните, как мы себя перед ЧМ из-за этого бичевали?

На вмещающей те же 68 000 зрителей «Газпром-Арене» футбол идеально видно с любого места. На верхотуре стадиона в Петербурге работают и точки питания, и зоны развлечения. На «Метрополитано» же за едой спускаться долго, а возвращаться вряд ли захочется.

В помещениях у трибун – тоже ничего лишнего. Широкий бетонный проспект и стенды с хот-догами. Цена одной сосиски на финал ЛЧ – 7,5 евро.

Надо признать, что с других мест «Метрополитано» смотреть футбол очень удобно. Даже на трибунах за воротами можно не только комфортно усесться, но и вытянуть ноги. Но похожие расстояния между рядами есть и в Питере, и на стадионе «Краснодара».

Чаша «Метрополитано» также исполнена очень просто. Здесь даже нет привычных для России огромных, панорамных экранов – на каждой из трибун просто висит по одному небольшому табло. Про «Краснодар» мы просто промолчим.

В Испании мы имеем дело с экономичной, удобной бетонной коробкой, защищающей болельщиков от солнца и примечательной «самым большим флагом», развевающимся у одной из трибун. Здесь можно спокойно смотреть футбол, лениво грызть семечки и не чувствовать себя пупом земли, к чему так стремится российская душа.

Фото: «Чемпионат»

Так что можно дальше проводить параллели и утрировать, сводя разницу в стоимости стадионов к коррупции, лени и другим нашим грехам, но, если уж честно, «Газпром-Арена» по сравнению с «Метрополитано» — сооружение абсолютно другого уровня и функционала.

Фото: «Чемпионат»

Стадион в Петербурге – огромный комплекс, где можно с удовольствием играть и смотреть футбол, даже когда на улице минус 30. И задумываться о несправедливости сейчас точно нужно не из-за в потраченных средств – мы же не инопланетяне, понимаем особенности собственной экономики. Грустить нужно из-за того, что такую арену при российском климате позволить себе может только один клуб.



«Краснодару», кстати, такой стадион был не нужен, но Галицкий взял другим, построив одно из лучших футбольных мест в Европе.

Фото: РИА Новости

Так что завидовать «Метрополитано» нет смысла. В России теперь тоже есть где смотреть футбол – нужно только разобраться, как сделать продукт привлекательным для народа. Но это уже другая тема.