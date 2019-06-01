В детстве он играл мячом из носков и хотел закончить с футболом. История Салаха

В детстве хотел бросить футбол

Мохаммед родился и вырос в небольшой деревушке Нагриг между Александрией и Каиром. Семья Салахов жила небогато – отец был обычным торговцем, зарабатывал не так уж много, но на жизнь хватало. По телевизору Мо смотрел матчи с участием Роналдо и Зидана, а потом старался повторить их финты во дворе. Сделать это было не так уж просто – хотя бы потому, что у детей не было нормального мяча. Что-то похожее на него лепили из старых носков: сворачивали в форму шара и склеивали.



В школьной команде дела обстояли получше. На одном из турниров Салаха заметили скауты каирского клуба «Эраб Контракторс» и пригласили к себе. Мальчик, который жил мечтой о большом футболе, с радостью согласился. Мо подписал свой первый контракт – ему было всего 14.

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На тренировки, которые проходили пять дней в неделю, приходилось добираться по четыре часа. Из-за этого сильно страдала учеба: Мо регулярно пропускал занятия и получал плохие оценки. «Я шёл на занятия к девяти утра, а через пару часов доставал объяснительную от клуба: «Мохаммеду разрешено покинуть школьные занятия раньше, чтобы он мог успеть на тренировку к двум часам дня», — рассказывал в одном из интервью Салах.



В какой-то момент Мо перестал играть, что сильно ударило по его настрою: «Я сидел на скамейке в течение двух месяцев, не играл вообще. Сказал тогда отцу, что не могу ездить на тренировки по четыре часа каждый день и сидеть на лавке. Я плакал и хотел бросить футбол, — рассказывал Салах. — Отец сказал мне: «Послушай, все, кто стали со временем знаменитыми, сильно страдали в детстве. Путь к звездам тернист… Просто сосредоточься на игре, тренируйся, и я уверен, что ты снова выйдешь на поле». Я до сих пор помню этот разговор, мы были в машине, я ехал на очередную тренировку, на часах шесть утра. Я послушал отца, стал работать упорнее и вскоре снова стал играть. Спасибо ему».

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Играл левого защитника

В «Эраб Контракторс» тренеры использовали схему 3-5-2, Салах играл на позиции левого центрального защитника. Все изменили слезы: «У нас был очень жёсткий и тяжёлый матч с прямым конкурентом, который мы выиграли 4:0, – рассказывал Саид Аль-Шешени, тренер Салаха в команде U16. – В раздевалке праздновали все, кроме Мо. Он плакал, потому что в таком важном матче не забил. Он изо всех сил пытался покрыть большое расстояние и убежать в атаку. Я понял, насколько сильно Салах хочет забивать».



После этого Мо сдвинули чуть выше, и он наколотил 35 мячей.

Всегда верил в свой успех

В интервью Sports Illustrated перед чемпионатом мира-2018 Салах сказал: «У меня всегда была вера в себя, поэтому я ничему не удивляюсь. Мне нравится то, что я делаю. Мне нужно много и упорно работать, чтобы играть так хорошо снова и снова, много лет. Я работаю над своими слабостями и стараюсь всё время прогрессировать – постоянно провожу дополнительное время в тренажерном зале после тренировки, перед тренировкой, после игры… В этом году у меня почти в два раза больше голов, чем в прошлом. А в прошлом во много раз больше, чем два года назад в «Челси». Каждый год я вижу и чувствую, что стал сильнее и лучше. Для меня это самое главное».

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В «Базеле» Салах провел два прекрасных сезона: забил 10, отдал 11 голевых, выиграл чемпионат Швейцарии и привлек внимание «Челси»: ему лично звонил Моуринью и звал в клуб. Португалец как-то сказал: «Мы играли против «Базеля» в Лиге чемпионов, Салах выглядел ребенком, и я влюбился в этого ребенка». Переход в итоге состоялся – контракт подписали на пять лет. Но вскоре карьера Мо в лондонском клубе зависла над пропастью, хотя он правда очень старался.За два сезона в АПЛ он сыграл всего в 13 матчах и забил два гола.



После была аренда в «Фиорентину», два успешных сезона в «Роме» и переход в клуб, где он, по его словам, всегда хотел играть – в «Ливерпуль». После трансфера он сказал: «Когда я был юн, я мечтал однажды сыграть за этот клуб. Когда мне представился шанс попасть сюда, я долго думал, стоит ли мне остаться в «Роме» или же решиться на переход, ведь это стало бы осуществлением детских грез. Я принял решение вернуться в АПЛ. Я всегда играл за «Ливерпуль» на PlayStation. У меня была команда со Стивеном Джеррардом, Сами Хююпя и Джейми Каррагером. Мне очень нравились «мерсисайдцы» и их стиль».

Попал в скандал из-за поцелуя в щеку

В «Базеле» Салах получил приз лучшему молодому игроку чемпионата Швейцарии. Когда девушка вручала ему приз на торжественном мероприятии, он приобнял ее и поцеловал в щеку. На следующий день после мероприятия Мо с ужасом читал египетские газеты: журналисты выставляли его аморальным ненавистником традиционных ценностей.

Фото: Getty Images

Его могли забрать в армию

Высшее образование Салах так и не получил: в 22 года поступил в один из университетов Египта, но вскоре его оттуда отчислили. Наименьшей проблемой было отсутствие диплома, куда более важным на тот было не попасть в армию. Салаху бы пришлось служить от года до трех лет, покидать страну при этом запрещалось – даже на пару дней.



«Салах заявил, что шокирован этим решением. Он сказал мне, что старается представлять Египет в лучшем свете, а теперь страна отвечает ему вот таким образом?» – сказал директор сборной Египта Ахмед Хассан.



Чтобы решить эту проблему, премьер-министру Египта Ибрагиму Махлябу пришлось вмешаться в переговоры между министром высшего образования страны и главным тренером национальной команды Шавки Гариба.



В итоге Салах получил освобождение от армии.

Salah Pizza

Болельщики «Фиорентины» в одной из пиццерий придумали Salah Pizza. В пиццу имени Салаха добавляли моцареллу, пармезан, сыр из молока буйвола и белые грибы. Правда, потом, когда Мо ушел в «Рому», флорентийскую пиццу переименовали в честь Паулу Соузы.

Дал другое имя дочке из-за казино

На свадьбу Салах пригласил весь Нагриг – двери были открыты для всех. По его подсчетам, на торжестве присутствовало около 1000 человек.



Спустя некоторое время у пары родилась дочь, которую изначально назвали Мекка – в честь города, куда мусульмане совершают паломничество. Но потом Мо передумал, так как ему показалось, что имя созвучно с названием сети казино «Мекка Бинго», и переименовал дочь вМакку.

Получил звание почетного гражданина Чечни

Сборная Египта во время чемпионата мира жила в Грозном, и власти Чечни постоянно пытались продемонстрировать всяческое гостеприимство: Салаху на день рождения подарили торт весом в 100 кг, Рамзан Кадыров один раз собрал игроков на праздничный ужин в честь сборной. Позже Кадыров подписал указ о присвоении Салаху звания почетного гражданина Чечни.

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Помогает родной деревне. И не только

— В Нагриге есть школа и молодежный центр имени Салаха. Мэр деревни безумно гордится известным футболистом: «Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира. Он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи».



— Салах перечисляет молодоженам деньги на проведение свадеб.



— В 2017 году дал Египту 210 тысяч фунтов, потому что стране требовалась поддержка иностранной валюты.



— Также Салах пожертвовал 27 тысяч фунтов в фонд, который помогает семьям ветеранов египетского футбола, которые столкнулись с финансовыми проблемами.