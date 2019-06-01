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Был ли пенальти в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»?

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Был ли пенальти?
Максим Ерёмин
Пенальти или нет? Спорный момент из финала Лиги чемпионов
Он может очень многое решить.
Футбол / Лига чемпионов 0

В финале ЛЧ первый гол в ворота «шпор» залетел на первых минутах матча. С пенальти, на тему которого уже зарубились интернет-воины.

Отличился Сиссоко: ну скажите, зачем было выставлять руку вверх в том эпизоде?

Тем не менее, нашлось уйма тех, кто утверждает: пенальти не было. Во-первых, француз изначально не совершал движения к мячу. А во-вторых, не все уверены, что он в принципе попал в руку.

Временно отстранимся от вопроса и спросим вас: сами что думаете?

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