Пенальти или нет? Спорный момент из финала Лиги чемпионов
Он может очень многое решить.
В финале ЛЧ первый гол в ворота «шпор» залетел на первых минутах матча. С пенальти, на тему которого уже зарубились интернет-воины.
Отличился Сиссоко: ну скажите, зачем было выставлять руку вверх в том эпизоде?
Тем не менее, нашлось уйма тех, кто утверждает: пенальти не было. Во-первых, француз изначально не совершал движения к мячу. А во-вторых, не все уверены, что он в принципе попал в руку.
Временно отстранимся от вопроса и спросим вас: сами что думаете?
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