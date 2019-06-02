Клопп наконец-то выиграл еврокубок. Всё решил пенальти на первой минуте

Тренерский финал

Юрген Клопп и Маурицио Почеттино топовые тренеры. Однако каждому из них было что доказывать в Мадриде. Прежде всего, самим себе. Немец до этого проиграл три из трёх еврокубковых финала: два в Лиге чемпионов (2013, 2018) и один в Лиге Европы (2016). Аргентинец вообще не завоевал ни одного трофея за десять лет тренерской карьеры.

«Наверное, я рекордсмен мира по количеству выигранных полуфиналов. Но если бы я написал об этом книгу, её никто бы не купил», – блестящий пример самоиронии от Клоппа, не правда ли?

Пенальти за 23 секунды

В футболе иногда всё меняется за какие-то 23 секунды. Даже в финале Лиги чемпионов. Ты можешь придумывать сценарий на игру, размышляя днями и неделями над тактикой, но мяч попадёт в руку Муссе Сиссоко и отправит твой план «А» в мусорное ведро. Целился ли Садио Мане специально в руку полузащитнику «Тоттенхэма»? Коснулся ли мяч сперва груди Сиссоко? Так или иначе судья Дамир Скомина сразу же указал на «точку», а помощники словенца с VAR подтвердили его правоту. Мо Салах уже на второй минуте пережил совсем другие эмоции, чем в прошлогоднем финале с «Реалом», когда ушёл с поля из-за травмы – забил с пенальти.

«Ливерпуль» смелее после гола

«Тоттенхэму» нужно было отыгрываться, а смелее прессинговал «Ливерпуль». Понятно, что команда Клоппа в принципе больше играет в давление, однако «шпоры» просто боялись соперника. Рискнёшь, увлечёшься атакой – получишь пас за спину, после которого Мане, Салах или Роберто Фирмино забьют второй. Хотя вроде бы возможности для развития атак у номинальных хозяев были. Казалось, есть пространство между линиями обороны и полузащиты «Ливерпуля», когда тройка центрхавов красных поднимается в прессинг. Кроме того, можно было использовать рывки Дэнни Роуза: за ним неохотно опускался Салах, а Джордан Хендерсон, страхуя египтянина, открывал зону в центре. Тем не менее футболисты «Тоттенхэма» понимали, что это «Ливерпуль» диктует им свою игру, поэтому до перерыва «шпоры» почти ничего не создали.

Тень Кейна

Во втором тайме игра должна была вскрыться, и это произошло в том числе благодаря решению Почеттино. Аргентинский тренер «шпор» поднял выше правого защитника Кирана Триппьера для лучшего выхода через фланги. У «шпор» стало больше возможностей в атаке. Клопп ответил коллеге перестановками своих фигур. Прогнозируемо был заменён пропустивший месяц из-за повреждения Фирмино, а Жоржиньо Вейналдум уступил место на поле самому заводному игроку этого «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру. Конечно, напрашивалась замена и центрфорварда «шпор» Гарри Кейна, который до этого не играл два месяца из-за травмы, на Лукаса Моуру. Но Почеттино выпустил героя полуфинала с «Аяксом» лишь на 66-й минуте. Причём отправил на скамейку не тень Кейна, а глубинного полузащитника Гарри Уинкса, чтобы болельщикам стало ещё веселее смотреть футбол.

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Ориги – снайпер для плей-офф ЛЧ

Наверняка многие удивились, что в концовке матча «Ливерпуль» практически отказался от контригры, от своего стиля. Клопп перестроил команду на 4-4-2, причём свежий Дивок Ориги располагался глубже, чем уставший и отправленный на острие атаки Салах. Однако закрывшийся «Ливерпуль» не избежал опасных моментов у своих ворот. Пожалуй, «Тоттенхэму» просто не хватило людей, которые смогли бы сделать разницу и сравнять счёт. В результате ход Клоппа сработал: автор дубля в ворота «Барселоны» Ориги забил и в Мадриде.

Финал «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» получился не самым ярким с точки зрения зрелищности и качества игры. Однако Лигу чемпионов выиграла та команда, которая больше всех этого заслуживала, если брать сезон в целом. Клопп уж точно заслужил кубок чемпионов.