Сколько Клоппов было в Мадриде? Лучшие твиты и мемы о финале Лиги чемпионов

Для Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино, Мо Салаха и Гарри Кейна всё начиналось как-то так:
Мадрид перед матчем превратился в Ливерпуль. Один из болельщиков красных предлагал за билет на финал свою жену и 300 евро в придачу.
Фанаты «Ливерпуля» фотографировались на улицах с человеком, поразительно похожим на главного тренера.
Во время игры болельщики тоже отвлекались на сообщения в соцсетях. Главный объект для критики с первых минут – Мусса Сиссоко, организовавший пенальти в свои ворота. Как потренировался, так и сыграл:
Победный гол с пенальти забил Салах. У египтянина получились такие два разных финала Лиги чемпионов!
Ещё в «Твиттере» обсуждали забег девушки в первом тайме. Когда на поле появляется такая красотка, трудно злиться из-за прерванной игры. Оказалось, что это американская актриса и модель Кинси Волански. Интернет-остряки вспомнили Йоахима Лёва.
Юрген Клопп слишком долго ждал этого трофея: он выиграл финал еврокубка с четвёртой попытки! На глаза немецкого тренера наворачивались слёзы. Джеймс Милнер тоже с трудом сдерживал эмоции. Да и зачем их было сдерживать?
Год назад, после поражения в финале от «Реала», Клопп пил пиво с болельщиками и пел о том, что «Ливерпуль» вернётся и выиграет трофей. И ведь оказался прав!
Джейми Каррагер и Стивен Джеррард тоже выиграли эту Лигу чемпионов вместе с «Ливерпулем». Они были в Мадриде:
А автору второго гола в финале и дубля в ворота «Барселоны» в полуфинале Дивоку Ориги предлагают вручить пожизненный контракт с «Ливерпулем».
В этот момент в Барселоне, наверное, плакал Филиппе Коутиньо. Он уходил из «Ливерпуля» ради победы в Лиге чемпионов.
Праздник был на улице «Ливерпуля», а «Тоттенхэм» и его болельщики оказались просто гостями на чужой вечеринке.
Главного тренера «Тоттенхэма» сравнивают с неудачливым официальном за решение выпустить на поле пропустившего два месяца из-за травмы Гарри Кейна вместо автора хет-трика в ворота «Аякса» Лукаса Моуры.
А вот и счастливая ливерпульская четвёрка:
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