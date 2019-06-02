Финал Лиги чемпионов был ужасен. Почему это здорово

Лига чемпионов нас избаловала. Когда в первом раунде плей-офф «ПСЖ» допустил три результативные ошибки и вылетел на 94-й минуте, показалось, что такую планку безумия перепрыгнуть уже невозможно. Ага, как же.
Сначала над здравым смыслом посмеялся «Ювентус», который отыграл 0:2 у самой закрытой команды Европы. Потом над «Ювентусом» посмеялся «Аякс». «Тоттенхэм» отыграл у «Аякса» 0:3 за 40 минут. «Ливерпуль» пробил и этот потолок, забив «Барселоне» четыре (вы точно помните угловой Трента?). И венец всего этого безумия: экран с надписью No Goal VAR Offside, светящийся в Манчестере на 95-й минуте. Куда дальше?
Дальше было куда. В финал вышли команды, каждая из которых обещала что-то невероятное. «Ливерпуль» совершил главный камбэк сезона, а «Тоттенхэм»… «Тоттенхэм», который не выходил из группы до последних минут последнего тура — и прошёл только по правилу выездного гола; который прошёл «Ман Сити» только по правилу выездного гола – и всё решилось уже в добавленное время; который прошёл «Аякс» по правилу выездного гола – и всё решилось уже в добавленное время… да «Тоттенхэм» тоже обещал многое.
Для головокружительного сюжета или хотя бы нарастающего саспенса нужно было совсем немного: только чтобы «Ливерпуль» не забил быстрый гол. Почему? Потому что фаворит, забивающий быстрый гол, – это скучно, а слово «скучно» мы по ходу этой Лиги чемпионов уже успели забыть. Но напоследок она сумела удивить ещё раз.
Не ожидали скучный финал? Ещё раз: ага, как же. Получили скучнейший финал с 2003 года, когда «Ювентус» и «Милан» не могли забить не только с игры, но и в серии пенальти. Разогрев наши ожидания до предела, команды подали основное блюдо холодным.
Забавно: матч получился даже отчасти скандальным, но главные моменты не связаны с игрой.
Пенальти?
Учитывая, что судил Дамир Скомина (тот самый, который убил «ПСЖ» на 94-й минуте, поставив пенальти после дальнего и неточного удара Диогу Далота), другого решения, наверное, не могло быть. Хотя дискуссия об идентификации подмышки в футболе как части руки – вопрос скорее для анатомов, чем для чиновников УЕФА.
Девушка в чёрном купальнике? Кхм, наслаждайтесь.
Если бы она выбежала во время матча «Ливерпуля» с «Барселоной», её, наверное, захотели бы убить — чтобы не отвлекала. Но финал развивался по такому сценарию, что ей скорее хотелось сказать спасибо. Благодаря ей на поле произошло хоть что-то интересное. Её пробег оказался главным (судя по количеству комментариев читателей) эпизодом матча. Матча, в котором судья так и не показал ни одного предупреждения. Кстати, это впервые в истории финалов ЛЧ: в принципе, исчерпывающее описание уровня борьбы на поле.
Чем больше скучнела игра, тем безумнее становились околофутбольные новости. Какой-то английский болельщик (интересно, чем он болеет) занялся мастурбацией в толпе в центре Мадрида, но прервался, чтобы ударить женщину. Женщина попала в больницу. Что? Что?! Что вообще?! Стоп. Остановитесь на секунду.
Мысленно вернитесь в начало текста и ещё раз подумайте о великолепных матчах этой Лиги чемпионов, которые мы вспомнили. Детская радость от побед «Аякса», шок от 4:0 на «Энфилде», триумф и трагедию Гвардиолы. Вспомнили? Прочувствовали?
А теперь вернитесь обратно к финалу. Контрастно, да? Тут можно почувствовать себя фанатом киновселенной «Мстителей» или «Игры Престолов» и потребовать: «Переснимите финал! Увольте сценаристов!». Нет. Жаль, но так это не работает.
А теперь давайте посмотрим на матч с другой стороны.
Финал Лиги чемпионов – именно такой, каким должен быть
Лига чемпионов нас избаловала. Мы привыкли к чудесам, а по факту гораздо чаще случается так: фаворит забивает первым, потом ничего не происходит, а потом либо снова ничего не происходит, либо фаворит забивает ещё раз. А потом выигрывает. Это и есть футбол.
В последние годы тренеры уже приучили нас не делить матчи плей-офф на первый и второй – это четыре тайма, которые составляют одно целое. Кстати, такой подход уже давно применяется в кино. Фильмы трилогии «Властелин колец» выходили с солидными временными интервалами, но являются частями одного художественного целого и именно так воспринимаются зрителями. Пойдём дальше и, как зрители, рассмотрим весь раунд плей-офф Лиги чемпионов как единое произведение. Непредсказуемое, в котором даже главные герои могут погибнуть в любой серии (но они обязательно вернутся в следующем сезоне).
В рамках одного матча мы можем быть разочарованы. Но как цельное произведение эта Лига чемпионов совершенна именно с таким финалом. Достигнув эмоционального пика в полуфиналах, всё разрешилось неспешным справедливым исходом. Это классика драматургии. В том же «Властелине колец» в последние минут 40 заключительной части не происходило практически ничего, никакого экшена, никаких битв и погонь, герои в основном медленно прохаживались и обнимались, – это время нужно было Питеру Джексону затем, чтобы расставить все точки и запятые. В Лиге чемпионов произошло то же самое. Мы посмотрели 540 минут экшена в плей-офф, а потом 90 минут расставления точек и запятых. Так долго, чтобы у «Тоттенхэма» всё-таки был шанс на ещё одно чудо. Но всё закончилось так, как должно было.
Арагорн, пардон, Юрген Клопп после стольких лет ожидания наконец победил. Мохамед Салах, который год назад плакал от разочарования, теперь плакал от радости. Дивок Ориги (семь выходов в старте в сезоне во всех турнирах) снова забил (шестой гол в сезоне во всех турнирах) – это ведь тоже чудо, хотя оно никого и не удивило. Маурисио Почеттино, который уже совершил невозможное, пройдя «Сити» и отыграв 0:3 у «Аякса» за один тайм, получил серебряную (так и хочется сказать: мифриловую) медаль, которую он заслужил не меньше, чем Клопп – золотую. Тот случай, когда серебро – повод для гордости, его нужно не снимать и отдавать боллбоям, а показывать всем с чувством глубокой удовлетворённости. И даже немного самодовольно. Может, нам развязка и не очень понравилась, зато Клопп и Почеттино оценили её по достоинству. Посмотрите на них. Это момент, когда арбитр закончил матч. На заднем плане игроки «Ливерпуля» выбегают на поле праздновать. В этот самый момент главные герои, Почеттино и Клопп, обнимаются. Стоило посмотреть 90 минут унылого футбола ради этого фото.
Не страшно, что последние 90 минут шедевра вышли скучновато. С этим можно кое-что сделать: не нужно запоминать эту Лигу чемпионов только по финальному матчу. О финале достаточно помнить, что «Ливерпуль» свою победу заслужил, так сказать, по совокупности. А для эмоций хватает и других матчей. Фактически идеальный набор для ностальгии: бешеная гонка, по ходу которой случилось множество сенсаций и которая закончилась глобально справедливым итогом и объятием победившего с проигравшим. Как же здорово всё получилось. Можно начать ностальгировать уже сейчас.
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