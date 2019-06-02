Финал Лиги чемпионов был ужасен. Почему это здорово

Лига чемпионов нас избаловала. Когда в первом раунде плей-офф «ПСЖ» допустил три результативные ошибки и вылетел на 94-й минуте, показалось, что такую планку безумия перепрыгнуть уже невозможно. Ага, как же.

Сначала над здравым смыслом посмеялся «Ювентус», который отыграл 0:2 у самой закрытой команды Европы. Потом над «Ювентусом» посмеялся «Аякс». «Тоттенхэм» отыграл у «Аякса» 0:3 за 40 минут. «Ливерпуль» пробил и этот потолок, забив «Барселоне» четыре (вы точно помните угловой Трента?). И венец всего этого безумия: экран с надписью No Goal VAR Offside, светящийся в Манчестере на 95-й минуте. Куда дальше?

Фото: Getty Images

Дальше было куда. В финал вышли команды, каждая из которых обещала что-то невероятное. «Ливерпуль» совершил главный камбэк сезона, а «Тоттенхэм»… «Тоттенхэм», который не выходил из группы до последних минут последнего тура — и прошёл только по правилу выездного гола; который прошёл «Ман Сити» только по правилу выездного гола – и всё решилось уже в добавленное время; который прошёл «Аякс» по правилу выездного гола – и всё решилось уже в добавленное время… да «Тоттенхэм» тоже обещал многое.

Для головокружительного сюжета или хотя бы нарастающего саспенса нужно было совсем немного: только чтобы «Ливерпуль» не забил быстрый гол. Почему? Потому что фаворит, забивающий быстрый гол, – это скучно, а слово «скучно» мы по ходу этой Лиги чемпионов уже успели забыть. Но напоследок она сумела удивить ещё раз.

Не ожидали скучный финал? Ещё раз: ага, как же. Получили скучнейший финал с 2003 года, когда «Ювентус» и «Милан» не могли забить не только с игры, но и в серии пенальти. Разогрев наши ожидания до предела, команды подали основное блюдо холодным.

Забавно: матч получился даже отчасти скандальным, но главные моменты не связаны с игрой.

Пенальти?

Учитывая, что судил Дамир Скомина (тот самый, который убил «ПСЖ» на 94-й минуте, поставив пенальти после дальнего и неточного удара Диогу Далота), другого решения, наверное, не могло быть. Хотя дискуссия об идентификации подмышки в футболе как части руки – вопрос скорее для анатомов, чем для чиновников УЕФА.

Девушка в чёрном купальнике? Кхм, наслаждайтесь.

Фото: Getty Images

Если бы она выбежала во время матча «Ливерпуля» с «Барселоной», её, наверное, захотели бы убить — чтобы не отвлекала. Но финал развивался по такому сценарию, что ей скорее хотелось сказать спасибо. Благодаря ей на поле произошло хоть что-то интересное. Её пробег оказался главным (судя по количеству комментариев читателей) эпизодом матча. Матча, в котором судья так и не показал ни одного предупреждения. Кстати, это впервые в истории финалов ЛЧ: в принципе, исчерпывающее описание уровня борьбы на поле.

Чем больше скучнела игра, тем безумнее становились околофутбольные новости. Какой-то английский болельщик (интересно, чем он болеет) занялся мастурбацией в толпе в центре Мадрида, но прервался, чтобы ударить женщину. Женщина попала в больницу. Что? Что?! Что вообще?! Стоп. Остановитесь на секунду.

Мысленно вернитесь в начало текста и ещё раз подумайте о великолепных матчах этой Лиги чемпионов, которые мы вспомнили. Детская радость от побед «Аякса», шок от 4:0 на «Энфилде», триумф и трагедию Гвардиолы. Вспомнили? Прочувствовали?

Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство Как-то многовато чудес в Лиге чемпионов, вам не кажется?

А теперь вернитесь обратно к финалу. Контрастно, да? Тут можно почувствовать себя фанатом киновселенной «Мстителей» или «Игры Престолов» и потребовать: «Переснимите финал! Увольте сценаристов!». Нет. Жаль, но так это не работает.

А теперь давайте посмотрим на матч с другой стороны.

Финал Лиги чемпионов – именно такой, каким должен быть

Лига чемпионов нас избаловала. Мы привыкли к чудесам, а по факту гораздо чаще случается так: фаворит забивает первым, потом ничего не происходит, а потом либо снова ничего не происходит, либо фаворит забивает ещё раз. А потом выигрывает. Это и есть футбол.

В последние годы тренеры уже приучили нас не делить матчи плей-офф на первый и второй – это четыре тайма, которые составляют одно целое. Кстати, такой подход уже давно применяется в кино. Фильмы трилогии «Властелин колец» выходили с солидными временными интервалами, но являются частями одного художественного целого и именно так воспринимаются зрителями. Пойдём дальше и, как зрители, рассмотрим весь раунд плей-офф Лиги чемпионов как единое произведение. Непредсказуемое, в котором даже главные герои могут погибнуть в любой серии (но они обязательно вернутся в следующем сезоне).

В рамках одного матча мы можем быть разочарованы. Но как цельное произведение эта Лига чемпионов совершенна именно с таким финалом. Достигнув эмоционального пика в полуфиналах, всё разрешилось неспешным справедливым исходом. Это классика драматургии. В том же «Властелине колец» в последние минут 40 заключительной части не происходило практически ничего, никакого экшена, никаких битв и погонь, герои в основном медленно прохаживались и обнимались, – это время нужно было Питеру Джексону затем, чтобы расставить все точки и запятые. В Лиге чемпионов произошло то же самое. Мы посмотрели 540 минут экшена в плей-офф, а потом 90 минут расставления точек и запятых. Так долго, чтобы у «Тоттенхэма» всё-таки был шанс на ещё одно чудо. Но всё закончилось так, как должно было.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов! Как это было Всё о главном матче сезона.

Арагорн, пардон, Юрген Клопп после стольких лет ожидания наконец победил. Мохамед Салах, который год назад плакал от разочарования, теперь плакал от радости. Дивок Ориги (семь выходов в старте в сезоне во всех турнирах) снова забил (шестой гол в сезоне во всех турнирах) – это ведь тоже чудо, хотя оно никого и не удивило. Маурисио Почеттино, который уже совершил невозможное, пройдя «Сити» и отыграв 0:3 у «Аякса» за один тайм, получил серебряную (так и хочется сказать: мифриловую) медаль, которую он заслужил не меньше, чем Клопп – золотую. Тот случай, когда серебро – повод для гордости, его нужно не снимать и отдавать боллбоям, а показывать всем с чувством глубокой удовлетворённости. И даже немного самодовольно. Может, нам развязка и не очень понравилась, зато Клопп и Почеттино оценили её по достоинству. Посмотрите на них. Это момент, когда арбитр закончил матч. На заднем плане игроки «Ливерпуля» выбегают на поле праздновать. В этот самый момент главные герои, Почеттино и Клопп, обнимаются. Стоило посмотреть 90 минут унылого футбола ради этого фото.

Не страшно, что последние 90 минут шедевра вышли скучновато. С этим можно кое-что сделать: не нужно запоминать эту Лигу чемпионов только по финальному матчу. О финале достаточно помнить, что «Ливерпуль» свою победу заслужил, так сказать, по совокупности. А для эмоций хватает и других матчей. Фактически идеальный набор для ностальгии: бешеная гонка, по ходу которой случилось множество сенсаций и которая закончилась глобально справедливым итогом и объятием победившего с проигравшим. Как же здорово всё получилось. Можно начать ностальгировать уже сейчас.

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