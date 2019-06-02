«Ливерпуль» — великий! Клопп – не лузер! Ван Дейк возьмёт «Золотой мяч»

Юргена Клоппа хотел растормошить каждый. Сначала помощники — после второго гола, но тренер «Ливерпуля» с силой вырвался из объятий и встал в позу, будто ничего и не произошло. А когда при счете 2:0 играть оставалось каких-то пару минут, на немца пытались запрыгнуть уже запасные игроки, но он сбрасывал их, словно строптивая лошадь.

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И лишь на последней минуте, за 20 секунд до конца добавленного времени, Юрген вдруг оторвался от своей команды, обогнул резервного арбитра, быстро дошел до скамейки «Тоттенхэма», пожал руку и положил голову на плечо Маурисио Почеттино. Финальный свисток и победу «Ливерпуля» оба тренера встретили в объятиях.

Вряд ли эта акция была случайной. Не стоит удивляться, если Клопп, проигравший все шесть финалов в своей карьере, давно сочинил, что сделает в случае триумфа. А именно – поддержит того, кому должно быть тяжелее всего. То есть, не сделает это вприпрыжку, сдерживая припадки радости, а в момент, пока финальный свисток еще не прозвучит. А потом еще в течение пары минут не позволит себе расслабиться, пока не обнимет каждого игрока обеих команд.

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Да, это будет выглядеть театрально, но в то же время благородно, красиво и гуманно. Клопп ещё раз докажет, что он — грандиозная личность и вдобавок ещё раз ответит на предматчевый вопрос, не считает ли свою карьеру «лузерской». После рукотворного становления «Боруссии», возрождения и победы с «Ливерпулем» в ЛЧ немец уже может считаться легендарным тренером.

Именно он за три года по частям собрал команду, которая заслужила пять You’ll never walk alone от фанатов на бис. Через 15 лет без нормальных титулов «Ливерпуль» громко напоминает в первую очередь самому себе о величии.

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За время своего чемпионского путешествия по полю Клопп дольше всех треплет и что-то шепчет на ухо двум игрокам. Первый – Мохамед Салах. Его победный гол – не случайность, а наглядный эпизод мирового равновесия. Такое бывает: и «Ливерпулю» с «Тоттенхэмом» воздалось по заслугам.

Египтянину – за прошлогодний борцовский прием Серхио Рамоса, сломавшего Салаху не только финал ЛЧ, но и чемпионат мира. Расплата пришла уже на 24-й секунде игры в злосчастном Мадриде, на глазах капитана «Реала». Мохамед зажмурился, выстрелил с 11-ти метров по центру в сетку. И я знаю, какие два болельщика держали в своих руках лучший баннер.

Фото: Getty Images

Этот пенальти, взявшийся из ниоткуда в первой же атаке, тоже родился из сплошных аналогий. Мы ведь помним этот матч с «Сити», когда Льоренте забил двойным ударом попы и руки. Тогда разглядеть эпизод судье не помог даже VAR, но на этот раз какие-то неведомые силы будто заставили Сиссоко бездумно поднять руку и держать до тех пор, пока ее не коснётся мяч.

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И Салаху по итогам сезона вполне можно было бы дать «Золотой мяч», но, во-первых, тот же Мане в этом сезоне был не хуже, а, во-вторых, УЕФА расставил приоритеты — MVP финала стал Вирджил ван Дейк. А если учесть, что он был назван лучшим игроком сезона в Англии, да и просто блестяще играл почти во всех матчах сезона, вопрос с «Золотым мячом» заслуженно отпадает. Бессмысленно перечислять его отборы, перехваты и спасения в игре с «Тоттенхэмом», но все равно советую ещё раз пересмотреть, кто же все-таки вырвал мяч перед голом Ориги.

Вирджил – король. Он чувствует это и ведёт себя подобающе. На пресс-конференцию голландец приходит с пивом и перед вручением награды делает вальяжный, продолжительный глоток.

Нет, определенно, они с Клоппом, «Ливерпулем» и этими бешеными, перекрасившими город в красный и заслужившими победу фанатами, очень подходят друг другу. Кстати, на стадионе фанатов «Тоттенхэма» было не меньше, но где же они прятались все эти дни в Мадриде? Наверное, там же, где большую часть матча оставался герой матча с «Аяксом» Лукас Моура – на лавке, в тени. Прекрасный Поччетино вновь захотел всех обмануть, придумал неожиданную стратегию, но везение кончилось — его план рухнул уже на 24-й секунде.

Фото: Getty Images

Слушая победные песни «Ливерпуля» и восхищаясь ван Дейком и Клоппом, все равно ощущаешь, что самые забавные эпизоды финала связаны с Россией.

Забег голой девушки русского пранкера Виталия 3D стал не то что бы красивым, но самым ярким эпизодом матча.

А трагичный случай произошёл с одиннадцатью туристами из Москвы. Они купили билеты за 3 000 евро, приехали в Мадрид, ждали какого-то испанского курьера перед матчем, а он… не пришел.

Так что будьте бдительны перед следующими финалами. И если решитесь поехать на Суперкубок Европы с участием «Челси» и «Ливерпуля» в Стамбул, то берите не только билеты, но и каски с бронежилетами. Уж там-то, в отличие от Мадрида, точно победит околофутбол.

А напоследок вам – кусочек открытия. По телевизору его точно не показали.

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