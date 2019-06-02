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Лучшие фото с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Лучшие фото с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
«Чемпионат»
«Ливерпуль» will never walk alone! Лучшие фото финала Лиги чемпионов
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Футбол / Лига чемпионов 0

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.

Лучшие кадры с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.

Смотрите также фоторепортаж с церемонии награждения «Ливерпуля».

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