«Ливерпуль» will never walk alone! Лучшие фото финала Лиги чемпионов

Смешное празднование Салаха, уважительный поступок Клоппа после финального свистка и крутые кадры с награждения – в нашей подборке.

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.



Лучшие кадры с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.

Смотрите также фоторепортаж с церемонии награждения «Ливерпуля».