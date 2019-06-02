Почему проиграл «Тоттенхэм». Тактический разбор главного матча евросезона

До матча болельщики спорили, стоит ли ставить Кейна в состав, если он только вернулся после травмы. Судя по финалу, ответ – отрицательный; более того, остальные игроки «Тоттенхэма» решили поддержать своего капитана и раз за разом допускали брак в ситуациях, когда могли продолжить атаку. Из-за этого план Почеттино мог показаться плохим, хоть это и не так.

Вероятно, быстрый гол Салаха с пенальти лишил нас огненного «Ливерпуля». Команда Клоппа агрессивно прессинговала, но в атаке играла очень осторожно – и из-за этого создала еще меньше, чем «Тоттенхэм». Почеттино заслуживал вылета на двух предыдущих стадиях Лиги чемпионов, но не заслужил поражения в финале.

Провальный первый тайм «Тоттенхэма» в атаке. «Ливерпуль» хорошо прессинговал, но проблема была не в этом

Первый удар из штрафной соперника «шпоры» нанесли на 53 минуте – тогда же у них прошла первая передача в штрафную; всего с игры из штрафной «Тоттенхэм» бил 5 раз, а свой единственный явный момент лондонцы создали со стандарта. Дело не только в качественном оборонительном перфомансе от Клоппа; игроки «Тоттенхэма» действовали с мячом крайне неудачно.

Клопп, само собой, не стал отходить от своего стандартного прессинг-плана. Почеттино же выбрал один из самых эффективных планов против «Ливерпуля»: билд-ап 4-2-2 (или 2-4-2) с достаточно низкой позицией крайних защитников. Основная идея заключается в том, что, при грамотной циркуляции мяча, рано или поздно кто-то из игроков «Ливерпуля» не справится с двойной опекой – например, центральный полузащитник не успеет переключиться с опорника на крайнего защитника.

В эпизоде выше как раз Вейналдум (и Мане тоже) никак не успевал накрыть Триппьера – на него вылетел Робертсон, а спустившийся ниже Эриксен остался в одиночестве. Правда, Кристиан разворачивался довольно медленно и в итоге отдал передачу Уинксу.

Эпизод продолжился диагональной передачей на Роуза – крайний защитник «Тоттенхэма» вообще был один, потому что Хендерсон ушел за Уинксом, а Трент Александр-Арнольд никак бы не успел к нему. Более того, Трента привязал Сон; он и Кейн играли в первой линии нападения, причем кореец играл у левого фланга, а Харри – в центре.

Тем не менее, Роуз двигался медленно – настолько, что его успел накрыть Хендерсон, прибежавший из центра финальной трети (работу Джордана в этом эпизоде тоже важно отметить). Более того, Сон принял мяч спиной к воротам и ушел ниже вместо того, чтобы отдать передачу на Алли, который начал рывок между Трентом и Матипом.

Другой эпизод, в котором «Тоттенхэм» взломал уже средний блок «Ливерпуля». Вертонген показывал, что отдаст пас во фланг; на него вылетел Салах, пытаясь перекрывать передачу на Роуза, Хендерсон сделал шаг в сторону Роуза, а Фабиньо отошел глубже. Но Ян отдал передачу на Сиссоко– Фирмино не смог перекрыть пас на француза, а Фабиньо не успел его накрыть; затем Сиссоко развернулся и отдал передачу на Эриксена между линий. Датчанин сделал не очень удачный заброс за спины защитникам «Ливерпуля»; более того, ни Кейн, ни Сон на него не отреагировали.

Самая опасная атака «Тоттенхэма» случилась, когда Кейн все-таки вступил в игру (у Харри 4 передачи за первый тайм, не считая розыгрыша мяча с центра поля). «Шпоры» снова спровоцировали прессинг «Ливерпуля», отрезали передачей Мане, который разрывался между Алдервейрелдом и Триппьером, и Вейналдума, который бежал во фланг, стараясь одновременно контролировать Сиссоко. Эриксен вытащил за собой Робертсона, а передача от Триппьера пошла на Кейна; его не успел накрыть ван Дейк, и Харри отдал пас Эриксену, который выдал передачу вразрез на Сона.

Но Сон в этом эпизоде не смог обыграть Александра-Арнольда и выйти один на один с Алисоном.

У «Тоттенхэма» было несколько альтернативных вариантов для выхода в атаку. Первый – длинные передачи в зону Матипа-Трента, которых в первой половине игры было крайне мало и которые не работали. Второй – смещение Сиссоко в первую линию (которое могло уводить за собой Мане) и высокое подключение Триппьера по флангу, как на примере ниже.

Но такие диагонали тоже ничем не заканчивались – то Триппьер не мог обработать мяч, то всех игроков «Тоттенхэма» моментально накрывали, как на примере выше.

Более того, Клопп подкорректировал средний блок под соперника по ходу тайма: теперь Фабиньо располагался немного выше и мог вылетать на опорников «Тоттенхэма» с мячом, оказывая на них давление сзади; Мане же переключался между Сиссоко и контролем передачи на Триппьера; Вейналдум мог контролировать полуфланг и передачу на Эриксена либо выдвигаться на Сиссоко; Хендерсон по большей части контролировал передачи через полуфланг, но мог переключаться и на Роуза, и на опорников «шпор», если те смещались в правый полуфланг.

В эпизоде выше на Уинкса вылетел Фабиньо, а Вейналдум вылетел на Сиссоко после передачи на француза. Мусса сместился ближе к центру, а Мане отклеился от него и начал перекрывать возможный пас на Триппьера.

«Тоттенхэм» пытался усложнять свои комбинации – в эпизоде ниже, например, «шпоры» долго катали мяч в попытках вытащить «Ливерпуль» на одну половину поля, а затем вытащили «красных» на себя двумя передачами назад – и отрезали половину команды диагональю на Триппьера. Помогло и движение Уинкса, который увел за собой Мане.

Казалось бы, эта диагональ создала идеальные условия для «Тоттенхэма»: Робертсон обязан вылетать на Триппьера, в полуфланге появляется пространство, туда из-за спины врывается Эриксен, плюс Кейн в ситуации 1v1 с защитником. Но правый защитник лондонцев отдал передачу прямо в Робертсона – повезло еще, что мяч отскочил в аут.

«Ливерпуль» получил идеальный атакующий сценарий, но Клопп предпочел очень аккуратную игру

Конечно, забить первый гол на второй минуте игры, да еще и с пенальти, да еще и после попадания мяча, который летел в лучшем случае в борьбу, в руку, это большое везение. Тем не менее, «Ливерпуль» опасно смотрелся в контратаках, и тот эпизод, в котором Мане убежал от Триппьера и Алдервейрелда и навесил в руку Сиссоко, не стал случайным – похожие эпизоды можно было увидеть еще несколько раз.

В первом эпизоде – перед пенальти – «Ливерпуль» зацепился за мяч в середине поля в переходной фазе, а затем Хендерсон сделал заброс за спины защитникам «Тоттенхэма»; Триппьер неудачно начал движение за Мане и проиграл ему буквально секунду (со скоростью Садио этого достаточно), а Тоби, во-первых, с таким расположением тела не мог быстро развернуться, во-вторых, вероятно, завалил офсайдную ловушку. Во втором эпизоде все еще проще: «Ливерпуль» вернул мяч себе на своей трети и сразу же зарядил длинную передачу по полуфлангу на Салаха, которому оставалось только обогнать Вертонгена (в этот раз Ян оказался чуть быстрее благодаря форе и правильной траектории бега).

Быстрый гол обязал «Тоттенхэм» играть агрессивно, оставлять большие зоны и выше прессинговать – идеальные вводные для вертикальной игры «Ливерпуля». Посмотрите на карты передач в финальную треть «шпор» в первом и втором тайме: количество средних и длинных передач вперед зашкаливает.

При этом нельзя сказать, что «Ливерпуль» много создал в атаке. У «красных» пять ударов из штрафной (без учета пенальти), из которых три (включая гол) после стандарта, еще один – после контратаки, а последний – с линии штрафной от Милнера. Явный момент всего один – тот самый пенальти.

Интересно, что изначально Почеттино, видимо, собирался прессинговать в стиле, который чем-то напоминает стиль «Ливерпуля»: передняя тройка игроков переключалась между центральными защитниками и опорниками, а полузащита растягивалась от ближнего к мячу крайнего защитника до дальнего полузащитника. Впрочем, «Тоттенхэм» прессинговал недостаточно агрессивно, а игроки первой линии билд-апа «Ливерпуля» могли сделать несколько передач между собой в попытке вытянуть на себя прессингующих, а затем зарядить длинную передачу.

«Тоттенхэм» отказался от высокого прессинга довольно быстро, перейдя на довольно стандартный средний блок в 4-4-2: в нем один из пары нападающих контролировал Фабиньо, второй прессинговал центрального защитника с мячом, при этом Фабиньо передавался от одного игрока к другому. Игроки во второй линии прессинга контролировали своих прямых соперников по зоне.

Можно сказать, что «Тоттенхэм» закрыл Фабиньо, ведь бразилец сделал всего 22 передачи (столько же у Мане, у Алисона больше), но, кажется, «Ливерпуль» и не планировал играть через центр.

«Ливерпуль» атаковал малыми силами. Даже если команда Клоппа разбивала прессинг «Тоттенхэма» через центр, в атаку подключалось четверо, максимум – пятеро (трое нападающих, один крайний защитник и/или один центральный полузащитник); остальные оставались позади и контролировали подборы и контратаки «шпор». В эпизоде ниже Кейн не успел накрыть ван Дейка, а Фабиньо вытащил за собой Алли; Уинкс не заметил, что Хендерсон сделал два шага влево, и Джордан в одиночестве получил передачу от Вирджила. Затем Хендерсон отдал передачу на Салаха и ускорился в полуфланг; Мохамед отдал передачу на Фирмино, получил пас обратно, в опорную, и попытался пробить, но его дальний удар накрыл Алдервейрелд.

Чаще всего «Ливерпуль» пытался атаковать диагоналями на крайних защитников. Трент и Робертсон – лидеры передач в «Ливерпуле» (48 и 53 паса соответственно), а также авторы двух самых опасных (по результату, а не точке) ударов «красных» в первом тайме – под перекладину и рядом со штангой. «Тоттенхэм» периодически сужал пространство, из-за чего диагонали и переводы неплохо работали.

Во втором тайме «Ливерпуль» атаковал еще меньше: всего один удар после позиционной атаки из штрафной (и еще один после контратаки) – на этом, в принципе, все.

Клопп не менял игру своей команды в атаке принципиально, разве что вышедший на поле Милнер сделал игру «Ливерпуля» еще более фланговой (шесть передач из семи – во фланге, еще одна – в полуфланге), что помогало проходить и так провисавший по краям «Тоттенхэм». В эпизоде выше «Ливерпуль» прошел давление «Тоттенхэма», используя Милнера как дополнительного флангового игрока; Сиссоко попытался накрыть Джеймса, освободил опорную и дал возможность Ориги получить мяч и отдать его Мане.

Почеттино вновь мог победить за счет матч-менеджмента, но неудачная игра Кейна, Триппьера и остальных похоронила шансы на триумф

Семь передач в штрафную (против нуля), четырнадцать ударов против двух, девять ударов из штрафной (пять с игры) против нуля – «Тоттенхэм» определенно стал играть сильнее во втором тайме.

Почеттино перевел «Тоттенхэм» на режим длинных передач и забросов за спины. Вместо структуры 4-2-2-2 с асимметрией в последней линии, «шпоры» стали использовать ромб из Кейна, Алли, Сона и Эриксена. С такой структурой «Тоттенхэму» было проще собирать подборы; помог еще и «Ливерпуль», который еще довольно долго продолжал высокий прессинг, что создавало пространство на половине «красных». В эпизоде ниже Кейн спокойно принял длинную передачу на чужой половине поля; затем игроки «шпор» скрестили движение: Алли ушел в центр, ненадолго увел за собой Трента и дал Кейну немного пространства.

Впрочем, Харри сподобился лишь на плохой прострел из штрафной.

Альтернативный вариант атак «Тоттенхэма» – забросы за спины защитникам «Ливерпуля» с перекрестным движением от нападающих. Эпизод ниже закончился перехватом Матипа, но похожий эпизод на 53-й минуте привел к первому удару «шпор» из пределов штрафной.

Плохая доставка мяча в штрафную стала главной проблемой «Тоттенхэма» и во втором тайме. По факту, у команды Почеттино за все вторые 45 минут игры получилось исполнить лишь два качественных кросса; все остальные можно назвать браком.

На этом примере «Тоттенхэм» использует длинную диагональную передачу на Триппьера (еще один вариант проведения атак «шпор»). Нападающие «Тоттенхэма» неплохо открываются (Моура в перед штрафной, Сон в штрафную вторым темпом, Кейн на ближней, Алли на дальней), но Триппьер сделал ужасный кросс.

На 76-й минуте Клопп перешел с 4-3-3 на 4-4-2: Ориги и Салах в первой линии прессинге, Мане слева, Милнер справа, Фабиньо и Хендерсон в центре поля. В теории, Ориги и Салах должны были контролировать двух опорников «Тоттенхэма», а Мане и Милнер должны были ограничить свободу крайних защитников «шпор», то есть Роуза и Триппьера.

Роуз и Триппьер оказались ограничены, но возникли другие проблемы: кто-то из пары Дайер-Эриксен постоянно оставался в одиночестве. На них выдвигался один из опорников, за спиной которого открывался один из нападающих «шпор». В эпизоде ниже сначала Алли открылся за спиной Хендерсона, а затем Сон воспользовался выдвижением Фабиньо (и широкой позицией Мане).

С выходом Льоренте вместо Алли «Тоттенхэм» потерял игрока, который врывался в штрафную и открывался между линиями, но получил футболиста, который борется за верховые мячи.

Возможно, заменить стоило кого-то еще: конечно, Алли был не в лучшей форме, но, например, тот же Кейн проводил сверхнеудачный матч (1 выигранное верховое единоборство из 10 по версии Instat, слабая игра в подыгрыше и постоянное принятие субоптимальных решений).

***

Клопп – молодец, Почеттино немного жаль. Немного – потому что в финал «Тоттенхэм» пролез по воле случая (и благодаря матч-менеджменту самого Маурисио), отыграв в четырех матчах плей-офф (в 1/4 и 1/2) лишь два тайма лучше, чем соперники. Забавно, что «шпорам» перестало везти именно в матче, в котором они не смотрелись хуже, чем соперник; внезапно, в решающих эпизодах подводило именно исполнение. Впрочем, мы никогда не узнаем, как бы играл «Ливерпуль», если бы не пенальти в самом начале встречи.

В этом финале пара лучших игроков матча – Матип и ван Дейк, которые помогали контролировать пространство между линиями, вовремя выдвигались на соперников и выиграли практически весь верх. Ситуация, которая показалась бы невероятной еще год назад, в этом году стала реальностью: два центральных защитника – лучшие игроки матча у команды Клоппа. «Ливерпуль» стал максимально прагматичным (еще в самом начале сезона) и в самом последнем матче сезона развеял миф о том, что в этой Лиге Чемпионов побеждают только команды, играющие в яркий футбол в каждом матче. Прагматизм и умение подстраиваться в ЛЧ все еще играет решающую роль.