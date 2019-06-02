Это последний финал старой телевизионной эпохи. Тренеры и технологии победили

Решение УЕФА дать командам готовиться к финалу Лиги чемпионов две недели после завершения национальных чемпионатов казалось странным, но в целом оправдало себя. Во втором тайме команды доказали, что с точки зрения физики и интенсивности с ними всё в порядке, а небыстрый первый тайм — следствие того, что команды раскрутили друг друга по винтикам. Две недели на подготовку — они знали о соперниках больше, чем о своих собственных семьях.

Помимо работы над соперником проводилась и работа над своей игрой — в первую очередь, над моментами возобновления игры. Штрафные, ауты, ввод мяча от ворот — всё это было было отработано вплоть до нумерации комбинаций. Например, после того, как «Ливерпуль» подал угловой «все в створ», следующим пошёл розыгрыш вместо подачи — эффект неожиданности для соперника тоже учитывается. Более того, я специально отметил: первый ввод мяча в игру, на который ушло меньше семи секунд, случился на 35-й минуте. К каждому ауту и штрафному и обороняющаяся, и атакующая команды готовились максимально тщательно — из-за этого тоже казалось, что темп низкий.



Главный же итог всего этого внимания к деталям — рассредоточение футболистов по всему полю. Это давно стало трендом, но в финале, к которому командам позволили долго готовиться, это стало невозможно игнорировать. В кадре телевизионной картинки в начале атаки из первого тайма, когда «Тоттенхэм» выходил два в два, было всего семь игроков — все остальные разошлись по полю так широко и далеко, что в существующей ТВ-реальности их было не поймать.



И в этом плане мы видели последний финал старой телевизионной эпохи. Шведский тренер Нанне Бергстранд, похожий по нестандартности мышления, преданности игре и футбольному поведению на Марсело Бьельсу, уверен, что до этого момента футбол пережил только одну настоящую революцию. Ею, по мнению Бергстранда, был не голландский тотальный футбол, а простой телевизионный сигнал. «Если раньше тебе могло хватить трёх розыгрышей угловых на сезон, потому что их никто не мог увидеть, то после прихода телевидения по три пришлось готовить к каждому матчу», — говорит Бергстранд. Он уверен, что так произошло с каждым игровым элементом: команды, которые строились только на могучей многолетней сыгранности, стали резко уступать тем, кто умеет свежо анализировать.



Вторая революция на пороге. Тренерская мысль и технологии развились достаточно, чтобы даже средний зритель перестал обращать внимание только на мяч. У многих прогрессивных тренеров на скамейке есть ассистент с планшетом на коленях, на котором с задержкой в несколько секунд идёт ТВ-трансляция. Команды снимают свои матчи на собственные камеры, которые берут в охват всё поле — а иногда снимают специально из-за ворот, чтобы видеть динамику игры по длине, а не по ширине.



Консервативное телевидение не даёт на все эти запросы нужного ответа. Именно поэтому мы видим меньшую часть игроков в кадре при вводе мяча из статичного положения. Именно поэтому мы видим много крупных планов — в том числе и на стандартах, когда камера смотрит со спины подающего, хотя самое интересное происходит в штрафной. Именно поэтому мы не можем в полной мере оценить работу тех, кто чаще помогает своей команде без мяча — например, того же Фабиньо или беднягу Сиссоко, который несмотря на катастрофу в финале провёл выдающийся сезон. Их просто не видно в кадре, и тот объём, который они проделывают, незаметен, но на дальнейших стадиях атаки или обороны играет решающее значение.

И именно поэтому восприятие игры по картинке и со стадиона всё чаще становится не просто разным, но иногда и диаметрально противоположным. Телевидение искажало и раньше, но теперь оно вообще не даёт возможности увидеть современный футбол, в котором побеждают тренеры и анализ, в том числе и моментальный.



С этой точки зрения «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели важнейший финал. Телевизионный способ донесения до зрителя игры обязан меняться. В некоторых лигах крупных планов уже стало сильно меньше, чем даже семь-восемь лет назад. В ближайшие годы мы наверняка у и передвижение камер выше, чтобы захватить большую часть поля, и больше планов с камер за воротами, так как они дают возможность видеть игру по длине, и врезы с тактических камер в большую картинку, и акценты на работе футболистов без мяча.



Только тогда такие тактические зарубы, продуманные до мелочей, станут доступны для понимания всем.