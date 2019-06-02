У Кейна кошмарная статистика в финале. Но он не виноват

Маурисио Почеттино изначально рисковал, определяя в стартовый состав пропустившего почти два месяца Гарри Кейна. Сейчас он и вовсе находится в безвыигрышной ситуации, любое его объяснение можно воспринять как попытку оправдаться. «Тоттенхэм» не показал примерно ничего в атаке и закономерно остался без Кубка чемпионов, а его бомбардир, от которого по привычке ждали если не голов, то хотя бы проявления лидерских качеств, растворился на поле.

Футбол Кейна уже успели покритиковать все, включая Арсена Венгера и Жозе Моуринью, работавших на матче в качестве экспертов. Первый сказал, что нападающий смотрелся неготовым к игре, а второй заявил, что тот всё время прятался.

Действительно ли Кейн был плох?

Да, и можно не смягчать оценку: Гарри провалился в самом важном матче года. Статистика лишь подчеркивает визуальные ощущения. Согласно InStat Index, который аккумулируется путём подсчёта всех ТТД, у Кейна низший рейтинг (всего лишь 239 при среднем по команде 271).

Кейн выполнил лишь 45 ТТД (53% успешных) – не чудовищно низкий, но средний объём работы для нападающего, особенно если вспомнить, что его команда часто владела мячом (60% времени). При этом в первом тайме показатели Кейна оказались совсем плохими: лишь 16 действий (44% успешных). Несколько раз возникали отрезки длиной в 8-11 минут, когда Гарри просто не участвовал в эпизодах.



12 передач (8 точных) за 97 минут – это тоже самый низкий показатель в команде, если учитывать игроков, вышедших в стартовом составе. В первом тайме у Кейна набралось лишь три паса на чужой половине поля. В штрафную он начал залезать только во втором тайме. Графическое отображение передач Харри красноречивее всяких слов.

Также Кейн очень посредственно смотрелся в борьбе. Он победил лишь в 6 микродуэлях из 22 (в первом тайме – 2 из 10), только раз переиграл соперников вверху из 10 попыток, не совершил ни одного отбора или перехвата на чужой половине поля.

Впрочем, форвардов нужно оценивать не столько по количеству касаний и борьбы, сколько по числу обостряющих и завершающих действий, верно? Но и тут статистика не на стороне лидера «Тоттенхэма». Он отдал одну точную острую передачу и нанёс лишь один удар – в самой концовке, когда уже при 0:2 его попытку отразил великолепный Алисон.

Резюмируя, признаем: да, Кейн не справился. Он пассивно двигался, не изматывал соперников рывками, не побеждал в борьбе и не давал никакой конкретики.

Так значит Почеттино ошибся?

Чтобы обвинять Почеттино в ошибке при принятии одного отдельно взятого решения, сначала нужно попытаться ответить на вопрос: пассивность Кейна – это его личная неготовность к матчу или всё-таки следствие общекомандного сбоя?



Мы видели, как плох в продвижении мяча был «Тоттенхэм». За весь первый тайм команда лишь трижды потрогала мяч в чужой штрафной (из них два – прямо на линии), нанесла два невразумительных удара (все – издали) и ничего не могла поделать с прессингом «Ливерпуля». У «шпор» зашкаливало количество подготовительных передач (их доля по итогам игры составила 40 процентов), а самыми пасующими футболистами команды стала четвёрка защитников и вратарь – это всё, что нужно знать о характере передвижения мяча «шпорами».



А когда «Тоттенхэм» хоть как-то проснулся во втором тайме, сразу стал заметнее и Кейн. После перерыва он гораздо лучше цеплялся за мяч и действовал в подыгрыше, отклеивался от защитников, чаще предлагал себя в свободных зонах, с большей интенсивностью прессинговал, почти вдвое увеличил количество ТТД, выполнил три передачи в штрафную и нанёс свой единственный удар. Если бы команда играла хотя бы так, как в заключительные 20-25 минут, с самого начала, то и показатели Кейна были бы другими.

А Лукас Моура сыграл бы лучше?

Самое популярное мнение после матча – Почеттино обязан был выставить с первых минут героя полуфинала Лукаса Моуру. Возможно, тренер действительно подпортил карму и разозлил судьбу, когда не наградил главного автора амстердамского чуда выходом в основе, но его можно понять.



Во-первых, Моуру сложнее представить в роли единственного форварда при данной схеме 4-2-3-1. В оттяжке, в паре с Кейном или Льоренте – да. Но одному против ван Дейка и Матипа ему пришлось бы ещё тяжелее, тем более длинных забросов от «шпор» в этой игре снова было много.

Во-вторых, Моура ведь сыграл свой отрезок. И сделал это не то чтобы лучше Кейна. За 29 минут он выполнил четыре точных передачи, вступил в три единоборства (два победных) и нанёс один удар из хорошей позиции. Касаний мяча у него тоже было минимум (10, то есть в среднем раз в три минуты), и тут правильнее снова сослаться на общую серость «Тоттенхэма» и оборонительную солидность «Ливерпуля».



Ну и в-третьих, а разве много в мире тренеров, которые не выпустят на поле в самом важном матче своего лучшего футболиста, если у того нет медицинских противопоказаний? Да не просто лучшего футболиста – главного снайпера последних четырёх сезонов и лидера раздевалки, который всегда был рядом с командой и пытался помочь ей морально, даже не имея возможности выйти на поле. Разве «Барселона» не выпустила бы на такую игру Месси, а «Реал»/«Ювентус» — Криштиану Роналду, даже при условии лёгких сомнений в их форме?



В таких случаях тренерам всегда сложно, и Почеттино не заслуживает никаких упрёков. Просто так сложилось, что не самая блестящая форма Кейна в этот день совпала с созидательным командным сбоем и на выходе случилось горькое поражение.