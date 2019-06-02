«Уфа» еле спаслась. Матч в Томске завершала с форвардом Кротовым в воротах!

Команда Вадима Евсеева была очень плоха в игре с «Томью» и ни разу не пробила по воротам.

После первых стыковых матчей за место в РПЛ оставалась только одна интрига: сумеет ли «Томь» отыграться дома после поражения от «Уфы» со счётом 0:2? Всё-таки «Нижнему Новгороду» в Самаре может помочь только чудо. Шансы томичей тоже казались минимальными, однако команда Василия Баскакова едва не сотворила сенсацию в противостоянии с представителем РПЛ, который ещё в начале сезона выступал в Лиге Европы.

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Уфимцы приехали в Томск не играть в футбол, а просто защищать добытое преимущество. По крайней мере складывалось впечатление, что команда Вадима Евсеева отказалась от контригры. Это доказывает и статистика ударов – 8-0 (в створ – 2-0) в пользу хозяев. Возможно, у Евсеева был другой план на матч, но атаковали гости малыми силами и весьма невразумительно.

«Томи» повезло с быстрым забитым мячом на 11-й минуте. После подачи со стандарта защитники «Уфы» не смогли вынести мяч из штрафной, Исламнур Абдулавов сделал скидку головой во вратарскую, а Алексей Гасилин точно пробил в касание. Гол победителя Евро-2013 и финалиста Евро-2015 в составе юношеской сборной России возродил интригу.

В целом уфимцы справлялись с атаками томичей, однако концовка встречи получилась очень горячей. Сперва хозяева претендовали на пенальти, считая, что мяч попал в руку защитнику гостей. Судья Виталий Мешков и система VAR не зафиксировали нарушения. Потом стопроцентный момент упустил Роман Бугаев, не попавший в пустой верхний угол ворот Александра Беленова. Наконец, на 90+5-й минуте голкипер «Уфы» заработал удаление с поля, получив в течение нескольких секунд две жёлтые карточки за затяжку времени.

Замены у уфимцев к тому моменту закончились. В ворота встал нападающий Вячеслав Кротов, надевший майку с фамилией Беленов. Томичи пошли в последнюю атаку, но не успели воспользоваться тем, что соперник играл без настоящего голкипера. Вячеслав лишь однажды вступил в игру, поймав заброшенный во вратарскую мяч.

Тем не менее после финального свистка Евсеев первым делом отправился обнять и поздравить с сохранением места в РПЛ именно Кротова.