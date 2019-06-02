«Дом, который построил Клопп»! Это лучшее место на земле

Я проснулся в Мадриде, легально зашёл в «Телеграм» и чуть не упал с кровати. Мой коллега, с детства фанат «Ливерпуля», написал огромный пост, что больше не болеет за команду Клоппа. И народ его поддержал.

А я аж зажмурился. Может, показалось? Может, поплыл? Может, перегулял в ночь после ЛЧ? Хотя нет. Вроде бы отказывался даже от халявного для прессы пива, соблюдал технику безопасности. Так что всё точно наяву — человек реально огорчён, что в его любимую, местами деревянную, но такую душевную команду набрали суперзвёзд и футбольных роботов, переживать за которых уже неинтересно…



Беда, конечно. Здесь важно подобрать правильную тактику борьбы с помутнениями. Я бы предложил лечиться по фото. И начал бы с Казани.

Взглянем на этого тренера, перекрикивающего полупустые трибуны а Казани. Как он вам? Если в России сегодня принято травить за пиджак, то как бы обозвали Клоппа в таких-то штанах? Бомжом? Клоуном?



Ясно, что дело не в одежде, а в образе, но ведь в 2016-м было идеальное время для сарказма. Мужик себе выпендривается, а на деле получает ничью на «Энфилде», с игравшим в меньшинстве «Рубином». В тот вечер и мы, и англичане признали: тренер Чалый полностью переиграл тренера Клоппа. И вот теперь закрепите терапию второй картинкой. Триумфатор сейчас — участник первенства Крыма. А лузер — обладатель Кубка ЛЧ.

«Ливерпуль» Югрена Клоппа выиграл Лигу чемпионов Фото: TF-Images/Getty Images

Счастливый Клопп с финала ЛЧ

Следом — откройте таблицу и найдите, на каком месте Клопп закончил первый сезон в АПЛ. На восьмом! Да, у «Ливерпуля» был ещё и проигранный финал Лиги Европы, но, как сказал бы классик, команда всё равно вату катала. И многие из вас точно хотели, чтобы этого тренера-болтуна скорее уволили и поискали крепкую руку, которая может сразу дать результат.

Задумайтесь только — насколько большая удача, что Клоппу так никто и не смог помешать.

ФК «Ливерпуль»-2015 Фото: Epsilon/Getty Images

Это сложно принять, но сильный и надёжный проект не стреляет сразу. Мгновенные успехи — это везение и стечение обстоятельств, но под ними нет устойчивого тренерского фундамента. Ведь для того, чтобы прийти на чужой, запущенный участок и построить свой дом мечты, нужно потратить много время на уничтожение наследства.



Клопп, как и Гвардиола, вёл эту работу не популярные в России четыре месяца, а больше года. На грани увольнения из «МЮ» находился тогда ещё не сэр и не создатель великой футбольной империи, а подающий надежды тренеришка Алекс Фергюсон. Кем бы без него стали обычные, молодые пацаны — Кин, Гиггз, Скоулз, Невиллы или Бекхэм?!



Сейчас почему-то популярно мнение, что «Юнайтед» были суперзвёздной командой, но вспомните, каких легенд клуб подписывал.



Дубового Стама, над которым смеялась вся лига? Живших в эпоху Роналдо, Коула с Йорком?

Порванного ван Нистелроя из Голландии? Сказочного Сульшера? Или того самого 18-летнего мальчишку из «Спортинга»?



Точно так же сегодня забавляют и слова, что «Ливерпуль» с Клоппом был обречён на триумф, набрав — вновь процитируем классика — топовых, верхних фейсов.

Почему проиграл «Тоттенхэм». Тактический разбор главного матча евросезона Дело в нападающих.

Хочется ответить на это: люди, очнитесь, вы в своём уме?! Или расскажите мне, болельщику «МЮ», может, немцу дали больше соточки на Погба? Навалили на зарплаты Ибре и Санчесу? Оторвали у «Реала» ди Марию? Или легко слили 80 на никчёмного Марсьяля?

Давайте, расскажите о том, как вы верили в Мане до его перехода из «Саутгемптона».

Или можем ещё поговорить о Салахе, однажды провалившемся в «Челси».



Оба шли к Клоппу по среднему европейскому ценнику в 40 млн (ещё раз, один Марсьяль дороже их пары), а сейчас стоят в 3-4 раза больше.

Да, можно подискутировать о ван Дейке, за которого реально дали конкурентные 80 млн, но редкая и уникальная для «Ливерпуля» инвестиция тоже оправдалась.



Сложно даже представить, сколь сейчас стоит лучший игрок Англии, MVP Лиги чемпионов и будущий обладатель «Золотого мяча», которого за 64 матча не обыграли ни разу? Назовите ваши варианты, но вряд ли сумма будет меньше 200 млн евро.



Эти парни действительно роботы, но кем они были до подобравшего, совместившего и разукрасившего их Клоппа? Да и нет ответа на вопрос, кем станут после.

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И когда фанаты «Ливерпуля» говорят, что они привыкли болеть за обычных пацанов, а не за монстров, то нужно стукнуть себя по голове и понять, что этот аккуратный, умный, постепенный процесс превращения Робертсонов, Арнольдов и Милнеров в звёзд, а Салахов и ван Дейков — в лучших игроков мира, а твоей команды — в суперклуб — и есть самое ценное событие в футболе.

И этой радости, которая может затянуться надолго, не нужно стесняться. Говорю как болельщик «МЮ»: цените момент и знайте, что «Дом, который построил Клопп», сейчас лучшее место на земле.