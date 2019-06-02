Где и как отдыхают футболисты РПЛ

Это у игроков «Уфы» и «Крыльев Советов» отпуск начался только сегодня, после «валидольных» ответных стыковых матчей с представителями ФНЛ. Их коллеги по РПЛ – не считая «сборников» – уже неделю наслаждаются заслуженным отдыхом. Местоположение многих из них в эру «Инстаграма» вычислить совершенно несложно. Итак, что в тренде у футболистов чемпионата России летом-2019? Полюбопытствуем.

Алан Дзагоев – мужчина серьёзный, ответственный. Третий год проводит на малой родине, в Северной Осетии, турнир своего имени. Специальными гостями состязания на этот раз стали Хетаг Хосонов и Заурбек Плиев.

Нетрудно догадаться, что (точнее – кто) привело в Миллерово Кирилла Комбарова и Игоря Гамулу. Для тех, кто в танке: это родные места Дениса Глушакова. Бывший капитан «Спартака» не забывает их и друзьям пропагандирует.

А вот, собственно, и цель визита известных футбольных людей в Ростовскую область. Благая цель. Турнир памяти известного игрока и дяди Дениса – Валерия Глушакова.

Второй Комбаров, Дмитрий, наслаждается обществом самых близких людей в Каннах. Не Миллерово, конечно, но тоже неплохо.

Бывший спартаковец Александр Зуев разделяет пристрастие миллионов соотечественников к пляжам Турции.

В Турцию же рванули и Ракицкие.

В Мармарис взял тур Хёрдур Магнуссон.

Александр Гацкан не стал «чекиниться» на отдыхе, но и без геотега ясно: тёплые края, море.

Брутальный на поле, в повседневной жизни Дмитрий Тарасов заботливый папа.

Солнце, воздух и вода – Ребровых лучшие друзья.

Модным заграничным курортам предпочёл столицу нашей родины Илья Кутепов.

Доподлинно неизвестно, где расслабляется после первого полноценного сезона на взрослом уровне Николай Рассказов, но явно делает это душевно – в компании возлюбленной Анастасии.

У Александра Селихова свой метод релаксации – рыбалка. Глядите, какую щуку вытащил.

Стильный Олег Иванов.