Денисов уходит, Калачёв тоже. Потери и приобретения РПЛ к началу лета

Потери РПЛ
Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» и «Локомотива», экс-игрок сборной России Игорь Денисов завершает карьеру в 35 лет. Это одна из двух известных уже потерь команды Юрия Сёмина в межсезонье наряду с защитником Тарасом Михаликом. В ходе игровой карьеры полузащитник редко когда был столь красноречив, как при прощании с «железнодорожниками».
«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом – руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнёров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть. Ваша поддержка – моя самая главная победа», – сказал Денисов официальному сайту клуба.
Вешает бутсы на гвоздь и ещё одна важная для РПЛ фигура – Тимофей Калачёв. Фирменных фланговых передач 38-летнего полузащитника нашему чемпионату будет не хватать. Однако и на Калачёве список завершивших карьеру игроков не закончился. 36-летний защитник «Ахмата» Родолфо и 38-летний защитник «Оренбурга» Дмитрий Андреев тоже наигрались и уходят с поля.
Несколько игроков покинули свои клубы по истечению сроков контракта – Луиш Нету из «Зенита» (португалец заранее заключил договор с лиссабонским «Спортингом»), Шарль Каборе и Маурисио Перейра из «Краснодара», Милад Мохаммади и Беким Балай из «Ахмата». Нападающий Абель Эрнандес разорвал контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Говорят, уругваец может продолжить карьеру в «Сельте». Клуб из Виго рассматривает кандидатуру свободного агента на замену Максимилиано Лопесу, которым интересуется «Барселона».
Новички РПЛ
Подтверждённых переходов пока не так много. В основном слухи. Пожалуй, самое любопытное приобретение на сегодняшний день – трансфер из «Легии» в «Динамо» Себастьяна Шиманьского. По информации польских СМИ, продажа 20-летнего полузащитника за 5,5 млн евро стала рекордной для клуба из Варшавы. При этом за счёт бонусов сумма сделки может возрасти до 7 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Польши Шиманьский сыграл 34 матча, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач.
«Себастьян — фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева, – прокомментировал трансфер Шиманьского главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. – Он провёл качественный сезон в «Легии», во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит: и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим. Ему всего 20 лет, но он уже начинает привлекаться в сборную Польши из молодёжной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шиманьского очень хорошие».
«Краснодар» компенсировал потерю двух полузащитников приобретением пары хавбеков-новичков. Бразилец Кайо Панталеао из «Санта-Клары» обошёлся будущему участнику Лиги чемпионов в 3 млн евро, а датчанин марокканского происхождения Юнес Намли из «Зволле» стоил 2 млн.
23-летний Кайо сыграл в чемпионате Португалии 22 матча (без результативных действий) на позиции опорного полузащитника. У 24-летнего Намли 33 матча в Эредивизии в роли центрального или флангового атакующего хабвека, четыре гола и семь голевых передач.
«Мобильный и техничный полузащитник. Очень инициативный: совершает семь попыток дриблинга за матч. Часто находит возможность занимать выгодные позиции в последней трети поля благодаря быстроте и обводке», – такую характеристику дают Намли аналитики из InStat. А по оценкам Whoscored.com новичок «Краснодара» вошёл в топ-20 игроков чемпионата Нидерландов – 7,30 балла. В общем, должен стать заметной фигурой в РПЛ, если адаптируется к России и нашему чемпионату.
Два новичка появились уже в составе «Тамбова». Дебютант элиты подписал контракты с защитником «Армавира» Сосланом Таказовым и нападающим «Шинника» Ишханом Гелояном. 26-летний Таказов сыграл в своё время десять матчей в РПЛ за «Амкар» и забил гол в ворота ЦСКА, а его ровесник Гелоян в высшем дивизионе до сих пор не выступал.
Необходимо отметить и ещё один факт из трансферных новостей межсезонья: ЦСКА выкупил права у «Уфы» на защитника Игоря Дивеева.
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