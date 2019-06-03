Всеобщее безумие! Как Ливерпуль праздновал триумф любимой команды

На улицы города вышли 750 тысяч человек. Суператмосферные фотографии и видео.

Самолёт, следовавший рейсом из Мадрида, приземлился в аэропорту имени Джона Леннона в воскресенье в 13.30 по местному времени. Первым делом, не сходя с трапа, команда сфотографировалась вместе с трофеем и золотыми медалями.

Спустя два часа триумфаторов ждал парад. Его размах поражает: по оценкам полиции, на улицы города высыпало порядка 750 тысяч болельщиков! Чтобы осознать и прочувствовать масштаб, сначала стоит привести несколько других чисел. Население города – 491 тысяча человек, городского округа – 864 тысячи. Но при этом примерно половина любителей футбола (если не больше) болеет за «Эвертон» и вряд ли вышла на улицы. А ещё многие фанаты «Ливерпуля» не успели вернуться к моменту начала парада из Мадрида.

Но – 750 тысяч! В этот день в город съехались поклонники красных со всей Британии и не только.

Клуб устроил потрясающий праздник – счастья хватило на всех. Сразу же после финального свистка в Мадриде началась подготовка трёх автобусов с открытым верхом. Покрытие со словами «Чемпионы Европы» и хештегом #SixTimes было уже на месте – оставалось его только наклеить.

Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive. Триумфаторы направились в сторону севера, а потом свернули на запад, к элитному району под названием The Strand на набережной.

На протяжении всего пути команду встречали тысячи болельщиков. Две трети из них нарядились в красные цвета, отчего атмосфера смотрелась ещё эффектнее.

В дальний путь команда отправилась под песню «Мы завоевали всю Европу!».

Главный тренер Юрген Клопп скромно сидел на краю рядом с Алиссоном, пил пиво и веселил публику.

Он сразу же эффектно посчитал на пальцах до шести, напомнив городу, сколько раз сюда приезжал Кубок чемпионов. Мимика Клоппа – это что-то гениальное.

Потом Юрген был близок к тому, чтобы свалиться с автобуса. Повезло, что качнуло в другую сторону.

Нападающий Роберто Фирмино демонстрировал всем белые зубы и новую причёску – в честь победы бразилец покрасил чуб в красный цвет.

Кругом летали красные конфетти, горели файеры, гремел салют.

Железный человек и будущий обладатель «Золотого мяча» Вирджил ван Дейк пробовал себя в роли журналиста и брал интервью у партнёров.

Конечно же, не обошлось без песни «You Will Never Walk Alone». Сотни тысяч человек пели её в едином порыве. Вместе с командой.

Людей собралось очень, очень много. И чем ближе была финальная точка, тем их становилось больше.

С первой до последней минуты парад транслировался на клубном телевидении. Комментарий, ведущие в открытой студии, корреспонденты во всех точках города, камеры, снимавшие происходящее как непосредственно рядом с командой, так и с высоты птичьего полёта, — всё было организовано на высочайшем уровне.

Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Люди забирались не только на остановки, но и на крыши домов, строительные леса, деревья, дорожные знаки и светофоры. Полиция не препятствовала и не зафиксировала ни одного инцидента.

Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Иногда дружно сходить с ума можно всем городом. И это здорово.

— Я даже не могу описать всё это словами, — сказал Клопп. – Меня пробивало на слёзы, хотелось заплакать вместе с болельщиками. То, как они встретили нас, ошеломляет. В такие моменты ты понимаешь, как много для них значит победа. И это трогает до глубины души.